5 полезных настроек Wi-Fi на Android, которые научат вас пользоваться интернетом по-новому

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Герман Вологжанин

Часто ли вы прибегаете к настройкам вайфай на Андроид? Как правило, владельцы смартфонов лишь включают Wi-Fi, ищут нужную сеть и вводят пароль, на чем и завершается взаимодействие с параметрами. Однако настройки Android скрывают массу других полезных опций. Грамотное управление ими позволит улучшить интернет на телефоне, а также научит использовать Wi-Fi в самых необычных сценариях.

5 полезных настроек Wi-Fi на Android, которые научат вас пользоваться интернетом по-новому. Обязательно попробуйте эти функции. Фото.

Обязательно попробуйте эти функции

Как подключиться к Wi-Fi без пароля

Ввод пароля — обязательное условие для подключения к Wi-Fi. Но иногда этим можно пренебречь. Например, если на одном из Android-смартфонов уже настроена сеть. Чтобы подключить Wi-Fi без пароля на втором, понадобится:

  1. Открыть настройки Wi-Fi на подключенном смартфоне.
  2. Нажать на имя сети, после чего на экране должен появиться QR-код.
  3. Перейти в настройки Wi-Fi на втором смартфоне и открыть сканер.
  4. Отсканировать QR-код с экрана первого устройства.
Как подключиться к Wi-Fi без пароля. Эта фишка есть почти на всех смартфонах. Фото.

Эта фишка есть почти на всех смартфонах

После этого телефон моментально подключится к Wi-Fi и запомнит сеть. В следующий раз ничего вводить и сканировать не придется. Однако, если вы забыли пароль от Wi-Fi, все-таки прочитайте наш текст, который поможет его найти.

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Ускорение Wi-Fi на телефоне

Скорость Wi-Fi на Андроид зависит от множества факторов, а главным из них является качество соединения. Чем дальше вы от роутера, тем медленнее интернет. Впрочем, это можно исправить, даже не подходя вплотную к маршрутизатору:

  1. Откройте настройки Wi-Fi на телефоне.
  2. Перейдите в раздел «Ускорение сети».
  3. Активируйте функцию «Использовать мобильный интернет для ускорения».
  4. В качестве режима ускорения выберите «Полное».
Ускорение Wi-Fi на телефоне. Вместе с тем ускорение Wi-Fi ухудшает автономность и провоцирует потребление мобильного трафика. Фото.

Вместе с тем ускорение Wi-Fi ухудшает автономность и провоцирует потребление мобильного трафика

На разных смартфонах название опции может отличаться, но она есть почти на всех современных моделях. Главное — тщательно изучить настройки, после чего вы получите желаемый результат: мобильный интернет и Wi-Fi начнут работать в связке, благодаря чему удастся значительно повысить скорость передачи данных.

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Настройка прокси-сервера на Android

В качестве альтернативы VPN можно использовать прокси-сервер на Андроид. По аналогии с более известной технологией Proxy меняет IP-адрес сети, из-за чего посещаемый сайт начинает думать, будто вы подключаетесь к нему из другой локации. Для настройки прокси на телефоне нужно:

  1. Найти адрес сервера для подключения, используя специализированные сайты наподобие proxy-sale.com.
  2. Открыть настройки сети Wi-Fi, к которой подключен смартфон.
  3. Во вкладке «Прокси» выбрать ручную настройку.
  4. Ввести данные сервера.
  5. Нажать на галочку для сохранения.
Настройка прокси-сервера на Android. Если не нравится VPN, можно попробовать прокси. Фото.

Если не нравится VPN, можно попробовать прокси

Если вам удалось найти рабочий прокси для Андроид, телефон будет подключаться к сайтам через него. Но учтите, что иногда приходится пробовать несколько серверов для поиска оптимального.

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Как раздать интернет с телефона

В роли маршрутизатора можно использовать не только роутер, но и сам смартфон, ведь вы можете раздать интернет на Андроид:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Точка доступа Wi-Fi».
  3. Активируйте переключатель «Точка доступа».
  4. На втором смартфоне, планшете или компьютере подключитесь к Wi-Fi, используя данные сети первого устройства.
Как раздать интернет с телефона. Полезная фишка, уже давно доступная на смартфонах. Фото.

Полезная фишка, уже давно доступная на смартфонах

В настройках точки доступа на Андроид также позволяется изменить имя сети и пароль. При этом раздавать можно как мобильный интернет, так и Wi-Fi, используя таким образом смартфон в качестве ретранслятора слабого сигнала.

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Что такое вызовы по Wi-Fi

Еще одна функция Wi-Fi на Андроид позволяет существенно увеличить качество передачи голоса во время разговора по телефону:

  1. Откройте настройки Android.
  2. Перейдите в раздел «Мобильные сети».
  3. Выберите SIM-карту для голосовых вызовов.
  4. Активируйте функцию «Вызовы через Wi-Fi».
Что такое вызовы по Wi-Fi. Эта функция позволяет осуществлять вызовы по Wi-Fi при совершении обычных звонков. Фото.

Эта функция позволяет осуществлять вызовы по Wi-Fi при совершении обычных звонков

Если после включения опции вы не заметите положительных изменений, прочитайте наш текст о вызовах через Wi-Fi на Xiaomi. В этом материале подробно рассматриваются особенности работы функции, включая необходимость активации дополнительных услуг у мобильного оператора.

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