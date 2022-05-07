6 лучших телефонов с двумя SIM-картами

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Артем Сутягин 0

Телефоны с двумя SIM-картами одно время были настоящим трендом. Многие производители хвастались, что у них есть такие модели, а другие и вовсе пробовали уместить в корпусе сразу три симки. Потом это стало нормой, но постепенно телефоны начали возвращаться к односимочной компоновке, иногда предлагая взамен eSIM. Но итог один — сейчас не все телефоны поддерживают нормальную работу с двумя симками. Чтобы проще было выбрать новый телефон, если вторая симка для вас является чем-то основополагающим, мы подготовили для вас эту подборку. Усаживайтесь поудобнее и выбирайте.

Многим просто необходимо иметь возможность переключения межу симками в телефоне.

Какой телефон купить с двумя симками

Samsung Galaxy S22 Ultra — большой телефон

Galaxy S22 Ultra с большой батареей, отличным экраном, новейшими внутренними компонентами и великолепными камерами является одним из лучших телефонов, доступных сегодня. Ему можно простить любое количество симок, но тут все честно, и у него их две. Поэтому он заслуженно занимает место в нашем списке.

Хороший, хоть и дорогой: обзор Samsung Galaxy S22.

Samsung Galaxy S21 FE — лучший телефон среднего уровня

Если вас интересует аппарат среднего уровня, то Galaxy S21 FE — лучший выбор на сегодняшний день. Телефон оснащен отличным железом, лучшим в классе экраном, достойными камерами и аккумулятором на целый день работы. Он может показаться дорогим, но за эти деньги он будет лучшим среди равных. И да, он поддерживает две симки.

s21 fe

S21 FE предлагает не только 2 симки, но и яркие цвета корпуса.

ASUS Zenfone 8 — недорогой, но достойный

Zenfone 8 сочетает в себе лучшие функции, которые вы найдете в среднем сегменте, и предлагает их в небольшом корпусе. 5,92-дюймовый AMOLED-экран идеально подходит для использования одной рукой, при этом он имеет частоту обновления 120 Гц, Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. Это не самый частый телефон, который можно купить везде, но он интересен.

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Xiaomi 12 — хороший Cяоми

Xiaomi 12 доступен не везде, но продается более чем на 30 международных рынках. Телефон имеет элегантный дизайн и оснащен универсальной системой камер, а самое приятное то, что он подходит для использования одной рукой. И, как и все телефоны Xiaomi, в стандартной комплектации он поддерживает две SIM-карты.

XIoami 12

Телефоны Xiaomi почти смогли добиться узнаваемого дизайна.

Oppo Find X5 Pro — керамический смартфон

Oppo Find X5 Pro — один из лучших китайских телефонов, выпущенных на международный рынок. Телефон имеет великолепный керамический цельный корпус, который выделяется на фоне других типовых моделей. Он оснащен новейшим оборудованием и предлагает камеры, которые не уступают лучшим телефонам от Samsung и Google.

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POCO X4 Pro — бюджетный телефон с двумя симками

POCO предлагает один из лучших вариантов, если вам нужен бюджетный телефон с двумя слотами для SIM-карт. X4 Pro работает на процессоре Snapdragon 695, имеет 256 ГБ памяти, оснащен 108-мегапиксельной камерой и батареей емкостью 5000 мАч, которой при умеренном использовании должно хватить на два дня.

poco

Этот телефон имеет узнаваемый дизайн.

Лучшие телефоны с двумя симками

Почти все телефоны на Android поставляются со слотом для двух SIM-карт, но некоторые все же предпочитают оставлять одну SIM-карту, и примеров становится все больше. А еще есть телефоны, где вторая симка не может работать одновременно с первой, и по сути второй слот просто избавляет вас от необходимости вытаскивать одну карту и вставлять другую для того, чтобы воспользоваться ей.

iPhone 13 тоже хороший телефон с двумя симками, но мы рассматриваем только Android и только физические симки, а у iPhone вторая это eSIM.

Лучший выбор, и не только по принципу двухкарточности, на данный момент — Samsung Galaxy S22 Ultra. Я не очень хорошо относился к Ultra-серии, когда она шла с приставкой ”20”, но в прошлом и в этом году суперфлагман сильно прокачался. В него просто вложили все лучшее. Производительность, камеры, экран — все при нем.

Если вы ищете более бюджетный телефон, обратите внимание на Galaxy S21 FE. Я пользовался Galaxy S20 FE и высоко оценил этот телефон. Он сочетает в себе лучшие функции серии S20, но в более доступной упаковке. То же самое мы наблюдаем в 21-ом поколении. Вишенкой на торте является тот факт, что вы получаете долгосрочные обновления программного обеспечения.

Можно ли покупать SIM-карту в переходе?

А если вам нужен бюджетный телефон, обратите внимание на POCO X4 Pro. Телефон имеет возможность работы в сетях 5G, пусть они пока и не поддерживаются в России. У него большая батарея, мощные внутренние компоненты и вообще он очень крут.

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