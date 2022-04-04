14 советов, которые позволят ускорить любой Android-телефон

Как и любое вычислительное устройство, даже самые лучшие смартфоны и планшеты Android имеют тенденцию замедляться по мере использования и старения. Это особенно актуально для недорогих устройств, которые не всегда справляются с новыми программными функциями и приложениями. Но не отчаивайтесь — вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ускорить ваше Android-устройство и вдохнуть в него новую жизнь. Все это делается очень просто и понятно. Вам не надо будет перепрограммировать телефон и достаточно будет пары касаний экрана в меню настроек или и вовсе просто немного скорректировать сценарии использования.

Обновление Android

Хотя последние обновления программного обеспечения не всегда ускоряют работу вашего устройства Android, производители часто оптимизируют и настраивают его с течением времени. То же самое касается сервисов Google Play, которые отвечают за многие современные функции Android.

Большинство Android-смартфонов периодически проверяют наличие обновлений, но не всегда. Возможно, стоит вручную проверить, не пропустили ли вы какие-либо обновления. Просто зайдите в «Настройки»> «Об устройстве»> «Обновление программного обеспечения» и нажмите «Проверить наличие обновлений». Если что-то есть — устанавливайте.

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Отключение предустановленных приложений

Многие приложения, устанавливаемые производителями на смартфоны, никогда не используются. Это особенно верно для недорогих устройств с поддержкой рекламы. А еще есть специализированные магазины тем, музыкальные/видеоплееры и приложения для обмена данными.

Хотя производители часто запрещают вам удалять эти приложения, они все же позволяют вам их отключить. Вы можете отключить приложения в меню «Настройки» > «Приложения» > «Установленные приложения». Возможно, вам придется переключить параметр «Показать системные приложения». После этого телефон может начать работать быстрее.

Отзыв неиспользуемых разрешений

Если вы не хотите удалять или отключать конкретное приложение, но хотите, чтобы оно потребляло минимум ресурсов, рассмотрите возможность отзыва его разрешений. Отключение некоторых разрешений, таких как доступ к местоположению и автозапуск, может снизить частоту запуска приложения в фоновом режиме.

Просто перейдите в «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Диспетчер разрешений», чтобы получить информацию о разрешениях приложений. Либо нажмите и удерживайте любой значок приложения на главном экране, нажмите «Информация о приложении», затем «Разрешения».

Надо ли перезагружать телефон

Надо! Иногда замедление работы компьютера можно исправить простым выключением и включением питания. Нетрудно понять почему — перезапуск устройства очищает ранее запущенные приложения, фоновые процессы и другие вещи, которые накапливаются со временем. С телефоном то же самое. Просто нажмите и удерживайте кнопку питания телефона и нажмите «Перезагрузить».

Тем не менее, ваше устройство может оказаться в том же состоянии через несколько дней. К счастью, некоторые скины производителей, такие как One UI от Samsung, позволяют запланировать автоматический перезапуск в установленное время. Вы даже можете настроить его на определенные дни недели. Другие производители Android, предлагающие эту функцию, включают Oppo, Xiaomi и OnePlus. Но если у вас стоит пин-код на симке, вам придется вводить его каждый раз при перезагрузке. В том числе и при автоматической. Пока вы этого не сделаете, она будет неактивна и вам никто не сможет дозвониться.

Очистка кэша приложений

Этот совет может быть полезен, если вы заметили, что некоторые приложения на вашем телефоне работают хуже, чем другие. Веб-браузеры и другие приложения общего назначения, как правило, накапливают данные (кэш) каждый раз, когда вы переходите на новый веб-сайт или страницу. Со временем эти данные могут накапливаться и потенциально снижать скорость работы приложения.

Вы можете исправить это, очистив кэш приложения или полностью переустановив его. Лучше выбрать первый вариант, так как он не стирает другие данные (логины, историю и предпочтения). На главном экране нажмите и удерживайте значок приложения, пока не появится меню. Затем перейдите в «Информация о приложении» > «Хранилище» > «Очистить кэш».

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Удаление старых чатов и загруженных данных

Как объяснялось в предыдущем совете, приложение на вашем смартфоне может набрать много лишних данных, которые не только займут место, но и замедлят работу. Это относится и к мессенджерам. WhatsApp, например, не только хранит загруженные данные в вашем локальном хранилище, но и всю базу данных чата. Это может быть большой проблемой на более медленных устройствах, особенно, если вы накопили десятки тысяч сообщений за эти годы.

Исправить проблему легко, но потребуется время. Если у вас много сторонних контактов, лучше каждые несколько недель вычищать их вручную. Не забудьте также удалить медиафайлы. Это может помочь ускорить работу приложения галереи и средства выбора изображений на вашем Android-устройстве.

