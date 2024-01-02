Huawei FreeBuds Pro 3. Лучшие TWS-наушники для Android и iPhone

Компания Huawei уже довольно давно выпускает наушники. Мы рассказывали о многих ее моделях и, как правило, мы их хвалили. Конечно, на этом пути у компании не могло не быть ошибок, но в основном все модели довольно позитивные, а мне больше всего нравится линейка FreeBuds Pro. Пару месяцев назад вышло третье поколение наушников этой линейки, и я все это время пользовался ими. Писать обзор наушников, которые только что вышли, не интересно, ведь почитать перечисленные характеристики можно просто на сайте производителя. Теперь пришло время поделиться опытом использования, и я очень хочу это сделать.

Обзор Huawei FreeBuds Pro 3

В основе наушников лежит инновационная система с двумя динамиками, которая должна обеспечивать максимальное качество звука. С этим тут все и правда неплохо. Но есть свои минусы. Вот так коротко можно было бы рассказать об этих наушниках, но я дам более развернутый ответ.

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Если сравнивать Freebuds Pro 3 с их предшественниками — Freebuds Pro 2, — то с точки зрения дизайна мало что изменилось. Вы по-прежнему получаете ту же изогнутую округлую форму, которая хорошо сидит в ухе, те же силиконовые насадки для плотной посадки и ножку с прямоугольным сечением.

Чем Huawei FreeBuds Pro 3 отличаются от других наушников

Благодаря своим дизайнерским особенностям Freebuds Pro отличаются от остальных TWS-наушников. Для того, чтобы их было проще отличить от предыдущего поколения, они выпускаются в новом зеленом цвете, которого раньше не было в линейке. Он почти серый, но тонкие нотки зеленого оттенка делают эти наушники очень интересными.

Еще одно отличие от предыдущего поколения — сенсорная область на наушниках, которая сместилась ниже и теперь лучше чувствуется пальцами благодаря впадине. Эта область, как и раньше, позволяет управлять воспроизведением и регулировать громкость. Последнее редкость среди подобных наушников, но очень удобная функция. Все жесты настраиваются через приложение, включая возможность включения разных режимов шумоподавления.

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Чехол в новом поколении стал немного другим. Внешне это все тот же обтекаемый «камушек» с красивой вставкой логотипа в районе шарнира. Кстати, не могу не отметить, но за пару месяцев на этой вставке не появилось ни одной царапины. Я не носил наушники с ключами или монетами, но отсутствие царапин все равно радует. Сам шарнир теперь открывается со смещением. Это делает извлечение наушников из корпуса более удобным. Но самый простой способ все равно не тянуть наушник наверх, а немного надавить на него в направлении к себе, и он сам выскочит в руку. При этом магниты довольно сильные, чтобы наушники не вываливались, а крышка корпуса не болтается и не закрывается под своим весом.

Легкие и удобные наушники

Наушники легкие и весят всего 5,8 грамма каждый. Благодаря своей форме они отлично сидят в ухе. Уши не устают, и у меня почти не возникало желания снять их, хотя я пользовался ими по 2-3 часа подряд. Если вам кажется, что размер насадки вам не подходит и мешает комфортному использованию, можно взять один из 4 комплектов, которые положили в коробку.

Время работы Freebuds Pro 3 от аккумулятора не слишком радует, но свои 4,5 часа при использовании активного шумоподавления вы все равно получите. Если отключить его, можно выжать из наушников шесть с небольшим часов работы на средней громкости. Максимальное время работы с учетом зарядки от корпуса должно приближаться к 30 часам, но такого тестирования я не проводил. Достаточно было просто раз в несколько дней заряжать кейс. А то, что он поддерживает беспроводную зарядку, делало процесс еще более простым, хоть и долгим, но QI вообще не самая быстрая штука. Если времени мало, подключайте проводную зарядку, и получите полностью заряженный аккумулятор чуть меньше, чем за час.

