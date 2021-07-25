Зачем нужен авиарежим на смартфоне

Многие думают, что авиарежим в телефоне нужен исключительно для включения во время полёта. Но у этой функции есть множество разных полезных применений. Изначально функция действительно была создана исключительно для использования мобильного устройства в самолете, но с годами у нее появились и другие полезные способы применения. Давайте разбираться, чем так полезен авиарежим в смартфоне.

Помогает ли авиарежим быстрее заряжать смартфон?

Если вы очень торопитесь, а аккумулятор нужно зарядить как можно быстрее, то авиарежим вам в помощь. В этом режиме смартфон расходует меньше энергии за счет того, что отключен модуль связи и другие виды передачи данных. Пока ваше зарядное устройство дает аккумулятору энергию, модули связи используют ее, в результате чего телефон заряжается медленнее. Авиарежим поможет быстрее зарядить батарею, например, с утра перед выходом из дома. Интересные факты про зарядку батареи читайте в нашем Яндекс.Дзен — там мы публикуем то, чего еще нигде нет!

Авиарежим полезен не только в самолете, но и, например, в поезде, когда сигнал постоянно пропадает, особенно в глуши, в результате чего телефон начинает искать хороший сигнал. Такой способ помогает использовать все функции устройства без частых отключений.

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Чтение сообщений в авиарежиме

Во всех мессенджерах есть функция отображения прочитанных и непрочитанных сообщений, если вы, конечно, не отключили отчет о прочтении. Иногда бывают случаи, когда нужно прочитать сообщение или посмотреть вложение, но нужно хорошенько подумать над ответом, никого не обидев. В авиарежиме это удастся сделать: вы увидите сообщение, а ваш собеседник не узнает, что вы уже его прочли.

Авиарежим отсоединяет от сети

В некоторых ситуациях входящие звонки могут быть очень некстати, например, когда находитесь в театре. Для этого есть удобная фишка «не беспокоить», чтобы все вызовы и уведомления поступали без звука и вибрации, но некоторые идут на радикальный шаг и включают режим полёта. Почему авиарежим лучше? Ведь если тебе позвонили один раз, но ты не ответил, то тебе позвонят еще, еще и еще. И так до изнемножения. Смело включайте авиарежим, чтобы ненадолго отвлечься от дел или сосредоточиться на важном.

У меня есть когорта друзей, которые не просто используют авиарежим на телефоне, а живут им. Им невозможно дозвониться несколько дней подряд — авиарежим для них это настоящий антистресс, помогающий расслабиться и отдохнуть от связи с внешним миром, но при этом использовать смартфон.

Родительский контроль в авиарежиме

Я заметил, что многие мои знакомые дают своим детям устройство со включенным авиарежимом. Зачем? На самом деле это помогает избежать проблем, например, случайных звонков или покупок в играх. Да и вообще от лишней информации, не предназначенной для детских глаз. Это не полноценная настройка родительского контроля, но может стать отличным выходом в ситуации, когда надо оградить ребенка от некоторых функций и контента.

Авиарежим перезагружает модуль связи

Бывает и такое, что сигнал сотовой связи в нужный момент внезапно пропадает или с привычного LTE меняется на 3G или E, хотя ничто не предвещало беды. Можно, конечно, подождать или перезагрузить смартфон, но это это займет большее количество времени. Лучше на несколько секунд включить авиарежим и отключить его обратно. При отключении моментально перезагружаются беспроводные модули на смартфоне, и он повторно подключается к сети.

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Авиарежим в играх

Я не могу назвать себя заядлым геймером, но иногда люблю расслабиться и ненадолго залипнуть в Hill Climb Racing. Игра помогает перевести дух, но очень надоедает реклама после каждого заезда. Еще я знаю, что будут отвлекать уведомления из мессенджеров, поэтому смело включаю авиарежим и играю без рекламы и уведомлений. Стоит помнить, что такое подходит только оффлайн-играм.

Как работает Instagram в авиарежиме

Однажды я дико подставился, когда редактировал фотографию в Instgram и случайно ее опубликовал. В тот момент я не знал, что нужно перевести смартфон в авиарежим: так приложение станет настоящим фоторедактором без возможности случайной публикации. Отсутствие подключения сбережет ваши нервы, а обработанный снимок сохранится в галерее.

Зачем просят включать авиарежим в самолете?

Извечный вопрос, который волнует многих. Ведь эксперты доказали, что помехи от смартфонов никак не влияют на бортовую электронику авиалайнера. Однажды я летел в одном самолете с известным спортивным комментатором Сергеем Гимаевым, перед взлетом он достал электронную книгу и стал читать, но стюардесса настойчиво просила его перевести устройство в авиарежим. Электронную книгу! При чем тут безобидная электронная книга?

С одной стороны, авиакомпании хотят перестраховаться. Ведь работающие устройства минимально, но могут повлиять на радиосвязь у пилотов. Шансы на это крайне малы, но это элементарные правила, которые помогут избежать неудобства пилотам.

С другой стороны, авиарежим не столько важен для безопасности, сколько для комфорта, чтобы перед взлетом и посадкой пассажиры не мешали друг другу разговорами, когда сигнал сотовой связи присутствует.

Авиарежим перестал быть исключительно функцией, необходимой для использования в самолете. Сейчас эта опция нашла еще больше применения в повседневной жизни. Для чего еще пригодится авиарежим — поделитесь с нами в нашем Telegram-чате.