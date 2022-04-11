Что можно сделать со старым телефоном

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Иван Герасимов 0

Довольно редко встречаются пользователи, которые выбрасывают свои старые смартфоны напрямую в мусорку. Большинство людей перепродают их до последнего или оставляют на память. Но часть устройств все равно попадают на свалки и загрязняют окружающую среду. Как этого избежать? Очень просто. Вот вам несколько практичных советов, как использовать старый телефон, чтобы он не пропадал даром. Вот увидите: даже устаревшие мобильники могут пригодиться не только вам, но и кому-то еще. Разбираемся, как можно приспособить старое устройство с пользой.

Вот вам несколько лайфхаков по использованию старого телефона

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Запасной мобильный телефон

На запасном телефоне можно хранить важные данные. На всякий случай

Как ни крути, но время показывает, что прогресс не так уж хорош, а аналоговые технологии — по-прежнему самые надежные и не подведут в сложных ситуациях. И речь даже не о том, что в России в один момент могут отключить смартфоны, есть и другие неприятные ситуации: вы можете потерять телефон или разбить. Мы как-то рассказывали о том, что запасной телефон выручает в путешествиях, поэтому возьмите с собой «старичка» в поездку — на всякий случай.

Кроме того, старый телефон, будь то мобильник или устаревший смартфон, еще и полноценный развлекательный центр: вспомните, сколько прикольных игр было раньше? В общем, смартфоны меняются чуть ли не каждый месяц, но старые телефоны — всегда клад.

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Навигатор на телефоне без интернета

Можно загрузить карты в смартфон и пользоваться ими офлайн

Многие автолюбители до сих пор являются владельцами машин без встроенной системы мультимедиа. Это отнюдь не значит, что машина плоха, а в качестве того же навигатора можно использовать смартфон. Правда, пользоваться основным телефоном во время вождения не так уж безопасно и не совсем удобно: приходится сворачивать карты навигации, доставать смартфон из держателя. Вот вам лайфхак: второй телефон можно установить как навигатор.

А если загрузить туда все карты местности, то вам даже не понадобится расходовать трафик. Кроме того, старенький телефон с навигатором можно спокойно подключить к зарядке и не переживать за сохранность аккумулятора. Я уже молчу о том, что туда можно загрузить музыки, которой стало так мало из-за ухода стриминговых сервисов, и транслировать ее через Bluetooth или AUX.

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Куда сдать старый телефон

Если вам и вправду некуда убрать старый телефон, а засорять планету или ящик стола не очень хочется, то сдайте его в трейд-ин. Раньше российские ритейлеры скупали старые смартфоны для дальнейшей переработки, а теперь нацелились на перепродажу. Условный «Связной» принимает старые устройства и перепродает их, приводя в порядок. Если же телефон уже не «воскресить», то продавец обращается к компании, занимающейся утилизацией устройств.

Старый телефон всегда можно сдать на переработку или на вторичную продажу

И это хорошая идея: проектом заинтересовались и другие продавцы бытовой техники. Таким образом, компания и остается на плаву, и продлевает жизнь старым, но работающим устройствам. А еще такой подход помогает нам найти в продаже неплохие устройства, которые давно сняли с производства. По итогам прошлого года количество проданных устройств превысило 7,5 миллионов штук, а сами продавцы отмечают, что у каждого россиянина в среднем есть 2 устройства, которые можно спокойно перепродать.

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Как прошить телефон

Вы всегда можете перепрошить старый смартфоны, чтобы получить новые функции

Еще одна причина не выбрасывать телефон в мусорку — начать экспериментировать с его помощью. Если с iPhone и актуальной версией iOS всё сложнее (джейлбрейку поддаются только смартфоны с iOS 14.4 и новее), то со сборками Android всё намного проще. На форуме всегда можно найти кастомные версии ОС, которые можно установить по специальной инструкции.

Получите множество новых функций, необычный интерфейс и совершенно новый пользовательский опыт. Плюс такого смартфона в том, что его не жаль для экспериментов. В крайнем случае, на старом устройстве всегда можно устанавливать бета-версии приложений, помогая разработчикам в их обновлениях.

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Смартфон в качестве роутера

Раздаем интернет со старого телефона, чтобы не сажать новый

Домашний интернет — это удобно, но как быть тем, кто постоянно в разъездах? Хорошо, когда под рукой есть отдельное устройство, которое можно использовать в качестве роутера. Достаточно подключить его к источнику питания и включить раздачу интернета — и вот все удобства снова с вами. Главное — не забудьте положить смартфон поближе к окну и лишний раз не передвигать его, чтобы связь не пропадала.

А еще старый телефон можно использовать в качестве электронной книги, особенно, если у устройства большой экран: пусть он хранится у вас дома или берите его с собой в поездки. Достаточно лишь выбрать приложение для чтения, которым удобнее пользоваться — и вот у смартфона появляется вторая жизнь.

А что вы делаете со старыми телефонами? Делитесь в комментариях!

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