Что делать, если вылетают приложения на Android. Все способы решения проблемы

Это был бы идеальный мир, если бы в нем приложения вылетали по какой-то одной причине. Но, к сожалению, какого-то единого формата не решения просто нет. Вместо этого каждый раз надо искать почему именно то или иное приложение ни с того ни с сего ”выходит из чата”. Тем не менее, есть несколько наиболее распространенных причин потенциального сбоя приложений. Некоторыми из приведенных советов стоит воспользоваться не только, если вылетает какое-то конкретное приложение, но и просто в профилактических целях. Так вы сможете свести к минимуму случаи вылета приложений и просто увеличить скорость работы всей системы в целом.

Как сделать так, чтобы приложения на телефоне не вылетали

Вы можете начать c принудительного закрытия приложений и проверки их совместимости с вашим устройством или версией ОС. Однако проблема может быть намного глубже, и требовать нескольких исправлений. Поэтому вы можете попробовать несколько решений, которые мы собрали для вас и привели ниже.

Проверка соединения

Некоторым приложениям для бесперебойной работы требуется надежное сетевое подключение. Если вы подключены к медленной или просто нестабильной сети, то эти приложения могут внезапно зависнуть или закрыться. Поэтому вам следует подключиться к надежному сетевому соединению, чтобы предотвратить неожиданное закрытие приложений.

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Как принудительно закрыть приложение

Если вы открываете приложение, и оно неожиданно, аварийно завершает работу, вы можете принудительно завершить его в настройках. Это надо сделать, даже если оно не находится сейчас на экране.

Откройте приложение «Настройки», нажмите ”Приложения”. Далее откройте перечень приложений, нажав в этом меню снова на ”Приложения”. Теперь выберите приложение, которое хотите принудительно закрыть. Открыв его, нажмите ”Остановить”. Кроме того, вам следует закрыть все приложения, которые вы не используете, но они остались в фоновом режиме. Это позволит ускорить систему в целом.

После закрытия приложения снова откройте его и посмотрите, работает ли оно сейчас. Если все нормально — вам повезло и проблема решена. Если нет, идем дальше.

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Как проверить совместимость приложений

В некоторых случаях приложение совместимо только с определенными устройствами или версиями Android. Вы можете узнать совместимость приложения, выполнив поиск в магазине игр и просмотрев раздел «Об этом приложении».

Если приложение несовместимо с вашей версией ОС Android, вам следует обновить его до более поздней версии. Откройте приложение «Настройки», прокрутите вниз до раздела «Система» и нажмите «О телефоне». Далее запустите процесс обновления системы и следуйте инструкциям. Впрочем, ваш телефон может не поддерживать более новые версии и у вас уже установлена самая последняя поддерживаемая ОС.

Можно ли открывать несколько приложений

Открытие приложений, требующих значительных ресурсов процессора или оперативной памяти, может привести к их зависанию или сбою. С другой стороны, это может привести также к проблемам с перегревом, что в свою очередь повышает риск закрытия приложений.

Поэтому вам следует избегать одновременного открытия слишком большого количества приложений. Следовательно, открывайте только основные приложения, а не все, что есть в телефоне. Он точно будет вам благодарен вне зависимости от его производительности. Как минимум, аккумулятор побережете.

Как обновить приложения на Андройд

Если вы все еще используете устаревшую версию приложения, оно может постоянно давать сбои. Разработчики приложения постоянно работают над поиском и исправлением ошибок и выпуском обновлений. Следовательно, вам следует проверять наличие обновления проблемного приложения и использовать его вместо более старой версии. Если это физически новое приложение, то надо будет удалить старое. Можно сделать это касанием, но правильнее будет пройти процесс через Google Play. Вот, как можно это сделать:

Откройте Google Play

В правом верхнем углу коснитесь значка своего профиля

Нажмите «Управление приложениями и устройством»

Найдите приложение, которое хотите удалить, и нажмите на него

Перейдите в «Управление»

Выберите приложение и нажмите «Удалить»

После этого найдите новое приложение и установите его. С большой долей вероятности такая переустановка поможет вам решить возникшие проблемы. Но имейте в виду, что после этой процедуры вы потеряете все данные и придется заново авторизоваться в приложении. Поэтому, когда вы будете находиться в разделе «Управление приложениями и устройством» можно просто обновить приложение. Правда, в этом случае авторизация тоже может слететь, но данные не пострадают.

