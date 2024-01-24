Лучший планшет с минимальными рамками. Обзор HUAWEI MatePad 13.2

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Артем Сутягин

Совсем недавно HUAWEI представила обновленный большой планшет MatePad Pro 13.2. Он не только имеет огромный экран, но и предлагает высокую производительность, совмещенную с OLED-экраном, загадочным чипом Kirin 9000S, необычной операционной системой Harmony OS 4 и аксессуарами для продуктивной работы. Именно в такой связке — с магнитной клавиатурой Smart Magnetic Keyboard и стилусом M-Pencil 3 — я попробовал этот планшет и готов поделиться своим мнением о нем, чтобы вам было проще решить, стоит ли покупать такой себе или лучше выбрать что-то другое.

Лучший планшет с минимальными рамками. Обзор HUAWEI MatePad 13.2. Этот ноутбук довольно дорогой, но свои задачи выполняет отлично. Фото.

Этот ноутбук довольно дорогой, но свои задачи выполняет отлично

Обзор HUAWEI MatePad 13.2

MatePad Pro 13.2 работает на не самом обычном процессоре Kirin от HUAWEI — Kirin 9000S. Это восьмиядерный чипсет с многопоточностью, 4-ядерным пользовательским GPU, оперативной памятью LPDDR5X и поддержкой накопителей UFS 3.1. Топовым его называть неправильно, а по характеристикам он ближе к среднему сегменту, но хорошая оптимизация избавит вас от мыслей, что с ним что-то не так.

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Планшет работает под управлением Harmony OS, что означает отсутствие мобильных сервисов Google, но при желании это ограничение легко можно обойти с помощью Gbox или аналогичного решения. Я сам так делал с парой своих смартфонов HUAWEI и все работало. Для себя за все время я нашел только одно или два не самых нужных приложений, которые не смог запустить на смартфоне HUAWEI. Поэтому все страхи из-за отсутствия Google считаю преувеличенными или устаревшими.

Обзор HUAWEI MatePad 13.2. Ну и пусть тут нет нативной поддержки Google. Зато есть много собственных фишек. Например, создание папок из которых можно сразу запускать приложения. Фото.

Ну и пусть тут нет нативной поддержки Google. Зато есть много собственных фишек. Например, создание папок из которых можно сразу запускать приложения.

Планшет с большим количеством аксессуаров

HUAWEI MatePad Pro 13.2 продается в плотной белой коробке. В ней находится уникальный адаптер питания мощностью 88 Вт и кабель USB Type-A на USB Type-C. Все остальное надо докупать отдельно, но мы об этом еще поговорим чуть ниже.

Адаптер SuperCharge совместим со всеми последними моделями смартфонов, планшетов и ноутбуков HUAWEI. Он оснащен как портом USB Type-C, так и портом USB Type-A, что очень удобно! Но пользоваться двумя одновременно не получится, они находятся слишком близко друг другу. И явно это сделано не случайно, а именно, чтобы помешать вам подключить сразу два кабеля.

Из самых заметных аксессуаров, которые можно докупить для этого планшета, стоит отметить чехол-клавиатуру Smart Magnetic Keyboard с магнитным креплением. Так же есть стилус M-Pencil 3rd Gen, который на магнитах крепится к боковой части планшета.

Планшет с большим количеством аксессуаров. Планшетом можно пользоваться как с клавиатурой, так и без нее. Фото.

Планшетом можно пользоваться как с клавиатурой, так и без нее.

Лучшая клавиатура для планшета

Клавиатура имеет встроенный тачпад и состоит из двух частей. Сначала вы крепите клавиатуру к краю планшета, а затем надеваете заднюю крышку, которая выполняет роль подставки. Мне не очень нравится такое усложнение конструкции, но в данном случае все сделано как-то более-менее лаконично. Зато, если нужно, можно использовать отдельно подставку. Например, так удобнее поставить планшет на столике в самолете или на кухне, когда что-то готовишь. При этом, когда понадобится, у вас будет клавиатура.

