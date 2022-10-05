Это лучший планшет до 15 тысяч рублей? Все плюсы и минусы Redmi Pad

На днях компания Xiaomi провела очередную презентацию своих новых продуктов для глобального рынка. Бесспорно, гвоздем вечера стали смартфоны Xiaomi 12T и 12T Pro, о которых мы уже рассказывали, но в линейке производителя появилось еще одно очень интересное устройство — планшет Redmi Pad. Несмотря на то, что многие люди считают планшеты бесполезными гаджетами, эта модель способна изменить ваше представление о таблетах. Во-первых, цена Redmi Pad относит аппарат к бюджетному сегменту. Во-вторых, новинка обладает характеристиками, которым могут позавидовать обладатели смартфонов за те же деньги, хотя планшеты им обычно уступают.

Новый планшет Xiaomi

Планшеты не первый год входят в экосистему Xiaomi. Китайская компания уже выпускала несколько подобных устройств, но до 2021 года они продавались только в Поднебесной. Первым планшетом производителя для глобального рынка стал Xiaomi Pad 5, появившийся в продаже ровно год назад.

И, хотя устройство имело проблемы с оптимизацией MIUI для таблетов, Xiaomi Pad 5 оказался очень востребованным. Виной тому характеристики гаджета, в числе которых процессор Snapdragon 860, знакомый по POCO X3 Pro, большой IPS-экран с частотой обновления 120 Гц и 4 динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos, улучшающей звучание.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

На старте продаж в конце сентября 2021 года Xiaomi Pad 5 оценили всего в 21 тысячу рублей (при заказе на AliExpress), но по окончании акции стоимость поднялась до 25-28 тысяч. Такие расценки сохраняются и по сей день, делая первый планшет Xiaomi для глобального рынка не самым дешевым устройством. Новый Redmi Pad — модель иного толка, как раз ориентированная на тех, кто не готов выложить около 30 тысяч рублей за планшет. Он является представителем бюджетного, но не начального уровня, предлагая массу фишек, свойственных более дорогим гаджетам.

Планшет хорошего качества

Хотя данная модель относится к бюджетному классу устройств, выглядит она ничуть не хуже Xiaomi Pad 5, который стоит едва ли не в 2 раза больше. В лице Redmi Pad мы получаем довольно увесистый аппарат на 465 граммов. Однако новинка немного компактнее более дорогого планшета Xiaomi и при этом выполнена из аналогичных материалов.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Торцы устройства сделаны из алюминия, а вот тип покрытия спинки производитель предусмотрительно не называет. Учитывая, что в Xiaomi Pad 5 задняя панель была пластиковой, то же самое стоит ожидать и от планшета Redmi. Но важно отметить: поверхность имеет матовое напыление и тактильно почти не отличается от стекла.

Redmi Pad — характеристики

Возможно, большинству из тех, кто в итоге решит купить Redmi Pad, будет абсолютно безразлична его начинка. Все-таки многие продолжают выбирать устройства, опираясь исключительно на внешний вид гаджета. Но в случае с этим планшетом нужно обратить внимание на характеристики Redmi Pad, потому что среди них есть несколько интересных моментов:

Экран: 10,61 дюйма, IPS (2000х1200), 90 Гц.

Основная камера: 8 МП.

Фронтальная камера: 8 МП.

Процессор: Helio G99.

Память: 3/64, 4/128 или 6/128 ГБ.

Аккумулятор: 8000 мАч (зарядка — 18 Вт).

На камерах Redmi Pad предлагаю не останавливаться, поскольку здесь они играют номинальную роль, как и на большинстве планшетов. Лучше попробуйте угадать, какому стандарту соответствует разрешение экрана данного устройства. FullHD+? Нет! Маркетологи Xiaomi решили присвоить соотношению пикселей 2000х1200 стандарт 2K. С таким же успехом обычным FullHD-экранам смартфонов можно присваивать значение 2,5K. Ну а что? При альбомной ориентации на таких дисплеях действительно почти 2500 пикселей.

На практике же экран Redmi Pad не является настолько четким, каким его хотели представить спикеры. Плотность пикселей составляет 220 ppi (у Xiaomi Pad 5 — 270 ppi), а пиковая яркость достигает лишь 400 нит (у Xiaomi Pad 5 — 500 нит). Это скромный показатель, недостаточный для комфортного использования планшета на солнце. Зато частота обновления экрана составляет 90 Гц, что является безусловным плюсом Redmi Pad.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Отдельного упоминания заслуживает процессор Helio G99. Это новое решение в линейке чипсетов MediaTek и, в отличие от других представителей G-серии, свежий камень выполнен по 6-нм техпроцессу, что гарантирует хорошую автономность планшета с учетом довольно емкого аккумулятора на 8000 мАч. А производительность Helio G99 даже немного выше, чем у процессора Snapdragon 732G из очень популярного смартфона Redmi Note 10 Pro. Правда, в базовой версии планшета установлено всего 3 ГБ оперативной памяти. Откровенно говоря, этого уже мало для 2022 года. Нужно брать модификацию хотя бы на 4 ГБ.

И вот со всеми нюансами может показаться, что Redmi Pad — плохой планшет. Но это не так. Данная модель способна предложить 4 динамика с поддержкой Dolby Atmos, как на Xiaomi Pad 5, а еще — слот для карт памяти объемом до 1 ТБ. Словом, если вы не запускаете по 8-10 приложений одновременно, версии на 3/64 ГБ будет достаточно, а в остальном при использовании в помещении гаджет вас не разочарует.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Где купить Redmi Pad

Цена Redmi Pad в Европе — 279€ (~ 15 600 рублей). Когда планшет появится в России, и сколько он будет стоить у нас, пока неизвестно. Но, начиная с 10 октября, вы сможете купить Redmi Pad на AliExpress за 209$ или примерно 14 000 рублей по нынешнему курсу маркетплейса.

Купить Redmi Pad

У Redmi Pad есть 2 недостатка: тусклый экран и скромный объем памяти в базовой версии. В то же время ни к мощности процессора, ни к автономности устройства (обещают 12 часов игр и 21 час непрерывного просмотра видео), ни к качеству звучания динамиков придраться невозможно. Redmi Pad — хороший планшет, который соответствует своей стоимости на старте продаж и может считаться отличным решением для комфортного потребления контента и даже гейминга.