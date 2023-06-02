Что делать, если не работает TikTok на смартфоне Android

По своей популярности среди видеохостингов TikTok, пожалуй, уступает только YouTube. В нашей стране китайской платформой пользуется 56 миллионов человек, а это — больше трети всего населения России. Не мудрено, что у большого числа людей периодически не открывается Тик Ток на телефоне и сразу вылетает. Проблема довольно распространенная, но сегодня мы разберемся, почему это происходит, а также рассмотрим несколько способов устранения неполадок.

Почему не работает Тик Ток сегодня

Тот факт, что у вас не открывается Тик Ток на Андроид, далеко не всегда свидетельствует о неисправности устройства. Возможно, на серверах видеоплатформы ведутся работы, или вовсе произошел сбой. Для подтверждения или опровержения домыслов о том, что Тик Ток не работает в России и во многих других странах, нужно обратиться к сервису Downdetector, доступному по нажатию кнопки.

Узнать, работает ли TikTok

Сервис собирает жалобы пользователей, у которых сегодня не работает Тик Ток, и демонстрирует статистику. Если сообщений о сбоях всего несколько десятков, то проблема носит локальный характер. Если их сотни и тысячи, а на диаграмме заметен всплеск жалоб в определенный временной промежуток, то сегодня не открывается Тик Ток отнюдь не только у вас, и единственный выход — ждать, когда разработчики устранят неполадки.

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Нет соединения с интернетом в Тик Ток

Но все-таки чаще всего приложение не запускается по вине устройства или его владельца, а самая распространенная проблема — нет соединения с интернетом в Тик Ток. В первую очередь вы должны проверить состояние подключения, попытавшись открыть любой сайт в браузере на телефоне. Все работает? Тогда продолжаем искать причину возникновения проблемы дальше. Другие сайты тоже не открываются? В таком случае обязательно прочитайте наш текст с причинами, почему не работает интернет.

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Впрочем, сообщение о проблемах с подключением может появляться и без явных неполадок, связанных с работой интернета. Как правило, оно сразу исчезает после перезагрузки смартфона или перезапуска приложения. Но, прежде чем вновь открыть Тик Ток, правильно закройте его.

Не открывается Тик Ток на Андроид — что делать

Сервера видеоплатформы в порядке, а интернет стабильно работает во всех других приложениях, но все равно не открывается Тик Ток на телефоне? Тогда воспользуйтесь следующими рекомендациями, которые с высокой долей вероятности помогут решить проблему:

проверьте наличие обновлений Тик Ток и обязательно установите их через Google Play или другой магазин от GetApps на Xiaomi до AppGallery на HUAWEI;

через настройки смартфона очистите кэш и данные приложения TikTok, но перед этим вспомните логин и пароль, поскольку вам придется заново входить в аккаунт;

переустановите приложение TikTok, предварительно удалив его со своего смартфона.

Также не лишним будет проверить Андроид на вирусы, а еще — очистить память на смартфоне, чтобы доступно было по меньшей мерей 10-20 Гб, необходимых для стабильного функционирования программы. Если и после этого у вас не работает приложение Тик Ток, то единственный оставшийся вариант — сброс настроек телефона.

Что делать, если Тик Ток вылетает

Вы можете столкнуться и с другой проблемой, когда приложение запускается и более-менее работает, но периодически вылетает Тик Ток на Андроид. Помимо способов, описанных выше, подобные неполадки можно устранить очисткой оперативной памяти смартфона. Для этого нужно просто закрыть все лишние приложения.

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Еще одна причина, почему вылетает Тик Ток — характеристики смартфона. Если вы пользуетесь старым или очень дешевым устройством, то вы будете жаловаться не только на периодические вылеты, но и на подтормаживание при пролистывании видео в ленте. Возможно, проблему удастся решить ускорением Андроид, но, скорее всего, вам придется либо смириться с нестабильной работой приложения, либо купить новый смартфон.