Некоторым недостатком является то, что для управления любыми функциями наушников, такими как эквалайзер, проверка уровня заряда батареи и прочее, необходимо загрузить приложение AI Life, которое недоступно в Google Play для устройств Android, но есть в App Store для iPhone и в AppGallery для Huawei. Однако, если у вас будет стоять задача решить эту проблему, вы ее решите. Лично я пользовался наушниками с iPhone 13 Pro и Huawei P60 Pro. Все работало отлично, хотя добавление в приложение для iPhone было непростым.

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Преимущества наушников Huawei

Что мне действительно понравилось во Freebuds Pro 3 во время тестирования, так это то, что они удивительно универсальны. Кажется, не имеет значения, какую музыку или композиции я воспроизвожу через них, — благодаря продуманной конструкции динамиков и балансу эквалайзера они передают тот звук, который я и хочу слышать.

Freebuds Pro 3 оснащены двухдрайверной системой. Huawei объединила 11-миллиметровый низкочастотный динамик и второй высокочастотный динамик. Благодаря этому наушники могут воспроизводить частоты от 14 Гц до 48 кГц. Для сравнения, человеческое ухо обычно слышит в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, но это не значит, что вы не будете ощущать расширенный диапазон. Правда, для этого сначала надо найти источник с такой музыкой.

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Как звучат Huawei FreeBuds Pro 3

В третьем поколении наушников Freebuds Pro компания HUAWEI значительно улучшила качество звучания. Звук стал более выразительным и насыщенным. В сравнении с AirPods Pro, особенно в сложных жанрах, таких как металл и рок, Freebuds Pro проявляются более детально, обеспечивая высокую четкость звучания. Однако заметно некоторое смещение в сторону низких частот.

Детализация может быть повышена еще больше с помощью совместимых аудиофайлов. Флагманские наушники Huawei поддерживают LDAC и L2HC2.0, благодаря чему они получили сертификацию Hi-Res. В моем личном рейтинге Freebuds Pro 3 стоят выше AirPods Pro 2. Собственно, вместо них я и использую новинку от Huawei.

Включенный ANC не слишком сильно влияет на качество звука, если вообще влияет. При этом сам ANC не является самым сильным из тех, что я тестировал. Но мне понравилось другое — он очень мягкий. На давящий эффект нет даже намека. Это традиционно для всех моделей Freebuds Pro. Когда я столкнулся с этим в первом поколении, я даже не поверил, что шумоподавление вообще включено.

В конце надо добавить, что наушники хорошо отрабатывают телефонные звонки. Я не любитель говорить по телефону через наушники, но я ни разу не слышал жалоб на качество звука. Хотя с AirPods, особенно на улице, мои собеседники часто говорят мне, что меня плохо слышно и ничего непонятно, что я сказал.

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Недостатки наушников Хуавей

Вот только с соединением иногда бывают проблемы. Если телефон лежит в кармане, и ты прикрываешь его рукой, сигнал иногда прерывается. Такое встречается и в других моделях, но некоторые наушники предлагают более стабильный сигнал. Например, AirPods в связке с iPhone работают более стабильно, но от этого все равно не становятся лучше. Зато в помещении, даже уйдя через две бетонные стены, я ни разу не получил разрыва соединения или намека на него.

У Huawei Freebuds Pro 3 есть несколько действительно положительных моментов. Это наушники, которые обеспечивают приятный, детальный звук на высоких и низких частотах. Это одни из лучших наушников на рынке, особенно в этой ценовой категории. Тем более у них есть сертификация Hi-Res, чем непременно должны заинтересоваться начинающие аудиофилы.

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Но есть и недостатки. Шумоподавление могли бы сделать лучше, как и время автономной работы. Я бы назвал их достаточными, но не лучшими. Выдерживают ли наушники конкуренцию с Bose, Apple и Sony? Однозначно да! Вы получаете такие удобства, как автоматическое определение положения наушников в ухе, возможность сопряжения с несколькими устройствами и защиту от брызг и пыли. И все это в приятном корпусе. Но будьте готовы к тому, что управлять ими через приложение полноценно получится только с Huawei. Уверен, что 90% пользователей вообще в это не полезут, но иметь это в виду стоит, даже при такой невысокой цене за высокий уровень качества, пусть и с точечными недостатками.