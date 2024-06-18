Где выгодно купить планшет на Android и какой лучше выбрать, если денег почти нет

Чемпионат Европы по футболу является одним из важнейших событий не только для футбольных фанатов, но и тех, кто этим видом спорта практически не увлекается. Все дело в том, что многие популярные бренды, будучи спонсорами матчей и команд, на всеобщем хайпе предлагают свои товары со скидками. А какая нам разница, к чему они приурочили снижение цен, если мы с вами от этого только останемся в выигрыше? Главное — подобрать товар себе по вкусу, но наибольшего внимания заслуживают планшеты Teclast, которые в честь Евро-2024 отдают практически за бесценок.

Teclast T60 — планшет с экраном 12 дюймов

Teclast T60 — планшет для тех, кто ценит удобство и технологичность. Эта модель имеет 12-дюймовый экран с разрешением 2К и полностью металлический корпус, напоминая — что бы вы думали — iPad Pro. При этом стоит изделие Teclast в несколько раз дороже.

Несмотря на доступный прайс, планшет работает на базе новейшей операционной системы Android 14 и оснащен восьмиядерным процессором Unisoc T616, обеспечивающим плавную и быструю работу. Благодаря оптимизированной прошивке и мощной аппаратной начинке T60 потянет практически любые задачи, будь то просмотр видео, веб-серфинг, игры или работа с документами.

Одной из ключевых особенностей T60 является возможность расширения оперативной памяти до впечатляющих 20 ГБ (8 ГБ базовой памяти + 12 ГБ из файла подкачки). Это позволяет легко справляться с одновременной обработкой десятков ресурсоемких приложений без задержек.

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Планшет на Android с АлиЭкспресс

Вы сможете одновременно смотреть футбольный матч, общаться с друзьями в мессенджере и просматривать веб-страницы без малейших признаков замедления работы устройства. Встроенная память на 256 ГБ предоставляет достаточно места для хранения ваших любимых приложений, игр, фильмов и фотографий.

Аккумулятор Teclast T60 емкостью 8000 мА*ч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, которая позволяет восполнить его ресурс меньше чем за 2 часа при условии полной разрядки.

Teclast T60 также оснащен яркими и четкими динамиками, которые обеспечивают насыщенное и объемное звучание. Вы сможете полностью погрузиться в атмосферу футбольных матчей, наслаждаясь каждым криком болельщиков и свистком судьи. Кроме того, планшет поддерживает подключение внешних устройств ввода, таких как Bluetooth-клавиатура и мышь, которые позволяют использовать его в качестве рабочего инструмента.

В честь Евро-2024 купить Teclast T60 можно по специальной цене в ~ 15 700 рублей (с купоном продавца). С ним вы обретете идеальное сочетание производительности, портативности и доступности, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.

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Планшет с большим экраном и тонким корпусом

Если вы предпочитаете большие экраны и максимальную производительность, то Teclast T65 Max — это планшет, созданный специально для вас. В отличие от Teclast T60, у этой модели 13-дюймовый дисплей и корпус из алюминия толщиной всего 7,8 мм. Большой экран с высоким разрешением, невероятной детализацией и яркими, насыщенными цветами позволяет использовать планшет для обработки фотографий, работы с документами, презентациями и просмотра фильмов, не говоря уже о различных приложениях и онлайн-сервисах.

Teclast T65 Max, как и подобает планшету с таким названием, оснащен мощным восьмиядерным процессором Helio G99 и работает на базе Android 14, сочетание которых обеспечивает ему молниеносную скорость и плавную работу даже при выполнении самых требовательных задач. Этот чипсет выдает под полмиллиона баллов в AnTuTu, так что его мощности точно хватит и мобильных игр, и для просмотра видео в высоком качестве.

Как и T60, T65 Max предлагает возможность расширения оперативной памяти до 20 ГБ (8 ГБ базовой памяти + 12 ГБ расширения) и имеет встроенную память на 256 ГБ, предоставляя достаточно пространства для всех ваших файлов и приложений.

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Какой планшет купить недорого

Зато старшую модель оснастили более емким аккумулятором на 10 000 мА*ч. Это означает, что автономность Teclast T65 Max будет еще выше. Даже при интенсивном использовании планшет проработает не меньше двух дней от зарядки. А когда доступный ресурс все-таки истечет, его можно будет восполнить при помощи комплектного адаптера питания на 18 Вт.

Большой экран, мощный аккумулятор и широкая совместимость с аксессуарами делают T65 Max идеальным устройством как для работы, так и для развлечений, в том числе просмотра Евро-2024. Вы сможете наслаждаться футбольными матчами в высоком разрешении, не пропуская ни одного важного момента. Кроме того, T65 Max оснащен высококачественными стереодинамиками, которые обеспечивают чистый и насыщенный звук, способный погрузить вас в атмосферу стадиона.

А благодаря поддержке сим-карт с LTE вы сможете оставаться на связи даже при отсутствии Wi-Fi. Просматривайте веб-страницы, общайтесь с друзьями и делайте все, что душе угодно, где бы вы ни находились. Это особенно удобно для тех, кто часто путешествует или проводит много времени вне дома.

Купить Teclast T65 Max по специальной цене в ~ 17 000 рублей можно на распродаже AliExpress. Не упустите возможность приобрести этот впечатляющий гаджет по привлекательной цене и наслаждаться непревзойденным качеством изображения и звука во время Чемпионата Европы по футболу 2024.

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