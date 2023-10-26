Проверил на себе новую модель самого необычного планшета — обзор TCL NXTPAPER 11

Точно так же, как большинство мобильных телефонов часто похожи друг на друга, различаясь только производительностью, качеством и ценой, так и планшеты мало чем отличаются друг от друга. За годы существования они пришли к какому-то единому формату, отчего выбрать их теперь довольно сложно. Остается только ориентироваться на цену. Но все же есть исключения, на которые стоит обратить внимание. Например, NXTPAPER 11 от TCL, широко известной по своим телевизорам. Кроме этого, бренд предлагает смартфоны, а в последние годы расширил свой ассортимент за пределами китайского рынка. Я уже имел дело с его планшетами, и новинка не могла не вызвать у меня интереса.

Обзор планшета TCL NXTPAPER 11

Возможно, вы слышали о модели NXTPAPER 10s. Но не стоит думать, что это предыдущее поколения. Тут цифра относится к диагонали экрана. И хоть я назвал NXTPAPER 11 новинкой, на самом деле он был выпущен еще несколько месяцев назад, но только сейчас начал покорять наш рынок и попадать на прилавки.

Если вы просто посмотрите на характеристики, то увидите, что это типичный недорогой планшет с ценой около 14000–15000 рублей. Из-за этого работает он на не самом новом процессоре Mediatek Helio P60T с восемью ядрами, вышедшим в 2018 году. Тут 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Приятно, что именно хранилище сделано довольно большим. Многие планшеты из этой ценовой категории предлагают всего 64 ГБ. И не стоит забывать, что часть этого пространства занята операционной системой и приложениями. Поэтому для сериальчика в дороге остается совсем мало места.

Да, тут Wi-Fi 5 вместо 6 или 6E и нет никаких других функций, таких как защита от воды, сканер отпечатков пальцев или режим док-станции. Зато мы получаем сбалансированное устройство для своей цены.

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Планшет с матовым экраном

А экран и вовсе впечатляет. Тут установлена четкая IPS-панель с разрешением 2000 x 1200 пикселей и яркостью до 500 нит. Он также имеет автоматическую регулировку цветовой температуры под управлением AI. Среди конкурентов за эти деньги довольно сложно найти что-то похожее.

Когда я в первый раз взял в руки TCL NXTPAPER 11, я подумал, что он стоит дороже, чем есть на самом деле. У него изящный корпус с резкими гранями и приятной шероховатостью задней алюминиевой панели. Обычно за эти деньги получить что-то, кроме пластика, довольно сложно. А еще именно такой шероховатый задник отлично сочетается с матовым экраном, о котором я расскажу чуть ниже. В целом качество сборки и материалов я могу оценить не как достаточное, а как отличное. Тут даже будет уместно сравнение с топовыми iPad или Samsung за в 3-5 раз более высокую цену. Удивительно, но это и правда так.

Что действительно выделяется в NXTPAPER, так это матовая поверхность экрана, напоминающая бумагу. Это не E-Ink, а обычный IPS, но со специальным покрытием, чтобы на него было удобнее смотреть, а в руках он ощущался как лист качественной бумаги. Такой экран позволяет смягчить блики и предотвращает появление отпечатков существенно лучше, чем любой олеофобный экран.

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Правда, как и любая защита от бликов, эта не ”отключает” их полностью, а просто делает более мягкими. По сути, блики распределяются на весь экран. Поэтому использование планшета может оказаться не очень удобным при ярком солнце. Зато в тени и тем более в помещении все отлично.

Экран состоит из 10 отдельных слоев, каждый из которых делает свой вклад в защиту зрения на аппаратном уровне. Благодаря этому планшетом можно пользоваться по-настоящему долго, в любых условия и в любом возрасте, не вредя своим глазам. Возможно, именно защита немного искажает цветопередачу, но не критично. Мой тренированный глаз заметил искажения, но многие даже не догадаются, что они есть. Тем более, наблюдать что-то подобное можно почти во всех недорогих планшетах.

Согласно спецификациям, планшет имеет поддержку активного стилуса, но у меня таких нет, чтобы можно проверить работу. Фирменный вариант не входит в комплект, хотя, кажется, что место под его крепление в коробке предусмотрено. Впрочем, при такой цене было бы слишком нагло требовать еще и стилус.

Огромный матовый экран и защита зрения — обзор планшета TCL NXTPAPER 12 PRO.

Что такое NXTPAPER 2.0

Технология NXTPAPER 2.0, которая применяется в этом планшете и дала ему название, достойна отдельного внимания. Благодаря ей получается повысить яркость и контрастность. Думаю, не надо объяснять, почему это хорошо.



Важной составляющей экрана является правильная цветовая температура. Например, ночью и в темноте она должна быть более теплой, чтобы минимизировать количество синего света. Так нервной системе проще подготовиться ко сну, а глазам просто более приятно воспринимать контент при низком освещении. Когда свет яркий, цветовая температура экрана, наоборот, должна быть более высокой, чтобы картинка выглядела более естественно. NXTPAPER 2.0 позволяет регулировать температуру в широком диапазоне, делая изображение максимально качественным.

Все это позволило NXTPAPER 2.0 получить сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий снижение интенсивности синей компоненты излучаемого экраном света и более высокий уровень безопасности для глаз. Кроме этого, уже упомянутое матовое покрытие позволяет полностью реализовать возможности режима чтения при полном отсутствии ярких бликов, которые перекрывают картинку. Если блики и есть, то очень мягкие, не мешающие чтению. А еще тактильные ощущения от экрана действительно похожи на те, что испытываешь, трогая качественную бумагу.

Не зря экраны планшетов TCL получили награду в области промышленного дизайна IF DESIGN AWARD, а также редакционную награду MWC EDITORS CHOICE от экспертного сообщества reviewed.com.

