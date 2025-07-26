5 функций безопасности Android, которые нужно сразу включить на своем смартфоне

Операционная система Android предлагает широкий набор функций безопасности, но, увы, не все они включены по умолчанию, а потому требуют дополнительной настройки. Дополнительные параметры касаются как защиты системы, так и предотвращения возможной кражи устройства. Эти функции безопасности Android желательно включать сразу после покупки смартфона, а как это сделать — расскажем в материале.

Где находятся функции безопасности Android

Универсальные функции безопасности смартфона находятся в его настройках. Вам нужно:

Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «Google». Открыть вкладку «Все сервисы».

Главным образом нас будут интересовать функции, представленные в пункте «Личная безопасность и защита устройства». Именно они являются самыми важными.

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Какие функции безопасности нужно включить

Здесь вы найдете 5 ключевых функций, которые нужно включить, а именно:

Портал поиска. Функция, позволяющая выполнять удаленный поиск смартфона в случае его потери и кражи.

Функция, позволяющая выполнять удаленный поиск смартфона в случае его потери и кражи. Блокировка при краже. Опция, автоматически блокирующая экран, если кто-то выхватит ваш смартфон из рук.

Опция, автоматически блокирующая экран, если кто-то выхватит ваш смартфон из рук. Блокировка в офлайн-режиме. Функция, блокирующая экран, когда вор, получивший доступ к смартфону, решает отключить интернет, чтобы устройство нельзя было отследить.

Функция, блокирующая экран, когда вор, получивший доступ к смартфону, решает отключить интернет, чтобы устройство нельзя было отследить. Удаленная блокировка. Настройка, позволяющая удаленно заблокировать телефон в случае его кражи.

Настройка, позволяющая удаленно заблокировать телефон в случае его кражи. Оповещения о неизвестных трекерах. Функция, отслеживающая устройства, которые подключаются к телефону, и помогающая предотвратить взлом (в том числе и через Bluetooth-наушники).

Включив эти функции, вы будете знать, что теперь на Android работают все инструменты для защиты устройства. А если вам понадобится воспользоваться удаленной блокировкой или поиском смартфона, просто установите приложение «Портал поиска» на второе устройство и войдите в свой аккаунт Google.