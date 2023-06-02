Что делать, если не работает TikTok на смартфоне Android

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Герман Вологжанин

По своей популярности среди видеохостингов TikTok, пожалуй, уступает только YouTube. В нашей стране китайской платформой пользуется 56 миллионов человек, а это — больше трети всего населения России. Не мудрено, что у большого числа людей периодически не открывается Тик Ток на телефоне и сразу вылетает. Проблема довольно распространенная, но сегодня мы разберемся, почему это происходит, а также рассмотрим несколько способов устранения неполадок.

Что делать, если не работает TikTok на смартфоне Android. Не можете запустить приложение TikTok? Это легко исправить! Фото.

Не можете запустить приложение TikTok? Это легко исправить!

Почему не работает Тик Ток сегодня

Тот факт, что у вас не открывается Тик Ток на Андроид, далеко не всегда свидетельствует о неисправности устройства. Возможно, на серверах видеоплатформы ведутся работы, или вовсе произошел сбой. Для подтверждения или опровержения домыслов о том, что Тик Ток не работает в России и во многих других странах, нужно обратиться к сервису Downdetector, доступному по нажатию кнопки.

Узнать, работает ли TikTok

Сервис собирает жалобы пользователей, у которых сегодня не работает Тик Ток, и демонстрирует статистику. Если сообщений о сбоях всего несколько десятков, то проблема носит локальный характер. Если их сотни и тысячи, а на диаграмме заметен всплеск жалоб в определенный временной промежуток, то сегодня не открывается Тик Ток отнюдь не только у вас, и единственный выход — ждать, когда разработчики устранят неполадки.

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Нет соединения с интернетом в Тик Ток

Нет соединения с интернетом в Тик Ток. Есть и такая ошибка, которую можно исправить. Фото.

Есть и такая ошибка, которую можно исправить

Но все-таки чаще всего приложение не запускается по вине устройства или его владельца, а самая распространенная проблема — нет соединения с интернетом в Тик Ток. В первую очередь вы должны проверить состояние подключения, попытавшись открыть любой сайт в браузере на телефоне. Все работает? Тогда продолжаем искать причину возникновения проблемы дальше. Другие сайты тоже не открываются? В таком случае обязательно прочитайте наш текст с причинами, почему не работает интернет.

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Впрочем, сообщение о проблемах с подключением может появляться и без явных неполадок, связанных с работой интернета. Как правило, оно сразу исчезает после перезагрузки смартфона или перезапуска приложения. Но, прежде чем вновь открыть Тик Ток, правильно закройте его.

Не открывается Тик Ток на Андроид — что делать

Сервера видеоплатформы в порядке, а интернет стабильно работает во всех других приложениях, но все равно не открывается Тик Ток на телефоне? Тогда воспользуйтесь следующими рекомендациями, которые с высокой долей вероятности помогут решить проблему:

Не открывается Тик Ток на Андроид — что делать. Чаще всего именно эти рекомендации помогают решить проблему. Фото.

Чаще всего именно эти рекомендации помогают решить проблему

Также не лишним будет проверить Андроид на вирусы, а еще — очистить память на смартфоне, чтобы доступно было по меньшей мерей 10-20 Гб, необходимых для стабильного функционирования программы. Если и после этого у вас не работает приложение Тик Ток, то единственный оставшийся вариант — сброс настроек телефона.

Что делать, если Тик Ток вылетает

Вы можете столкнуться и с другой проблемой, когда приложение запускается и более-менее работает, но периодически вылетает Тик Ток на Андроид. Помимо способов, описанных выше, подобные неполадки можно устранить очисткой оперативной памяти смартфона. Для этого нужно просто закрыть все лишние приложения.

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Еще одна причина, почему вылетает Тик Ток — характеристики смартфона. Если вы пользуетесь старым или очень дешевым устройством, то вы будете жаловаться не только на периодические вылеты, но и на подтормаживание при пролистывании видео в ленте. Возможно, проблему удастся решить ускорением Андроид, но, скорее всего, вам придется либо смириться с нестабильной работой приложения, либо купить новый смартфон.

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