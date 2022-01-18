Что нельзя делать с телефоном, если хотите, чтобы он служил долго

Смартфоны стоят все дороже, и каждый пользователь хочет, чтобы он служил все дольше. К сожалению, с увеличением стоимости мы получаем только новые функции (и то не всегда), но почти ничего не меняется в вопросе долговечности. По большому счету, то, сколько телефон будет служить, зависит от нас с вами. Мы своими привычками и предрассудками портим собственные устройства и сокращаем их срок службы. Чтобы смартфон и другие гаджеты служили дольше, мы собрали для вас самые популярные мифы, которые до сих пор живы. В той или иной степени это обсуждалось уже не раз, но люди снова и снова совершают те же самые ошибки. Давайте закрепим результат и узнаем кое-что новое о продлении срока службы наших устройств.

Что вредно для для телефона

По большому счету, если не ронять телефон и не окунать его в воду — чего нельзя делать, даже если есть соответствующая защита — единственным элементом, который страдает во время эксплуатации, является аккумулятор. Только он имеет действительно выраженный износ, а не только риск механического повреждения. Стало быть, надо знать, как ухаживать за ним и что делать, чтобы он служил долго. Ведь если он выйдет из строя, придется его менять, а это нарушение целостности устройства, деньги, время, риск установки некачественного аккумулятора.

Почти все современные гаджеты работают на литий-ионных аккумуляторах (Li-Ion). Реже встречаются литий-полимерные батареи (Li-Po). Иногда бывают и другие типы аккумуляторов, но они встречаются все реже из-за того, что проигрывают в весе, долговечности и требовательности к условиям использования.

Стоит ли покупать защищенный смартфон.

Литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы прощают многие ошибки пользователей, но мы все равно настойчиво продолжаем сами портить свои смартфоны. Вот самые распространенные способы сделать это.

Надо ли полностью разряжать телефон

В свое время действительно были распространены аккумуляторы, которые требовали полного разряда из-за так называемого эффекта памяти. Если постоянно заряжать такой аккумулятор на половине заряда, пользователи рисковали сделать так, что именно эта отметка начала заряда станет минимальной и аккумулятор потеряет половину емкости. В основном это относилось к никелевым аккумуляторам.

Современные литий-ионные аккумуляторы, которыми в основном комплектуются смартфоны, лучше работают, если поддерживать уровень заряда в диапазоне 30-80%. Некоторые исследования доказывают, что если придерживаться этих значений, то количество циклов заряда можно увеличить примерно на 25-30%. Так что не бойтесь заряжать телефон на 40-50% — от этого ему будет только лучше.

Можно ли заряжать телефон ночью

Это скорее не миф, а удобство, но так делать не стоит, и это отчасти относится к предыдущему пункту. Если вы оставляете телефон на ночь на зарядке, то он будет всегда заряжен на 100%, а это, как мы поняли, не очень хорошо. Кроме этого, аккумулятор постоянно находится под напряжением, что так же сильно снижает его ресурс.

На самом деле современные устройства имеет функции отключения питания при достижении максимального заряда или даже интеллектуальную зарядку. Она держит заряд на уровне 80% и только перед вашим обычным пробуждением поднимает его до 100%. Но любая такая система может давать сбои. Лучше просто не ставить телефон на зарядку ночью. Просто заряжайте его время от времени, и он всегда будет иметь достаточный уровень заряда.

Зарядка телефона зимой или летом

Может показаться, что внешняя температура не может повлиять на аккумулятор телефона, но это не так. Может. Если температура слишком высокая (около батареи, на солнце, под стопкой бумаг) или низкая (зимой на улице, под кондиционером), то химические процессы протекают иначе, и аккумулятор изнашивается быстрее. В случае с жарой есть еще и риск перегрева, который может привести к вздутию или даже взрыву аккумулятора. Поэтому во многих случаях лучше снимать чехол с телефона во время зарядки. Мы привыкли этого не делать и портим свои аккумуляторы.

Перегрев гораздо более неприятен, чем переохлаждение батареи. Но когда телефон заряжается в холодном месте, химические процессы все равно протекают медленнее. Поэтому холодных мест тоже стоит избегать.

Можно ли пользоваться неоригинальной зарядкой

Неоригинальной зарядкой пользоваться можно, но надо делать это очень осторожно. Стоит выбирать только качественные аксессуары, даже если они не будут оригинальными.

Но именно оригинальные зарядки являются самым лучшим вариантом. Пусть они и стоят дороже, но только они могут предотвратить кратное снижение ресурса батареи. Можно встретить массу случаев, когда от некачественной зарядки страдает не только батарея, но и контроллер питания. Если он выходит из строя, то телефон не переходит в режим сбережения энергии между включениями. В итоге он греется, а заряд ”уходит” быстрее.

В этот момент пользователи начинают думать, что дело в изношенном аккумуляторе, меняют его, но почти ничего не меняется. Таким образом, оригинальное зарядное устройство даже при более высокой цене может сэкономить вам еще больше денег. Особенно это относится к более-менее дорогим устройствам. Самые бюджетные модели часто комплектуются универсальными и очень недорогими зарядками. В этом случае любая альтернатива может оказаться более качественной.

Можно ли пользоваться Power Bank

На эту тему ведется много споров, и я не буду подливать масла в огонь. Скажу только, что производители таких портативных зарядок стараются сделать их как можно меньше или при том же размере использовать как можно большую батарею. В итоге места для нормального контроллера не остается, и мы получаем риск скачков напряжения.

Проще говоря, пользоваться внешними аккумуляторами можно, но выбирать надо хорошие, а при возможности зарядки от розетки выбирать именно этот способ, оставив Power Bank для экстренного случая. Так же не стоит злоупотреблять зарядкой в транспорте (машина, поезд). В таких местах тоже нестабильное напряжение, и это вредит аккумулятору. Часто в этом случае меньшим злом будет именно использование Power Bank.