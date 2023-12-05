5 функций Bluetooth-наушников, которые делают их лучше проводных

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Герман Вологжанин

Аудиофила, который слушает песни исключительно в формате FLAC, а в качестве устройства вывода использует Hi-Fi аудиоплеер, невозможно заставить купить беспроводные наушники. Он будет доказывать, насколько они ужасно звучат, и какой отвратительный музыкальный вкус у обладателей подобных аксессуаров. Но на деле Bluetooth-устройства в полной мере раскрывают потенциал композиций из популярных стриминговых сервисов, где битрейт все равно ограничен. А еще существуют крутые функции беспроводных наушников, которые делают их намного лучше классических моделей.

5 функций Bluetooth-наушников, которые делают их лучше проводных. Беспроводные модели намного функциональнее обычных моделей. Фото: InsideTech. Фото.

Беспроводные модели намного функциональнее обычных моделей. Фото: InsideTech

Активное шумоподавление наушников

Каждый беспроводной наушник имеет минимум 2 микрофона. Это сделано не только для передачи чистого голоса во время звонков, но и для реализации функции активного шумоподавления. Фишка присутствует даже в недорогих моделях за 2-3 тысячи рублей и позволяет отсечь внешние шумы при нахождении в оживленном месте.

Активное шумоподавление наушников. Принцип работы активного шумоподавления. Источник: samsung.com. Фото.

Принцип работы активного шумоподавления. Источник: samsung.com

Работает все это следующим образом: внешние микрофоны улавливают окружающий шум, процессор измеряет его амплитуду, формируя зеркальную звуковую волну, а затем две волны перекрывают друг друга, и посторонние звуки исчезают. Причем сила активного шумоподавления может регулироваться как в ручном, так и в автоматическом режиме.

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Режим прозрачности в беспроводных наушниках

Похожим образом работает еще одна функция Bluetooth-наушников — режим прозрачности. В отличие от активного шумоподавления, она не отсекает внешние шумы, а, напротив, транслирует их.

Режим прозрачности в беспроводных наушниках. Режим прозрачности работает похожим образом, но не отсекает шум. Фото: mi.com. Фото.

Режим прозрачности работает похожим образом, но не отсекает шум. Фото: mi.com

Режим прозрачности позволяет отчетливо слышать окружающих. Зачем? Например, чтобы общаться с живым собеседником, лишний раз не снимая наушники. Вы можете надеть хоть самые плотные амбушюры, но голос стоящего рядом человека услышите без каких-либо искажений.

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Пространственный звук для наушников

Как вы уже поняли, в отличие от проводных моделей, Bluetooth-наушники имеют много интеллектуальных функций. Одна из них — пространственный звук. Фишка, ставшая трендом последнего года, создает эффект присутствия, меняя акценты в зависимости от положения головы в пространстве.

Пространственный звук для наушников. Редкая, но очень интересная функция беспроводных наушников. Фото: apple.com. Фото.

Редкая, но очень интересная функция беспроводных наушников. Фото: apple.com

Особенно хорошо эта функция блютуз-наушников проявляет себя во время просмотра фильмов с аудиодорожкой Dolby Atmos или 5.1. Тогда, подняв голову, будет казаться, что прямо над вами летят самолеты, а поворот в сторону изменить акцент с одного героя на другого. Функция пространственного звука пока встречается редко, но она уже присутствует в недорогих наушниках вроде realme Buds T300.

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Режим обнаружения наушников

Хорошие беспроводные наушники оснащают датчиками приближения. Они помогают автоматически ставить воспроизведение на паузу, когда пользователь вынимает аксессуар из уха. Как только наушники снова окажутся на месте, воспроизведение продолжится, и для этого не придется нажимать ни одну кнопку.

Режим обнаружения наушников. Многие Bluetooth-наушники ставят воспроизведение на паузу, когда вы достаете их. Фото: Польза NET. Фото.

Многие Bluetooth-наушники ставят воспроизведение на паузу, когда вы достаете их. Фото: Польза NET

Комплекс всех функций, где задействуется датчик приближения, называется режимом обнаружения наушников. Как правило, он активируется через фирменное приложение.

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Что такое мультипоинт в наушниках

Еще одна возможность, которой не могут похвастать проводные модели, — одновременное подключение наушников к двум устройствам. Функция называется мультипоинтом и присутствует в моделях среднего класса.

Что такое мультипоинт в наушниках. Мультипоинт — еще одна классная функция, которой нет у проводных наушников. Фото: Digital Slang. Фото.

Мультипоинт — еще одна классная функция, которой нет у проводных наушников. Фото: Digital Slang

Функция мультипоинта пригодится во многих сценариях. Например, когда вы смотрите фильм на планшете, но при этом хотите оставаться на связи при помощи смартфона. Звук будет поступать из обоих источников, и вам не потребуется доставать аксессуар из ушей, чтобы ответить на звонок со второго устройства.

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