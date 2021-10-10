Как разозлить собеседника в мессенджере

Нам всем необходимо общение — мессенджеры же позволяют всегда оставаться на связи с друзьями, даже если они находятся на другом конце Земли. Но, как и в случае с цифровой гигиеной, стоит соблюдать правила переписки. Если общаетесь с друзьями, то вам может быть вполне комфортно и без них. А если это начальник или малознакомый человек? Вот здесь, думаю, стоит вспомнить о правилах приличия. Рассматривать их мы не будем, просто скажем о том, что бесит больше всего. Устраивайтесь поудобнее — будет интересно!

Зачем нужны смайлики

Смайлики и эмодзи существуют для того, чтобы придавать своим сообщениям эмоциональную окраску. Как правило, в одном коротком сообщении уместны два-три эмодзи. Уверен, вам попадались знакомые, которые злоупотребляли этим, вставляя в свои сообщения по пять-десять одинаковых эмодзи подряд. Не верите? Смотрите сами.

Согласен, бывают ситуации, когда это уместно, но со стороны это выглядит так, будто вы иначе общаться не умеете. А смайлики заменяют вам слова и целые предложения. Даже если написать длиннющее сообщение, подкрепляя каждую мысль реакцией, это может показаться странным, а улыбка собеседника быстро сойдет на нет, превратившись в тяжелые вздохи и недоумение.

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Сообщения по одному слову

Иногда не получается выразить мысль в одном сообщении и приходится отправлять следом еще парочку. Бывает, что по одному слову. Я называю это «добивочка», как говорят стендап-комики, но в обществе такое явление носит название «парцелляция».

Парцелляция — это фигура речи, которая представляет собой процесс разделения высказывания на две и более самостоятельные фразы.

Для отправителя в этом нет ничего страшного: отправил и хорошо. Но вы заставляете нервничать получателя сообщений: во-первых, это приковывает человека к экрану смартфона. Во-вторых, вряд ли ему будет приятно, когда телефон вибрирует несколько раз подряд.

В-третьих, если он находится в общественном месте, например, в тренажерном зале, звуки уведомлений отвлекают других людей от тренировки, выводя из равновесия постоянным пиликаньем смартфона на полной громкости. Старайтесь лаконичнее выражать собственные мысли — мы так пишем статьи для нашего Яндекс.Дзен. Или попробуйте писать предложения с новой строки вместо нажатия «Отправить».

Почему бесят голосовые сообщения

Аудиосообщения очень выручают, когда нет возможности написать текстом. Но есть люди, которые злоупотребляют этим. Во-первых, не стоит отправлять слишком короткие голосовые сообщения. Во-вторых, лучше не записывать их на ветру или на фоне ужасающего шума — вас просто не услышат. В-третьих, научитесь наконец держать телефон правильно, не закрывая микрофон пальцем.

Остановитесь! Ваш бубнеж никто не разберет даже в наушниках. Кроме того, голосовые сообщения схожи с текстовыми — лучше отправить двухминутный войс, чем десяток коротких. Как говорится: ничего не понятно, но очень интересно.

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Автозамена на телефоне

Автоматическая замена неправильно написанного слова в тексте выручает примерно в 8 случаях из 10. Это полезно, когда не знаешь, как правильно написать слово — смартфон сам все исправляет. Но вернемся к парцелляции: мы пишем огромное количество сообщений, сначала нажимаем «Отправить», а только потом понимаем, что автозамена исправила нужное слово.

Приходится удалять сообщение или надеяться на сообразительность собеседника, чтобы он сам всё понял. В целом, на мой взгляд, это смешно, но когда повторяется раз за разом, складывается ощущение, будто техника сама решает, кто тут главный.

Сообщение в WhatsApp не прочитано

Иногда полезно отдыхать от уведомлений из чатов. Уверен, вас тоже пугает, когда собеседник, и без того отключивший время посещения, перестает читать ваши сообщения. Возникает вопрос: почему сообщение не прочитано? Всё дело в том, что, был отключен отчет о прочтении. С одной стороны, это полезная фича мессенджеров: вы можете спокойно прочесть сообщение и взять таймаут на взвешенный ответ.

С другой стороны, не поленитесь предупредить об этом тех, с кем общаетесь: в такой ситуации собеседник может подумать, что вы игнорируете входящие сообщения из-за обиды. Это не только неприятно, но и есть вероятность получить уйму сообщений «Что случилось?» или «Куда пропал?».

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Как взбесить человека словами

Бонус: каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда любимый человек или друг писал что-то в духе «Слушай, мне нужен твой совет«. Отвечаешь через 0,000001 секунды, а тебе говорят «Уже ничего«. И дальше разговор превращается в догонялки: хочешь, чтобы собеседник рассказал тебе, что хотел, но всё тщетно. Зачем так делать? Не проще ли объяснить, чтобы не нервировать человека! На мой взгляд, это худшее, что можно сделать в переписке.

А что вас бесит в общении с другими людьми в мессенджере? Давайте поговорим о наболевшем в нашем Telegram-чате!