Лучшая клавиатура для планшета. Внешне чехол-клавиатура выглядят как красивая матовая обложка. Фото.

Внешне чехол-клавиатура выглядят как красивая матовая обложка.

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В клавиатурную часть встроен аккумулятор, и она подключается к планшету по Bluetooth. Она получает энергию от планшета по беспроводной связи, и таким образом ее батарея заряжается. Может возникнуть вопрос, для чего тогда нужен встроенный аккумулятор. Дело в том, что это Bluetooth-клавиатура, и вы можете пользоваться ей с планшетом на расстоянии. Иногда возможность такой работы может быть очень удобной.

Лучшая клавиатура для планшета. Снизу на клавиатуре есть небольшие ножки. Возможно, они будут затираться, но зато основная часть корпуса будет в более хорошем состоянии. Фото.

Снизу на клавиатуре есть небольшие ножки. Возможно, они будут затираться, но зато основная часть корпуса будет в более хорошем состоянии.

По всей длине задней крышки проходит полоса — шарнир. В этом месте она изгибается, чтобы вы могли откинуть опору. Откидывается она не очень сильно. Поэтому возможности регулировки угла почти нет, но базовый вариант изначально выбран довольно удачно.

M-Pencil третьего поколения выглядит так же, как и предыдущий, но предлагает 10 000 уровней чувствительности к нажатию. Для сопряжения надо просто приложить его к магнитной части на корпусе планшета. M-Pencil работает очень хорошо и идеально подходит для рисования, заметок, просмотра веб-страниц и других целей.

Лучшая клавиатура для планшета. Стилус достаточно просто приложить к боковой грани корпуса и соединение будет установлено. Фото.

Стилус достаточно просто приложить к боковой грани корпуса и соединение будет установлено.

Возможно, с чехлом-клавиатурой планшет кажется компактным из-за того, что он сам по себе очень тонкий. Его толщина составляет всего 5,5 мм. И, несмотря на большой размер, благодаря корпусу из стекловолокна он совершенно не тяжелый — всего 580 граммов.

Лучшая клавиатура для планшета. Так стилус держится на магнитах и заряжается. Фото.

Так стилус держится на магнитах и заряжается.

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Планшет с хорошим экраном

Спереди нет ничего, кроме экрана и фронталки, а сзади находится довольно внушительного размера модуль камеры. На коротких сторонах расположены по две длинные симметричные решетки — выходы для шести динамиков. Вероятно, это 4 среднечастотных и 2 высокочастотных.

Планшет с хорошим экраном. Всего динамиков шесть, а расположены они на гранях устройства. Фото.

Всего динамиков шесть, а расположены они на гранях устройства.

Кнопки громкости и питания находятся на правой стороне, но на разных гранях. Там же встроены магниты для крепления стилуса. Располагается он не по середине, а снизу. Крепление в средней части было бы более удобным, но и к такому привыкаешь быстро.

Планшет с хорошим экраном. Большой экран позволит не только работать, но и смотреть видео. Фото.

Большой экран позволит не только работать, но и смотреть видео.

HUAWEI MatePad Pro 13.2 оснащен, как можно догадаться из названия, 13,2-дюймовым экраном. Он сделан по технологии OLED и имеет соотношение сторон 3:2 с разрешением 2 880 x 1 920 пикселей при плотности 262ppi. Экран поддерживает частоту обновления 144 Гц, 10-битную глубину цвета, HDR10, DCI-P3 и пиковую яркость до 1 000 нит. Как видим, на бумаге все параметры более чем хорошие.

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Как только начинаешь пользоваться планшетом, понимаешь, что он оправдывает ожидания. Проверить его на ярком солнце зимой довольно сложно, но в помещении яркость просто запредельная на фоне iPad Air. Я пользовался им примерно на 60–70% яркости. В автоматическом режиме максимальная выше, чем если устанавливать ее вручную на 100%. Это видно даже невооруженным глазом и подтверждается различными профессиональными тестами.

