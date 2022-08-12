5 функций Яндекс.Погоды, о которых вы могли не знать

Для устройств на операционной системе Андроид создано уже несколько сотен хороших приложений погоды. Кто-то для определения температуры воздуха за окном использует стандартный софт, а кто-то прибегает к помощи сторонних программ. Как правило, при выборе погодного приложения мы опираемся на визуальную составляющую виджетов и точность прогноза, забывая о том, какие полезные данные помимо температуры воздуха может предоставить та или иная утилита.

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Яндекс.Погода — один из самых популярных русскоязычных сервисов в своей категории, и он обладает функциями, которые не встретишь в других подобных программах. Сегодня мы расскажем о пяти главных фишках, но перед этим отметим, что набор функций может отличаться в зависимости от того, каким приложением российской компании вы пользуетесь: Яндекс (скачать), Яндекс.Браузер (скачать) или Яндекс.Погода (скачать).

Температура почвы — как узнать

Команда сервиса создала несколько опций, позволяющих уточнить погоду для хобби (например, для сада и огорода). К сожалению, они доступны только в веб-версии сервиса, то есть получить изучить их получится или через Яндекс, или через Яндекс.Браузер и любой другой веб-обозреватель. Во вкладке «Сад и огород» вы обнаружите полезную информацию для тех, кто не прочь на выходных съездить на шашлыки и параллельно заняться посадкой картофеля.

Яндекс.Погода демонстрирует температуру почвы и воздуха, а также среднюю силу ветра и максимальные порывы. Кроме того, сервис предупреждает, будут ли осадки или заморозки, чтобы вы в любой момент могли скорректировать свои планы, выбрав другое занятие на выходные.

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Как измерить температуру воды

Если вы далеки от дачной романтики, то среди вкладок с информацией о погоде для различных хобби обязательно обратите внимание на пункт «Водный спорт». В целом, его можно воспринимать в качестве раздела, где собраны основные сведения, которые могут понадобиться для плавания в открытом водоеме, будь то река, озеро или море.

Помимо предсказуемой информации о температуре воды здесь есть пункт с данными о волнах, если вы думаете об отдыхе на морском побережье. Яндекс.Погода не только прогнозирует их высоту, но и продолжительность, опираясь на текущую геолокацию пользователя. Не менее полезным пунктом является сопоставление фактической температуры воздуха и реальных ощущений в зависимости от силы ветра и осадков. Словом, при помощи сервиса сразу становится ясно, когда стоит брать в руки серф, а когда есть смысл задуматься о другом занятии.

Погода для рыбалки

Например, о рыбалке. А почему бы и нет? 10 августа 2022 года Яндекс представил новый раздел для хобби с говорящим названием «Рыбалка». Он находится на стадии бета-тестирования, а потому демонстрирует, возможно, не все ключевые сведения. Рыбаки, вам достаточно информации о температуре воды, силе ветра и давлении?

«Рыбалка» — это уже третий сервис погоды от Яндекса для определенного хобби, и российская компания не планирует останавливаться. На повестке еще несколько тематических прогнозов для людей, которые любят дышать свежим воздухом. Можно предположить, что в будущем будет добавлен сервис с информацией для выгула собак или езды на лыжах. Но, может, лучше сначала интегрировать эти прогнозы в базовое приложение Яндекс.Погода, которое до сих пор лишено многих полезных функций?

Карта осадков

К сожалению, приложение погоды с виджетами лишено тематических разделов. Однако Яндекс.Погода может порадовать другими фишками, которые, возможно, будут еще более полезными, чем абстрактная информация для рыбаков или пловцов. Мне, например, нравится, как реализована внутри утилиты карта осадков. Тапнув по виджету, можно увидеть не только прогноз продолжительности дождя, но и посмотреть, как движется грозовой фронт.

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Отрадно, что сведения расписаны короткими интервалами по 10 минут, а не по часу, благодаря чему есть возможность понять: стоит ли на несколько минут спрятаться от дождя в ближайшем торговом центре, или лучше сразу вызвать такси до дома. Ради интереса можно посмотреть, что происходит за окном у родственников в другом регионе или в городе, куда с минуты на минуту отправится ваш самолет.

Точность погоды Яндекс

При формировании прогноза погоды Яндекс использует данные из нескольких источников. Это спутники, радиозонды, самолеты, метеостанции и мы — люди, которые пользуются приложением Яндекс.Погода. В программе присутствует интерактивный сервис, позволяющий обычному человеку принять участие в формировании прогноза и помочь в предоставлении точных сведений о ситуации за окном другим людям. Справа от вкладки с картой осадков есть дополнительное окно, где можно передать свою информацию.

Пользователю предлагается рассказать об осадках, выбрав один из шести вариантов, сообщить о примерной температуре воздуха и силе ветра. В веб-версии интерактивная составляющая сервиса урезана. В браузере можно лишь подтвердить или опровергнуть сведения тремя вариантами: ясно, пасмурно, осадки. Впрочем, функциональность Яндекс.Погоды от этого не становится меньше, но не забывайте, что на просторах Google Play можно найти не менее привлекательные приложения погоды.