Легкие версии приложений

Приложения Lite предлагают простой способ высвободить ресурсы вашего телефона. Многие из мессенджеров или приложений социальных сетей имеют сложные функции. Например, автоматическое воспроизведение видео.

Облегченные приложения обычно отказываются от них, что позволяет им работать быстрее и стабильнее. Такие приложения не сложно найти в магазинах приложений — они имеют приписку Lite и меньший размер.

Так же можно перейти на использования WEB-приложений (PWA). Они предлагают функциональные возможности, подобные обычным приложениям, но все вычислительные операции делаются на сервере, а вам только приходит картинка. Многие облегченные приложения, загруженные из Play Store, на самом деле являются замаскированными PWA. Но именно это позволяет им легко и плавно работать.

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Отключение виджетов и живых обоев

Виджеты, живые обои и другие динамические элементы на главном экране могут оказывать заметное влияние не только на производительность вашего устройства, но и на время автономной работы. Это особенно верно для бегущих строк, новостных агрегаторов и других, которые постоянно обновляются.

Отключение быстрого вызова Google Ассистента

Этим мало кто пользуется, но Google Ассистент может быть удобен, когда вам нужно быстро что-то найти. Однако поддержание его работы в фоновом режиме требует много ресурсов системы. Значит, его надо отключить, чтобы сохранить заряд и увеличить производительность устройства.

Для этого зайдите в приложение Google и коснитесь фотографии своего профиля (расположенной в правом верхнем углу экрана). Затем перейдите в «Настройки» > «Google Ассистент» > «Окей, Google и Voice Match» и отключите эту функцию. Не беспокойтесь — вы по-прежнему можете получить доступ к Ассистенту вручную. Либо нажмите и удерживайте кнопку «Домой», либо проведите пальцем по диагонали из любого нижнего угла, если вы используете жесты Android. Если вы используете смартфон Samsung, подумайте также об отключении Bixby Voice.

Отключение автоматического обновления приложений

Если у вашего смартфона не так много мощности, тяжелые фоновые задачи потенциально могут привести к его замедлению и даже зависанию. Это относится к обновлению приложений и игр из Google Play.

Чтобы отключить обновления приложений, просто откройте Google Play, коснитесь изображения своего профиля в правом верхнем углу и выберите «Настройки»>«Настройки подключений». Теперь просто измените настройку автоматического обновления на «Не обновлять».

Не пользуйтесь ускорителями работы

Хотя у вас может возникнуть соблазн установить фоновое приложение, убивающее задачи, чтобы освободить системные ресурсы, на самом деле это может принести больше вреда, чем пользы. Это связано с тем, что Android уже достаточно умен, чтобы переводить в спящий режим приложения, которые не использовались в течение длительного времени.

Нужен ли антивирус на Android

Точно так же антивирусные приложения мало что делают для вашей защиты. В отличие от операционных систем для настольных компьютеров, Android изолирует приложения друг от друга и от большей части системы, не давая им причинить много вреда. Да и встроенные функции обнаружения вредоносов сработают не хуже сторонних приложений. Когда-то это было актуально, но не сейчас.

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Ускорение анимации Android

Каждая операционная система имеет массу встроенных анимаций, и Android в их числе. Практически все, от открытия приложения до вызова уведомления, сопровождается анимацией. Но хотя они эстетически приятны, иногда они могут мешать, если хочется открыть приложение быстро. Просто ускорьте анимацию и будет казаться, что все работает быстрее.

Вам сначала нужно включить настройки разработчика. Зайдите в «Настройки»> «О телефоне» или «Об устройстве» и найдите пункт «Номер сборки». Нажмите на него семь раз или пока не появится уведомление с надписью «Теперь вы разработчик». После этого вернитесь в главное меню настроек и вместо этого войдите в появившееся подменю параметров разработчика. Здесь найдите настройки, связанные с анимацией. Теперь установите для каждого из них более низкое значение (по умолчанию 1x) или вообще отключите их.

Сброс Android до заводских настроек

Если другие советы из этого списка не дали значительных результатов, сброс к заводским настройкам может помочь вернуть вашему смартфону былую производительность. Как следует из названия, сброс к заводским настройкам восстанавливает программное обеспечение вашего устройства до состояния по умолчанию. Хотя переустановка всех приложений довольно утомительна, этот процесс может иметь большое значение для ускорения работы вашего Android-устройства.

Вы удаляете все неиспользуемые и остаточные приложения и данные, которые могут сильно замедлять работу устройства и выкачивать энергию из аккумулятора. Чтобы восстановить заводские настройки Android, перейдите в «Настройки» > «Система» > «Сброс» > «Удалить все данные/сброс к заводским настройкам» и следуйте инструкциям на экране.

Не все пункты из приведенных выше вы найдете в меню с такими же названиями. Это сильно зависит от производителя телефона. Но даже если отличия будут, то вы все равно поймете, что искать.