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Может ли приложение тормозить из-за нехватки памяти

Возможно, у вас недостаточно места для запуска приложения, что приводит к его повторяющимся сбоям. Чтобы решить эту проблему, вам нужно освободить место на вашем устройстве, чтобы приложение работало без сбоев.

Однако вы можете сначала проверить доступное в разделе настроек «О телефоне» хранилище и убедиться, что оно почти заполнено. Если места достаточно, вы можете пропустить этот метод и перейти к другим исправлениям.

В противном случае удалите ненужные файлы и приложения, которые вы больше не используете. Вы можете легко освободить хранилище, начав с больших файлов, таких как видео и большие приложения. Практика показывает, что буквально за несколько минут можно освободить несколько гигабайт памяти. Более того, если у вас есть внешняя SD-карта, вы можете переместить эти файлы и даже приложения во внешнее хранилище.

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Как узнать, есть ли в телефоне вирусы

Если только некоторые из ваших приложений зависают или внезапно закрываются, скорее всего, код приложения написан не очень хорошо и содержит некоторые ошибки. Однако, если несколько приложений постоянно аварийно завершают работу и вашему телефону не 7-8 лет, вероятно, он заражен вредоносными программами или вирусами. Вредоносное ПО может привести к сбою приложений или даже помешать их открытию.

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Следовательно, вам нужно избавиться от них, чтобы решить проблему с вашим приложением. Вы можете сканировать свой телефон с помощью встроенного антивирусного приложения или загрузить то, которому вы доверяете из Google Play. После избавления от вируса попробуйте снова открыть приложение и посмотреть, устранена ли проблема.

Сброс данных приложения и кэша

Кэш приложений может со временем накапливаться и замедлять работу телефона. Его очистка может потенциально решить ваши проблемы. Вы можете легко почистить его с помощью шагов, указанных ниже:

Откройте «Настройки»

Прокрутите до раздела «Приложения» и откройте его

Теперь нажмите «Приложения» или «Диспетчер приложений» в зависимости от телефона

Выберите проблемное приложение и найдите раздел «Память»

Тут вы можете очистить данные, кэш или и то, и другое. Часто так заодно можно освободить много места в телефоне. После этого желательно перезагрузить телефон. Если очистка кэша и данных для приложения не сработала, возможно, проблема связана с разделом кэша вашего устройства.

Как можно стереть раздел кэша

Для стирания раздела кэша выключите устройство и нажмите одновременно кнопки увеличения громкости и питания и отпустите их, пока на экране не появится логотип Android. Используйте кнопки громкости, как стрелки перемещения вверх и вниз, выберите параметр «Очистить раздел кэша» и нажмите кнопку питания, чтобы подтвердить выбор. Теперь дождитесь завершения процесса.

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Нужно ли сбрасывать телефон

Если ни один из вышеперечисленных методов вам не помог, сброс устройства — это последнее средство решения вашей проблемы. Сброс телефона вернет ваше устройство к заводским настройкам. Кроме того, все ваши приложения и их данные будут сброшены, а телефон будет приведен к заводским настройкам. Сделать это можно в настройках, просто найдя поиском нужных раздел по запросу «Сброс». Там выбирайте «Вернуть телефон к заводским настройкам».

Эти советы могут помочь в 99% случаев решить проблемы с приложениями и общим состоянием смартфона. Конечно, мы рассматриваем только случаи, когда телефон исправен. Если он сломан, старый или приложение само по себе кривое, вам не поможет ничего, кроме исправления первопричины, — замены телефона на новый, выбора другого приложения или ожидания, пока разработчик сам все исправит.

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