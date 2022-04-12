5 причин, по которым вас могут забанить в Ватсапе

WhatsApp сильно отстает от Telegram по набору функций, но до сих пор является одним из самых популярных мессенджеров на сегодня. Несмотря на то, что нововведения в нем появляются крайне редко, команда мессенджера регулярно обновляет правила безопасности: так, одним из последних новшеств стали новые ограничения по пересылке сообщений, которые помогают бороться с фейками. А еще мессенджер вычисляет, является ли ваш аккаунт подлинным. Правда в том, что за нарушение администрация может вас забанить в WhatsApp. Рассказываем, какие причины есть для блокировки в мессенджере.

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Сторонние приложение Ватсап

WhatsApp следит за тем, чтобы вы использовали только официальный клиент. Да, сторонние варианты, как это было в нулевых с ICQ, больше не прокатят. Если вы будете использовать другие приложения, то вас заблокирует WhatsApp. Происходит это по той причине, что компания старается обезопасить своих пользователей от утечки данных, в том числе, во время использования приложения.

В интернете можно найти множество кастомных приложений, ничего общего не имеющего с оригинальным. Модифицированные приложения, как правило, имеют больше функций, но они менее безопасны. WhatsApp блокирует пользователей таких программ на время, но для использования своего аккаунта придется перейти на официальное приложение.

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Спам в Ватсапе

Помню, когда на прошлой работе наш отдел продаж рассылал клиентам сообщения о текущей акции, нашу учетную запись в WhatsApp заблокировали. В чем дело? А в том, что администратор обратил внимание на массовую рассылку пользователям, посчитав ее мошеннической. То же самое касается автоматических рассылок. Поэтому не стоит без устали рассылать друзьям одно и то же сообщение, иначе алгоритмы мессенджера посчитают их за спам и заблокируют.

Спам — это плохо, большое количество сообщений за короткий промежуток времени — тоже. Ну, про парцелляцию вы и так помните из нашей статьи. Но в рамках WhatsApp она плоха еще и тем, что администраторы могут заблокировать аккаунты, которые часто совершают отправку сообщений или звонят, особенно, если на неизвестные номера. Никто не хочет, чтобы его тревожили, поэтому есть шанс улететь в бан навсегда. Как это сделать?

Частые звонки по нескольку раз подряд.

Звонки незнакомцам.

Рассылка неподобающих сообщений и любое другое действие, причиняющее дискомфорт, может быть поводом для подачи жалобы.

Кстати, вредна как повышенная активность так и длительное отсутствие. Сейчас расскажем, почему.

Чаты в Ватсапе

В 2019 году пользователи Reddit жаловались на то, что их WhatsApp забанил просто так. У них было обычное, ничем не примечательная переписка в чате. Правда, перед блокировкой они его переименовали. По словам пользователя, WhatsApp таким образом отреагировал на смену названия группы и не стал разбираться, что это значит, кто это сделал и что послужило причиной переименования. Вместо этого модераторы чат и его участников отправили во временный бан. Позже сервис все же прислал уведомление, что блокировка произошла из-за чата «с подозрительным названием».

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Через сколько удаляется аккаунт Ватсап

Редко заходите в WhatsApp или совсем ничего не пишите в нем? Это плохо. У компании в правилах указано, что для безопасности пользователей аккаунт отключится через 120 дней бездействия. Таким образом мессенджер удаляет неактивные аккаунты. Для того, чтобы его не заблокировали, нужно хотя бы раз за этот период открыть приложение на своем смартфоне, подключенном к Интернету. При этом весь контент, сохраненный на смартфоне, там же и остается, а после повторной регистрации снова отображается в приложении.

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Фейковый аккаунт Ватсап

В WhatsApp запрещено использовать чужие данные или фотографии в своем аккаунте: если пользователь попадется на подлоге, то его номер сразу же заблокируют. Многие могут и не посмотреть на номер телефона человека, с которым общаются, а вот фото и личные данные могут быть идентичными. Таким образом можно случайно передать мошеннику свои данные или другую личную информацию. Так что, если столкнулись с этим, нажимайте на аватар контакта и выбирайте «Пожаловаться».

Мы уже писали о том, что лучше не стоит делиться скриншотами, а если и делать это, то предварительно убирать все важные данные. А вот пересылка чужих фотографий и видео — еще более опасное явление. Это может посчитаться неуважением к другим пользователям. Так что, трижды подумайте, когда решите что-то переслать.