Планшет с хорошим экраном. В таком формате можно поработать в дороге или на веранде какого-нибудь кафе. Фото.

В таком формате можно поработать в дороге или на веранде какого-нибудь кафе.

Экран поддерживает 4 варианта настройки частоты обновления: стандартную (60 Гц), среднюю (120 Гц), высокую (144 Гц) и динамическую (автоматическое переключение с частотой до 144 Гц). Для себя я выбрал 120 Гц, и мне это кажется более чем достаточным вариантом. Я не заметил, чтобы это сильно сказывалось на времени автономной работы, поэтому стоит выбрать именно этот или автоматический режим.

Планшет с быстрой зарядкой

HUAWEI MatePad Pro 13.2 питается от аккумулятора емкостью 10 100 мАч, разделенного на две половины, чтобы он мог быстрее заряжаться. Этого вполне достаточно даже для такого большого планшета. Он поддерживает технологию SuperCharge мощностью 88 Вт от HUAWEI. Приятно, что адаптер питания включили в комплект.

Время работы более чем достаточное, и даже при активном использовании на день вам его точно хватит. Видео можно смотреть около 9–10 часов на высокой яркости, а вот в браузере аккумулятор садится быстрее. И если вы пользуетесь приложениями через Gbox, аккумулятор тоже будет садиться немного быстрее, чем без него.

Планшет с быстрой зарядкой. Зарядка через USB Type-C, как и положено. Фото.

Зарядка через USB Type-C, как и положено

До 35% заряда потребуется примерно 15 минут. За полчаса можно набрать чуть более 60%, а за 45 минут вы зарядите батарею на 85 %. Для полной зарядки потребуется примерно 70 минут, что очень быстро для столь большого аккумулятора. Не каждый смартфон заряжается с такой скоростью, а тут планшет.

Как и многие другие устройства, MatePad Pro поддерживает функцию умной зарядки, которая снижает скорость, как только уровень заряда достигает 80%. Вы также можете самостоятельно выбрать отметку безопасности, если хотите, чтобы она не фиксировалась на уровне 80%. Так можно сохранить ресурс батареи, если оставляете устройство заряжаться на ночь.

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Можно ли установить любые приложения на HUAWEI

MatePad Pro 13.2 работает под управлением HarmonyOS 4.0 — собственной операционной системы HUAWEI. Она предлагает улучшенные системные виджеты для домашнего экрана, улучшенное подключение Super Device, а также повышенную конфиденциальность и безопасность. ОС по-прежнему поддерживает установку APK через галерею приложений HUAWEI AppGallery, APK Pure или аналогичную программу, а Gbox отлично работает, если вы хотите запускать приложения Google.

Можно ли установить любые приложения на HUAWEI. Способов установки приложений много и каждый может выбрать для себя. А при работе ярлыки приложений можно помещать в умный док. Фото.

Способов установки приложений много и каждый может выбрать для себя. А при работе ярлыки приложений можно помещать в умный док.

Кроме этого, у HUAWEI есть несколько отличных встроенных приложений. Например, штатные карты будут чуть ли не лучше Яндекса. По крайней мере, рядом с моим домом они знают не меньше мест, а выглядят даже лучше, чем привычные Карты.

Вы можете запускать приложения в режиме разделенного экрана через боковое меню, доступное при проведении пальцем от любого края дисплея и кратковременном удержании. При нажатии на приложение в этом меню появляется его плавающее окно, и вы можете иметь два таких окна одновременно, причем каждое последующее окно сворачивает одно из предыдущих в отдельный значок сбоку.

Процессор Kirin

HUAWEI MatePad Pro 13.2 — это первое устройство на загадочном чипсете Kirin 9000S, который некоторое время назад всколыхнул технологическую общественность. Чипсет производится по 7-нм техпроцессу, имеет 8 ядер и работает на максимальной частоте 2,65 ГГц.

Графический процессор Maleoon 910 MP4 получил четыре вычислительных ядра и работает на частоте 750 МГц. В системе есть отдельный нейронный модуль, а в качестве оперативной памяти инженеры выбрали LPDDR5X. Хранилище — UFS3.1.

