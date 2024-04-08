5 полезных настроек Wi-Fi на Android, которые научат вас пользоваться интернетом по-новому

Часто ли вы прибегаете к настройкам вайфай на Андроид? Как правило, владельцы смартфонов лишь включают Wi-Fi, ищут нужную сеть и вводят пароль, на чем и завершается взаимодействие с параметрами. Однако настройки Android скрывают массу других полезных опций. Грамотное управление ими позволит улучшить интернет на телефоне, а также научит использовать Wi-Fi в самых необычных сценариях.

Как подключиться к Wi-Fi без пароля

Ввод пароля — обязательное условие для подключения к Wi-Fi. Но иногда этим можно пренебречь. Например, если на одном из Android-смартфонов уже настроена сеть. Чтобы подключить Wi-Fi без пароля на втором, понадобится:

Открыть настройки Wi-Fi на подключенном смартфоне. Нажать на имя сети, после чего на экране должен появиться QR-код. Перейти в настройки Wi-Fi на втором смартфоне и открыть сканер. Отсканировать QR-код с экрана первого устройства.

После этого телефон моментально подключится к Wi-Fi и запомнит сеть. В следующий раз ничего вводить и сканировать не придется. Однако, если вы забыли пароль от Wi-Fi, все-таки прочитайте наш текст, который поможет его найти.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Ускорение Wi-Fi на телефоне

Скорость Wi-Fi на Андроид зависит от множества факторов, а главным из них является качество соединения. Чем дальше вы от роутера, тем медленнее интернет. Впрочем, это можно исправить, даже не подходя вплотную к маршрутизатору:

Откройте настройки Wi-Fi на телефоне. Перейдите в раздел «Ускорение сети». Активируйте функцию «Использовать мобильный интернет для ускорения». В качестве режима ускорения выберите «Полное».

На разных смартфонах название опции может отличаться, но она есть почти на всех современных моделях. Главное — тщательно изучить настройки, после чего вы получите желаемый результат: мобильный интернет и Wi-Fi начнут работать в связке, благодаря чему удастся значительно повысить скорость передачи данных.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Настройка прокси-сервера на Android

В качестве альтернативы VPN можно использовать прокси-сервер на Андроид. По аналогии с более известной технологией Proxy меняет IP-адрес сети, из-за чего посещаемый сайт начинает думать, будто вы подключаетесь к нему из другой локации. Для настройки прокси на телефоне нужно:

Найти адрес сервера для подключения, используя специализированные сайты наподобие proxy-sale.com. Открыть настройки сети Wi-Fi, к которой подключен смартфон. Во вкладке «Прокси» выбрать ручную настройку. Ввести данные сервера. Нажать на галочку для сохранения.

Если вам удалось найти рабочий прокси для Андроид, телефон будет подключаться к сайтам через него. Но учтите, что иногда приходится пробовать несколько серверов для поиска оптимального.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Как раздать интернет с телефона

В роли маршрутизатора можно использовать не только роутер, но и сам смартфон, ведь вы можете раздать интернет на Андроид:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Точка доступа Wi-Fi». Активируйте переключатель «Точка доступа». На втором смартфоне, планшете или компьютере подключитесь к Wi-Fi, используя данные сети первого устройства.

В настройках точки доступа на Андроид также позволяется изменить имя сети и пароль. При этом раздавать можно как мобильный интернет, так и Wi-Fi, используя таким образом смартфон в качестве ретранслятора слабого сигнала.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Что такое вызовы по Wi-Fi

Еще одна функция Wi-Fi на Андроид позволяет существенно увеличить качество передачи голоса во время разговора по телефону:

Откройте настройки Android. Перейдите в раздел «Мобильные сети». Выберите SIM-карту для голосовых вызовов. Активируйте функцию «Вызовы через Wi-Fi».

Если после включения опции вы не заметите положительных изменений, прочитайте наш текст о вызовах через Wi-Fi на Xiaomi. В этом материале подробно рассматриваются особенности работы функции, включая необходимость активации дополнительных услуг у мобильного оператора.