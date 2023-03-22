Supercell блокирует игры в России. Как теперь войти в Brawl Stars и Clash Royale

22 марта команда разработчиков Supercell, известная своими проектами Brawl Stars, Clash of Clans и Clash Royale, заявила о блокировке игр в России. Та же участь постигла мобильных геймеров из Беларуси. В данном случае под блокировкой следует понимать не удаление проектов из Google Play, что произошло еще в прошлом году, а именно ограничение доступа пользователей, у которых в скором времени перестанет запускаться Brawl Stars и масса других приложений. Тем не менее, на данный момент существует способ обхода блокировок. Объясняем, как быть, если не открывается Clash Royale и прочие игры Supercell.

Заблокированные игры в России

С начала 2022 года несколько десятков студий ограничили распространение своих игр в России через Google Play и другие официальные магазины приложений. В частности, те или иные трудности возникают у пользователей:

Asphalt;

Hay Day;

Max Payne;

Grand Theft Auto;

SimCity BuildIt;

Monopoly;

Brawl Stars;

Clash of Clans;

Guitar Rock Tour;

Gangstar и многих других проектов.

В случае с этими играми действует одно или сразу несколько из следующих ограничений: отключение рекламы и внутренних платежей, удаление из магазина приложений, блокировка IP-адресов геймеров.

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Мы уже рассказывали о том, что делать, если не запускается Clash of Clans. До недавнего времени в нее можно было играть, воспользовавшись установкой через альтернативный магазин приложений. Но 14 марта Supercell заблокировала IP-адреса России и Беларуси, закрыв тем самым доступ жителям из этих стран. А весной 2023 года появится огромное количество жалоб на то, что не запускается Бравл Старс, Клэш Рояль, Хай Дэй и другие игры, так как финская студия разработчиков анонсировала новый пакет ограничений.

Где скачать Clash Royale и Brawl Stars

Как бы то ни было, вам не составит труда установить Clash Royale. Если вы читали наш текст с рассказом о том, где скачать Бравл Старс, то уже знаете, что для этого нужно сделать. Всем остальным напомним два пути решения проблемы:

установка из альтернативного магазина приложений;

распаковка игры через APK.

Владельцы смартфонов Xiaomi могут установить Бравл Старс и другие проекты Supecell через магазин приложений GetApps. Найдите интересующую игру и нажмите кнопку «Скачать».

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Следующий вариант установить игры Supercell в России подойдет владельцам всех смартфонов на базе Android. Предлагаю сделать это вручную, предварительно загрузив APK-файл нужного приложения через магазин APKPure:

Далее вам на помощь придет наша подробная инструкция, как установить APK на телефон, а также мое короткое напоминание:

Откройте скачанный APK. Разрешите установку из неизвестных источников, если не сделали это раньше. Нажмите кнопку «Установить».

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С обновлением Clash Royale, Brawl Stars и Clash of Clans дела обстоят сложнее. Многие пользователи GetApps сообщают, что им не удается установить апдейт. Поэтому нельзя исключать необходимость скачивания последней версии Бравл Старс и других игр Supercell в виде APK-файла для их обновления.

Не запускается Brawl Stars — что делать

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На данный момент самая популярная игра Supercell запускается. Однако уже весной 2023 года (точная дата не называется) вы столкнетесь с проблемами. На экране появится сообщение с текстом о том, что ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход. Впрочем, существует очень простой способ обхода блокировок. Для запуска Бравл Старс нужно включить VPN на телефоне.

Так игра будет думать, будто вы находитесь в другой стране, благодаря чему ошибка с сообщением, что ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход в Бравл Старс, исчезнет. Если не верите, прочитайте наш текст, как войти в Clash of Clans, где разбиралась аналогичная проблема.

Как открыть Clash Royale

Если вам не удалось войти в Clash Royale, Boom Beach или Hay Day, сделайте то же самое. Просто скачайте приложение VPN на Android, нажмите кнопку «Подключиться» и все заработает.

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Тем не менее, ходят слухи, что Supercell в России начнет блокировать пользователей, которые пытаются войти в игру с виртуальным IP. Но сейчас этому нет никаких подтверждений, а сама студия о подобной мере не сообщает. Так что можете играть в Clash Royale с VPN, Boom Beach и другие проекты Supercell, используя нашу инструкцию.