Процессор Kirin. Кроме тонких рамок мы получаем еще и производительный, хоть и не самый современный процессор. Фото.

Кроме тонких рамок мы получаем еще и производительный, хоть и не самый современный процессор.

Комбинации памяти на выбор предлагаются только 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Выбор не самый богатый, но отсутствие 128 ГБ в линейке очень приятно, а 1 ТБ — это далеко не самая востребованная и очень дорогая версия. Поэтому такое предложение можно считать исчерпывающим.

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Как снимает HUAWEI MatePad 13.2

У HUAWEI MatePad Pro 13.2 две камеры на задней панели и еще две фронтальные камеры, расположенные в вырезе экрана, который многие называют «челкой».

Основная камера представлена главным модулем с разрешением 13 Мп, объективном 27 мм f/1.8 и автофокусом, а сверхширокоугольная получила разрешение 8 Мп, объектив 13 мм f/2.2 и фиксированный фокус на бесконечность.

Как снимает HUAWEI MatePad 13.2. Основная камера непривычно большая для планшета. Фото.

Основная камера непривычно большая для планшета.

Фронтальная камера включает в себя 16 Мп камеру с 27-мм объективом f/2.2 и фиксированным фокусом, а также систему ToF 3D для безопасной разблокировки устройства по лицу.

Приложение камеры — это стандартная реализация HUAWEI с поправками на форм-фактор и относительно ограниченные возможности. Вы практически гарантированно будете использовать обе руки для съемки, и пользовательский интерфейс хорошо работает в любой ориентации. Как ни странно, селектор зума имеет три предустановки — 1x, «W» для ультраширокого и «10x», что означает цифровое увеличение. Хотя странно, что производитель выбрал именно это значение.

Примеры фото на основную камеру HUAWEI MatePad Pro 13.2 (оригиналы тут):

Лучший планшет с минимальными рамками. Обзор HUAWEI MatePad 13.2. Как снимает HUAWEI MatePad 13.2. Фото.

Лучший планшет с минимальными рамками. Обзор HUAWEI MatePad 13.2. Как снимает HUAWEI MatePad 13.2. Фото.

Лучший планшет с минимальными рамками. Обзор HUAWEI MatePad 13.2. Как снимает HUAWEI MatePad 13.2. Фото.

Лучший планшет с минимальными рамками. Обзор HUAWEI MatePad 13.2. Как снимает HUAWEI MatePad 13.2. Фото.

Лучший планшет с минимальными рамками. Обзор HUAWEI MatePad 13.2. Как снимает HUAWEI MatePad 13.2. Фото.

Лучший планшет с минимальными рамками. Обзор HUAWEI MatePad 13.2. Как снимает HUAWEI MatePad 13.2. Фото.

Лучший планшет с минимальными рамками. Обзор HUAWEI MatePad 13.2. Как снимает HUAWEI MatePad 13.2. Фото.

Лучший планшет с минимальными рамками. Обзор HUAWEI MatePad 13.2. Как снимает HUAWEI MatePad 13.2. Фото.

Основная камера снимает хорошо. Есть отработка мелких деталей, мало шумов, хорошая контрастность и широкий динамический диапазон, естественно, после встроенной обработки. С цветопередачей тоже все в порядке, хотя при внимательном рассмотрении снимки немного уходят в мадженту, но не всегда. По углам есть небольшая мягкость, которая скрадывает детали, но чтобы это заметить, надо сильно присматриваться.

Ультраширокая камера также предлагает хорошее качество снимков с не самым сильно выраженным эффектом бочки. Несмотря на сенсор с низким разрешением, деталей хватает, а динамический диапазон радует сам по себе. Хотя за последнее опять же стоит благодарить встроенную систему обработки изображений, с которой у HUAWEI всегда все было хорошо.

Ночной режим доступен только для основной камеры, и он немного повышает насыщенность цветов и глобальную резкость. Он также может расширить динамический диапазон.

