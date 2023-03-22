Supercell блокирует игры в России. Как теперь войти в Brawl Stars и Clash Royale

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Герман Вологжанин

22 марта команда разработчиков Supercell, известная своими проектами Brawl Stars, Clash of Clans и Clash Royale, заявила о блокировке игр в России. Та же участь постигла мобильных геймеров из Беларуси. В данном случае под блокировкой следует понимать не удаление проектов из Google Play, что произошло еще в прошлом году, а именно ограничение доступа пользователей, у которых в скором времени перестанет запускаться Brawl Stars и масса других приложений. Тем не менее, на данный момент существует способ обхода блокировок. Объясняем, как быть, если не открывается Clash Royale и прочие игры Supercell.

Supercell блокирует игры в России. Как теперь войти в Brawl Stars и Clash Royale. Крепитесь. Совсем скоро вы не сможете запустить Brawl Stars и Clash Royale. Фото.

Крепитесь. Совсем скоро вы не сможете запустить Brawl Stars и Clash Royale

Заблокированные игры в России

С начала 2022 года несколько десятков студий ограничили распространение своих игр в России через Google Play и другие официальные магазины приложений. В частности, те или иные трудности возникают у пользователей:

  • Asphalt;
  • Hay Day;
  • Max Payne;
  • Grand Theft Auto;
  • SimCity BuildIt;
  • Monopoly;
  • Brawl Stars;
  • Clash of Clans;
  • Guitar Rock Tour;
  • Gangstar и многих других проектов.

В случае с этими играми действует одно или сразу несколько из следующих ограничений: отключение рекламы и внутренних платежей, удаление из магазина приложений, блокировка IP-адресов геймеров.

Заблокированные игры в России. О многих играх теперь придется забыть. Фото.

О многих играх теперь придется забыть

Читайте также: Что такое IP-адрес и как его узнать

Мы уже рассказывали о том, что делать, если не запускается Clash of Clans. До недавнего времени в нее можно было играть, воспользовавшись установкой через альтернативный магазин приложений. Но 14 марта Supercell заблокировала IP-адреса России и Беларуси, закрыв тем самым доступ жителям из этих стран. А весной 2023 года появится огромное количество жалоб на то, что не запускается Бравл Старс, Клэш Рояль, Хай Дэй и другие игры, так как финская студия разработчиков анонсировала новый пакет ограничений.

Где скачать Clash Royale и Brawl Stars

Как бы то ни было, вам не составит труда установить Clash Royale. Если вы читали наш текст с рассказом о том, где скачать Бравл Старс, то уже знаете, что для этого нужно сделать. Всем остальным напомним два пути решения проблемы:

  • установка из альтернативного магазина приложений;
  • распаковка игры через APK.

Владельцы смартфонов Xiaomi могут установить Бравл Старс и другие проекты Supecell через магазин приложений GetApps. Найдите интересующую игру и нажмите кнопку «Скачать».

Где скачать Clash Royale и Brawl Stars. Популярные игры Supercell все еще можно загрузить через GetApps. Фото.

Популярные игры Supercell все еще можно загрузить через GetApps

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Следующий вариант установить игры Supercell в России подойдет владельцам всех смартфонов на базе Android. Предлагаю сделать это вручную, предварительно загрузив APK-файл нужного приложения через магазин APKPure:

Далее вам на помощь придет наша подробная инструкция, как установить APK на телефон, а также мое короткое напоминание:

  1. Откройте скачанный APK.
  2. Разрешите установку из неизвестных источников, если не сделали это раньше.
  3. Нажмите кнопку «Установить».
Где скачать Clash Royale и Brawl Stars. Любую удаленную игру можно установить вручную через APK-файл. Фото.

Любую удаленную игру можно установить вручную через APK-файл

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С обновлением Clash Royale, Brawl Stars и Clash of Clans дела обстоят сложнее. Многие пользователи GetApps сообщают, что им не удается установить апдейт. Поэтому нельзя исключать необходимость скачивания последней версии Бравл Старс и других игр Supercell в виде APK-файла для их обновления.

Не запускается Brawl Stars — что делать

Не запускается Brawl Stars — что делать. Скоро на всех смартфонах страны. Фото.

Скоро на всех смартфонах страны

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На данный момент самая популярная игра Supercell запускается. Однако уже весной 2023 года (точная дата не называется) вы столкнетесь с проблемами. На экране появится сообщение с текстом о том, что ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход. Впрочем, существует очень простой способ обхода блокировок. Для запуска Бравл Старс нужно включить VPN на телефоне.

Не запускается Brawl Stars — что делать. Просто активируйте VPN, чтобы заходить в любые игры. Фото.

Просто активируйте VPN, чтобы заходить в любые игры

Так игра будет думать, будто вы находитесь в другой стране, благодаря чему ошибка с сообщением, что ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход в Бравл Старс, исчезнет. Если не верите, прочитайте наш текст, как войти в Clash of Clans, где разбиралась аналогичная проблема.

Как открыть Clash Royale

Если вам не удалось войти в Clash Royale, Boom Beach или Hay Day, сделайте то же самое. Просто скачайте приложение VPN на Android, нажмите кнопку «Подключиться» и все заработает.

Читайте также: Что делать, если не работает VPN

Тем не менее, ходят слухи, что Supercell в России начнет блокировать пользователей, которые пытаются войти в игру с виртуальным IP. Но сейчас этому нет никаких подтверждений, а сама студия о подобной мере не сообщает. Так что можете играть в Clash Royale с VPN, Boom Beach и другие проекты Supercell, используя нашу инструкцию.

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