Можно ли играть на дешевом планшете

Назвать TCL NXTPAPER 11 производительным устройством я не смогу. Выше я уже говорил, что его оснастили процессором 2018 года. Благодаря этому получилось снизить цену, но пришлось жертвовать производительностью. При этом для обычного использования ее вполне хватает, хотя иногда и встречаются легкие фризы при загрузке тяжелых интернет-страниц. А иногда можно даже во что-то поиграть. Но рассчитывать на что-то требовательное не приходится. Общая производительность примерно на уровне 200 000 баллов в Antutu или 1250 баллов в многоядерном режиме Geekbench 6.

Если среди основных ваших сценариев просмотр YouTube или загруженных в память планшета роликов, вам этот гаджет хорошо подойдет. У меня с этим не было никаких проблем. При таком использовании устройство мало чем будет отличаться от существенно более дорогих аналогов.

В NXTPAPER 11 установлено сразу 4 динамика, что обычно встречается в устройствах классом выше. Они обеспечивают мощный стереозвук с уверенными басами. Мне бы хотелось немного большей детализации высоких частот, но на это трудно жаловаться, учитывая цену. Аналогового порта для наушников нет, поэтому для прослушивания звука через наушники придется передавать его через Bluetooth или порт USB.

Как снимает TCL NXTPAPER 11

Планшет имеет две камеры по 8 Мп: одну сзади, а другую — по длинной стороне над экраном. Качество камеры предсказуемое для бюджетного уровня. Описывать ее детально просто не имеет смысла. Я всегда говорил, что камера в планшете нужна только для того, чтобы просто была. Даже в дорогих моделях они снимают примерно, как в бюджетном смартфоне. Тут все так же. О снимках в темноте лучше забыть сразу, а качество при нормальном освещении достаточное только для того, чтобы просто зафиксировать сцену. Если говорить о фронтальной камере, то она хорошо подойдет для видеосвязи, но не более того. При этом, фронталка имеет широкий угол и работает в связке с двумя микрофонами, чтобы сделать звук более качественным.

Основная камера оснащена вспышкой и автофокусом. Не многие планшеты предлагают такие возможности, а ведь благодаря им можно очень удобно и качественно сканировать документы. Эта функция может очень пригодиться планшету, используемому для работы.

Пример фото на основную камеру TCL NXTPAPER 11:

Пример фото на фронтальную камеру TCL NXTPAPER 11:

Батарея емкостью 8000 мАч вполне достаточна для 11-дюймового планшета. С ней можно рассчитывать на очень внушительное время автономной работы. Точные цифры зависят от конкретного сценария, но при просмотре видео даже в потоковом режиме можно смело рассчитывать примерно на 9 часов. А поскольку частота экрана не превышает 60 Гц, просмотр веб-страниц и отправка электронной почты также не являются серьезной проблемой.

Зарядка и операционная система планшета

На зарядку планшет лучше ставить на ночь, так как она совсем не быстрая. Максимальная мощность составляет 18 Вт. Комплектный адаптер ей соответствует, но даже ему потребуется несколько часов, чтобы полностью зарядить огромную батарею. Так, полная зарядка с нуля занимает примерно 4-5 часов, а за полчаса можно получить примерно 15% зарядки. Поэтому, если у вас меньше 40% заряда, лучше в любом случае подключите планшет на ночь — лишним не будет. Цифра может показаться очень большой, но вспомните, что для смартфона пара часов зарядки — норма. А ведь там аккумулятор на 4000-4500 мАч, а тут на 8000 мАч. Поэтому и время зарядки предсказуемо увеличивается.

Имея в основе Android 13, TCL добавила свой собственный интерфейс TCL UI 5, который предлагает большое количество собственных функций — от расширенных настроек изображения до возможности корректировки настроек интерфейса и функций управления стилусом. Среди встроенных приложений почти каждый для себя что-то найдет. Тут есть много решений Яндекса, офисные приложения и фирменные утилиты от TCL.

Обзор TCL 40 SE — хороший телефон, но с компромиссами.

Стоит ли покупать TCL NXTPAPER 11

Подводя итог, можно сказать, что в целом TCL NXTPAPER 11 — бюджетный планшет, но с парой очень весомых аргументов в пользу выбора именно его. Во-первых, он отлично выглядит и хорошо собран. Качество материалов на высоте, а использование металла в дешевых планшетах является большой редкостью. Во-вторых, у этого планшета отличный звук для своей цены. И, наверное, самое главное — хороший экран. Да, он довольно своеобразный, но им приятно пользоваться, и он выдает хорошую картинку. Пускай и есть небольшие проблемы с цветопередачей, но они куда менее значительные, чем в других недорогих планшетах. А еще, как бонус, вы получаете большое хранилище для любимых фильмов и сериалов в дорогу.

Если вам нужен именно недорогой планшет, то я не говорю, что надо купить именно TCL NXTPAPER 11, но его точно стоит рассмотреть, как один из неплохих вариантов. А пока думаете, вот вам основные характеристики, где все сведено в одну таблицу.

Характеристика Значение Процессор MediaTek Helio P60T ОЗУ 4 ГБ Хранилище 128 ГБ, слот для micro SD до 1 ТБ Дисплей 10,95-дюймовый матовый IPS, 2000×1200 пикселей Камеры 8 Мп с автофокусом, 8 Мп широкоугольная фронтальная Подключения USB Type-C Связь Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Операционная система Android 13 с пользовательским интерфейсом TCL Аккумулятор 8000 мАч Зарядка USB до 18 Вт, прибл. Полная зарядка 4-5 часов Размер 25,7х16,2х0,7 см Вес 462 грамма Где купить? ссылка на OZON

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