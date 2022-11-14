Отличия экранов OLED, AMOLED и POLED. Здесь всё, что вы должны знать

Наверное, вы знаете, что двумя самыми распространенными типами экранов являются IPS и AMOLED. Мы уже рассказывали о разнице двух самых популярных видов матриц, однако, глядя на характеристики смартфона, у вас могут возникнуть и другие вопросы. Так, вместо AMOLED в графе «Тип экрана» производители нередко указывают OLED, POLED, Super AMOLED или Dynamic AMOLED. В чем же заключается отличие между этими видами матриц, и есть ли принципиальная разница между AMOLED и Super AMOLED? Давайте разбираться.

Чем отличается LED от OLED

Как ни странно, сегодняшний разговор мы начнем не со смартфонов, а с телевизоров. Если вы когда-то внимательно изучали характеристики подобных устройств, то в названии понравившейся модели наверняка видели аббревиатуру LED (Light-Emitting Diode), которая в русском языке расшифровывается как светодиод. Ей обозначают тип подсветки, применяемый в телевизорах с жидкокристаллическим экраном (LCD). В отличие от обычной подсветки, LED использует для подсвечивания пикселей панель светодиодов, а не устаревшие газоразрядные лампы.

OLED расшифровывается как Organic Light-Emitting Diode или органический светодиод. Этой аббревиатурой называют уже не тип подсветки, а тип матрицы, в которой вместо неорганических светодиодов используются органические аналоги. Их преимущество заключается в отсутствии необходимости устанавливать светящуюся подложку, в связи с чем OLED-экраны значительно тоньше LCD-дисплеев с LED-подсветкой. Ну, с этим, кажется, разобрались. А что там с AMOLED?

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AMOLED или OLED

Первые OLED-матрицы были пассивными (Passive Matrix Organic Light-Emitting Diode или PMOLED). Пиксели в них подсвечивались не по отдельности, а целой линией. С точки зрения энергоэффективности это лучше, чем использовать одну большую подложку, но все равно не то, что мы имеем в случае с современными экранами OLED. Так было до появления активной матрицы с органическими светодиодами (Active Matrix Organic Light-Emitting Diode или AMOLED). Каждый пиксель здесь сам выступает в качестве светодиода и независим от других пикселей, расположенных на линии.

Получается, что OLED — это тип матрицы, у которого есть два подтипа: PMOLED и AMOLED. Сегодня, когда производитель или магазин указывает в характеристиках смартфона экран OLED, то подразумевает он именно AMOLED, а матрицы на органических светодиодах пассивного типа сейчас используются крайне редко и только в дисплеях диагональю 1-3 дюйма. К примеру, такой экран был у фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3.

Super AMOLED, Dynamic AMOLED и Fluid AMOLED — что это

Технология AMOLED стала активно применяться в смартфонах, которые, как известно, оснащены сенсорными экранами. На первых моделях прозрачный слой, чувствительный к нажатиям, располагался поверх матрицы. А в 2010 году компания Samsung выпустила свой первый смартфон Galaxy S (чуть ранее — S8500 Wave) с экраном, где сенсор приклеен к матрице без воздушной прослойки, возникавшей при реализации предыдущего типа. Такая технология получила название Super AMOLED и была запатентована корейцами.

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Дальше — больше. В 2011 году вышел Galaxy S II с экраном Super AMOLED Plus, чьим главным отличием стало иное строение пикселей, что позволило минимизировать зернистость изображения. А вместе с выходом серии Galaxy S10 в 2019 году был представлен дисплей Dynamic AMOLED с улучшенной точностью цветопередачи.

Ни в первом, ни во втором случае никаких революционных изменений не произошло. Это просто названия, которые использует производитель при описании экранов на смартфонах Samsung. Фактически же дисплей какого-нибудь нового Xiaomi или, прости господи, Infinix с экраном AMOLED ничем не хуже Dynamic AMOLED из Galaxy S10 и в разы лучше Super AMOLED от первого Galaxy S.

Кстати, подобным маркетингом увлекается не только Samsung. В 2019 году компания OnePlus представила OnePlus 7 Pro — свой первый смартфон с частотой обновления 90 Гц вместо стандартных 60 Гц. По этому случаю подразделение BBK Electronics даже зарегистрировало наименование Fluid AMOLED, что означает использование AMOLED-матрицы с повышенной частотой обновления. Однако подобными экранами оснащаются смартфоны самых разных брендов от realme до POCO, и приставка «Fluid» им совершенно не нужна. То есть мы снова имеем дело с маркетингом, который использует компания-производитель, чтобы выделиться на фоне конкурентов.

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Что такое POLED

Ранее я рассказал вам про PMOLED — пассивную матрицу на органических светодиодах. Но есть еще и POLED. Чтобы выделить разницу PMOLED и POLED, предлагаю вспомнить строение AMOLED-экрана.

Здесь вам нужно обратить внимание на нижний слой — подложку. У первых AMOLED-экранов она была стеклянной. Но позже ее начали делать из пластика, и тут подключился маркетинговый отдел компании LG, которая представила телевизор с матрицей POLED (Plastic Organic Light-Emitting Diode). Фактически сегодня каждый AMOLED-экран смартфона обладает пластиковой подложкой в виду ее дешевизны и практичности, но кто захочет платить LG за дополнительную букву «P» в названии матрицы?

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Какой экран лучше для смартфона

Главное, что вы должны вынести из сегодняшнего материала: не важно, как производитель назовет тип экрана своего смартфона. Пусть это будет OLED, AMOLED, POLED, да хоть Super-Puper AMOLED! Все равно речь идет об активной матрице на органических светодиодах. Обращать внимание нужно не на маркетинговые названия, а на характеристики экрана:

разрешение;

пиковая яркость;

контрастность;

сертификация HDR10+ или Dolby Vision;

поддержка повышенной частоты обновления;

наличие технологии адаптивной частоты обновления и так далее.

А все дополнительные приставки к OLED или AMOLED — это чистой воды маркетинг, который до сих пор продолжает влиять на выбор покупателя. Поставьте себя на место человека, не разбирающегося в особенностях экранов. С высокой долей вероятности он выберет телефон Samsung с экраном Super AMOLED, чем Xiaomi с AMOLED-матрицей и теми же самыми фишками по более выгодной цене. Ну а вы не повторяйте чужих ошибок и внимательно относитесь к изучению характеристик.