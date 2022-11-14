Отличия экранов OLED, AMOLED и POLED. Здесь всё, что вы должны знать

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин 0

Наверное, вы знаете, что двумя самыми распространенными типами экранов являются IPS и AMOLED. Мы уже рассказывали о разнице двух самых популярных видов матриц, однако, глядя на характеристики смартфона, у вас могут возникнуть и другие вопросы. Так, вместо AMOLED в графе «Тип экрана» производители нередко указывают OLED, POLED, Super AMOLED или Dynamic AMOLED. В чем же заключается отличие между этими видами матриц, и есть ли принципиальная разница между AMOLED и Super AMOLED? Давайте разбираться.

Отличия экранов OLED, AMOLED и POLED. Здесь всё, что вы должны знать. Экраны AMOLED бывают разными, а какой лучше? Фото.

Экраны AMOLED бывают разными, а какой лучше?

Чем отличается LED от OLED

Как ни странно, сегодняшний разговор мы начнем не со смартфонов, а с телевизоров. Если вы когда-то внимательно изучали характеристики подобных устройств, то в названии понравившейся модели наверняка видели аббревиатуру LED (Light-Emitting Diode), которая в русском языке расшифровывается как светодиод. Ей обозначают тип подсветки, применяемый в телевизорах с жидкокристаллическим экраном (LCD). В отличие от обычной подсветки, LED использует для подсвечивания пикселей панель светодиодов, а не устаревшие газоразрядные лампы.

Чем отличается LED от OLED. LED — это не тип матрицы, а подсветка, которая используется в современных LCD-экранах, включая IPS. Фото.

LED — это не тип матрицы, а подсветка, которая используется в современных LCD-экранах, включая IPS

OLED расшифровывается как Organic Light-Emitting Diode или органический светодиод. Этой аббревиатурой называют уже не тип подсветки, а тип матрицы, в которой вместо неорганических светодиодов используются органические аналоги. Их преимущество заключается в отсутствии необходимости устанавливать светящуюся подложку, в связи с чем OLED-экраны значительно тоньше LCD-дисплеев с LED-подсветкой. Ну, с этим, кажется, разобрались. А что там с AMOLED?

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

AMOLED или OLED

Первые OLED-матрицы были пассивными (Passive Matrix Organic Light-Emitting Diode или PMOLED). Пиксели в них подсвечивались не по отдельности, а целой линией. С точки зрения энергоэффективности это лучше, чем использовать одну большую подложку, но все равно не то, что мы имеем в случае с современными экранами OLED. Так было до появления активной матрицы с органическими светодиодами (Active Matrix Organic Light-Emitting Diode или AMOLED). Каждый пиксель здесь сам выступает в качестве светодиода и независим от других пикселей, расположенных на линии.

AMOLED или OLED. В PMOLED собственной подсветкой обладает не каждый пиксель, а группа пикселей. Фото.

В PMOLED собственной подсветкой обладает не каждый пиксель, а группа пикселей

Получается, что OLED — это тип матрицы, у которого есть два подтипа: PMOLED и AMOLED. Сегодня, когда производитель или магазин указывает в характеристиках смартфона экран OLED, то подразумевает он именно AMOLED, а матрицы на органических светодиодах пассивного типа сейчас используются крайне редко и только в дисплеях диагональю 1-3 дюйма. К примеру, такой экран был у фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3.

Super AMOLED, Dynamic AMOLED и Fluid AMOLED — что это

Технология AMOLED стала активно применяться в смартфонах, которые, как известно, оснащены сенсорными экранами. На первых моделях прозрачный слой, чувствительный к нажатиям, располагался поверх матрицы. А в 2010 году компания Samsung выпустила свой первый смартфон Galaxy S (чуть ранее — S8500 Wave) с экраном, где сенсор приклеен к матрице без воздушной прослойки, возникавшей при реализации предыдущего типа. Такая технология получила название Super AMOLED и была запатентована корейцами.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Дальше — больше. В 2011 году вышел Galaxy S II с экраном Super AMOLED Plus, чьим главным отличием стало иное строение пикселей, что позволило минимизировать зернистость изображения. А вместе с выходом серии Galaxy S10 в 2019 году был представлен дисплей Dynamic AMOLED с улучшенной точностью цветопередачи.

Super AMOLED, Dynamic AMOLED и Fluid AMOLED — что это. Принципиальной разницы между Super AMOLED и Super AMOLED Plus нет. Фото.

Принципиальной разницы между Super AMOLED и Super AMOLED Plus нет

Ни в первом, ни во втором случае никаких революционных изменений не произошло. Это просто названия, которые использует производитель при описании экранов на смартфонах Samsung. Фактически же дисплей какого-нибудь нового Xiaomi или, прости господи, Infinix с экраном AMOLED ничем не хуже Dynamic AMOLED из Galaxy S10 и в разы лучше Super AMOLED от первого Galaxy S.