Видео в формате 4K с основной камеры неплохое, но ничего особенного — детализация нормальная (но не более того), динамический диапазон достаточно широкий, а цвета хорошие, хотя и несколько перенасыщенные. Электронная стабилизация видео (EIS) поддерживается только в режимах 1080p 30fps на основной и ультраширокой камерах.

Как снимает HUAWEI MatePad 13.2. Фронталка находится в вырезе экрана. Фото.

Фронталка находится в вырезе экрана.

Фронтальная камера предлагает 16 Мп сенсор. Назвать снимки с него хорошими я не могу. Они скорее просто неплохие, но для видеосвязи такой камеры более чем хватит. В целом, все камеры отлично отражают то, что всегда говорил — основная камера в планшете нужна максимум для того, чтобы просто была, а фронталка -только для видеосвязи. В остальном проще, удобнее и лучше использовать смартфон. Тем более, даже недорогой смартфон будет снимать лучше, не говоря уже о флагманах, который у вас, скорее всего, есть, если вы выбираете себе планшет за 90 000 рублей.

Примеры фото на фронтальную камеру HUAWEI MatePad Pro 13.2:

Лучший планшет с минимальными рамками. Обзор HUAWEI MatePad 13.2. Как снимает HUAWEI MatePad 13.2. Фото.

Лучший планшет с минимальными рамками. Обзор HUAWEI MatePad 13.2. Как снимает HUAWEI MatePad 13.2. Фото.

Стоит ли покупать HUAWEI MatePad Pro 13.2

Подводя итог, я могу сказать, что HUAWEI MatePad Pro 13.2 — еще один мощный планшет от именитого и горячо любимого мной китайского производителя, который не станет хитом из-за своей высокой цены, которая делает его нишевым. Но в этой нише это отличное решение, которое пусть и уступает Samsung по производительности, но от этого не становится хуже. Огромное количество уникальных особенностей, приятный дизайн, небольшой вес и почти полное заполнение передней панели отличным экраном точно должны включать его в ваш шорт-лист, если вы выбираете себе хороший планшет и готовы за него заплатить.

Стоит ли покупать HUAWEI MatePad Pro 13.2. Это не просто планшет, а трансформер. Можно даже вот так отсоединить клавиатуру, чтобы поставить его на любом расстоянии и было удобно пользоваться. Клавиатура продолжит работать. Фото.

Это не просто планшет, а трансформер. Можно даже вот так отсоединить клавиатуру, чтобы поставить его на любом расстоянии и было удобно пользоваться. Клавиатура продолжит работать.

Сейчас в России его можно купить за 89 990 рублей в версии 12/256 ГБ. Версия на 12/512 ГБ стоит уже 99 990 рублей, но в комплекте с ней идет клавиатура, от чего покупка становится более выгодной, и я бы советовал покупать именно ее, так как это очень хорошее предложение.

HUAWEI — одна из немногих компаний, которая продолжает выпускать новые продукты в сегменте планшетов высокого класса. MatePad Pro 13.2 продолжает эту линию с одним из лучших планшетных OLED-экранов, акустической системой, мощной ОС, супербыстрой зарядкой и невероятно хорошо сделанными оригинальными аксессуарами.

Стоит ли покупать HUAWEI MatePad Pro 13.2. Планшеты Huawei можно и нужно покупать! Они вышли на уровень лидеров отрасли и заняли там свое место. Фото.

Планшеты Huawei можно и нужно покупать! Они вышли на уровень лидеров отрасли и заняли там свое место.

Потенциальным недостатком планшета является отсутствие мобильных сервисов Google. И хотя Gbox обеспечивает работу приложений Play Store, требующих GMS, включая Карты, Gmail и YouTube от Google, кто-то может не найти того, что ему нужно. Хотя у меня все знакомые, кто пользуется устройствами HUAWEI, уже давно перестали испытывать дискомфорт, так как в AppGallery и так есть почти все, что нужно, а остальное можно доставить отдельно.

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