Кстати, подобным маркетингом увлекается не только Samsung. В 2019 году компания OnePlus представила OnePlus 7 Pro — свой первый смартфон с частотой обновления 90 Гц вместо стандартных 60 Гц. По этому случаю подразделение BBK Electronics даже зарегистрировало наименование Fluid AMOLED, что означает использование AMOLED-матрицы с повышенной частотой обновления. Однако подобными экранами оснащаются смартфоны самых разных брендов от realme до POCO, и приставка «Fluid» им совершенно не нужна. То есть мы снова имеем дело с маркетингом, который использует компания-производитель, чтобы выделиться на фоне конкурентов.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Что такое POLED

Ранее я рассказал вам про PMOLED — пассивную матрицу на органических светодиодах. Но есть еще и POLED. Чтобы выделить разницу PMOLED и POLED, предлагаю вспомнить строение AMOLED-экрана.

Что такое POLED. У каждого AMOLED-экрана есть подложка. Фото.

У каждого AMOLED-экрана есть подложка

Здесь вам нужно обратить внимание на нижний слой — подложку. У первых AMOLED-экранов она была стеклянной. Но позже ее начали делать из пластика, и тут подключился маркетинговый отдел компании LG, которая представила телевизор с матрицей POLED (Plastic Organic Light-Emitting Diode). Фактически сегодня каждый AMOLED-экран смартфона обладает пластиковой подложкой в виду ее дешевизны и практичности, но кто захочет платить LG за дополнительную букву «P» в названии матрицы?

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Какой экран лучше для смартфона

Какой экран лучше для смартфона. Главное — не название матрицы, а ее характеристики. Фото.

Главное — не название матрицы, а ее характеристики

Главное, что вы должны вынести из сегодняшнего материала: не важно, как производитель назовет тип экрана своего смартфона. Пусть это будет OLED, AMOLED, POLED, да хоть Super-Puper AMOLED! Все равно речь идет об активной матрице на органических светодиодах. Обращать внимание нужно не на маркетинговые названия, а на характеристики экрана:

  • разрешение;
  • пиковая яркость;
  • контрастность;
  • сертификация HDR10+ или Dolby Vision;
  • поддержка повышенной частоты обновления;
  • наличие технологии адаптивной частоты обновления и так далее.

А все дополнительные приставки к OLED или AMOLED — это чистой воды маркетинг, который до сих пор продолжает влиять на выбор покупателя. Поставьте себя на место человека, не разбирающегося в особенностях экранов. С высокой долей вероятности он выберет телефон Samsung с экраном Super AMOLED, чем Xiaomi с AMOLED-матрицей и теми же самыми фишками по более выгодной цене. Ну а вы не повторяйте чужих ошибок и внимательно относитесь к изучению характеристик.

Теги
Лонгриды для вас
Вы точно должны обратить на это внимание при покупке смартфонов

Каждый раз при необходимости купить новый смартфон многие задаются вопросом, на что необходимо обращать внимание. Первое, что приходит на ум, - это объем оперативной и встроенной памяти. Второе, что вспоминают чаще всего, - это процессор. Уверенность, что Qualcomm лучше всех остальных, зачастую доходит до абсурда. Ну а последним вспоминают бренд и линейку устройств. Если это Apple, то обычные или Pro—Айфоны, если Samsung, то S, A или M-серия.

Читать далее
Где скачать приложение Альфа-Банка на Андроид и как его обновлять

После того как из-за санкций приложения российских банков стали пропадать сначала из Apple App Store, а затем и из Google Play, стало понятно, что необходимо искать альтернативные варианты, как можно загрузить и установить их на наши смартфоны. И если на Айфонах с этим все обстоит очень грустно - есть только один способ установить программу. То на Андроиде все достаточно просто. Разработчики сами могут выбирать, каким способом будет распространяться их софт. Благо, что на текущий момент нет никаких ограничений на установку приложений не из Google Play.

Читать далее
Samsung выпустила новые складные телефоны Galaxy Z, которые стоят нашего внимания

Вот и настал тот момент, когда Samsung представила новейшие складные телефоны Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4. Произошло это в рамках мероприятия Galaxy Unpacked, которое состоялось вечером 10 августа. Новые телефоны получили целый ряд улучшений, чтобы не считаться дежурным обновлением прошлогодней модели. Они не только получили более свежий дизайн, но и совершенно новый процессор, представленный совсем недавно. Все это хорошо, но теперь стоит немного отпустить эмоции и спокойно и взвешенно рассказать об обеих моделях новых телефонов.

Читать далее
Новый комментарий