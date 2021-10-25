Вздутый аккумулятор и еще 5 странных случаев, когда люди продолжают пользоваться смартфонами

Эксплуатация смартфонов — вещь достаточно серьезная. Но мы привыкли пользоваться ими в самых разных ситуациях, не обращая внимания на условия, в которых находимся. Это может быть опасно не только для смартфона, но и для вашего здоровья и даже данных хранящихся в телефоне. Не хочу показаться занудой, но если со смартфоном что-то не так или внешние условия не располагают к этому, то, наверное, стоит руководствоваться рекомендациями производителей и не злоупотреблять. Думаю, вы и сами не раз такое наблюдали! Давайте посмотрим на забавные, но не самые безопасные ситуации, когда люди продолжают пользоваться смартфонами.

На смартфоне вздулась батарея

На днях я встречался с другом, который любит пользоваться смартфонами как можно дольше. То есть, если мы покупаем смартфон в среднем на два года, то товарищ уже почти 5 лет использует один и тот же! За все это время он сменил лишь аккумулятор, но ничто не вечно: друг достал смартфон из кармана, а у устройства вздулся аккумулятор!

Конечно, с такими вещами лучше не шутить: нужно сразу же отправляться в сервисный центр за заменой, но в его случае, наверное, это знак, что пора поменять сам смартфон. Выглядел гаджет хуже, чем серое утро понедельника, но друга это не смущало. Тем не менее, никто не пострадал, но с судьбой играть точно не стоит. Никогда не знаешь, когда может взорваться батарея.

Коллеги пишут: Новая функция в Инстаграме, которая точно вам понравится

Разбился экран телефона

Полагаю, моему другу не хватало только этого, чтобы он точно сменил смартфон. Даже защитные стёкла могут не выручить в такой ситуации, но их использование заметно снижает риск повреждения устройства. Честно признаться, я сам в одно время не стал покупать аксессуар, а потом привык к тому, что дисплей без защиты, положившись на авось и везение. В любом случае, если разобьете экран на смартфоне, устройство лучше отнести к мастеру, чтобы оперативно отремонтировать.

Это нужно делать даже в той ситуации, когда само стекло разбилось, покрылось трещинами, а сенсорный экран по-прежнему работает. Пользоваться им как минимум не практично: из-за сколов и трещин вы рискуете поцарапать руки, а использование смартфона превратится в мучение.

Читайте также: Зачем чистить историю сообщений

Разговор по телефону за рулем

Несмотря на то, что мы постоянно отбираем удобные аксессуары для водителей, многие по-прежнему игнорируют правила использования смартфона за рулем. К этому относится не только разговор по телефону, но и ответ на текстовые сообщения в мессенджерах. Мои знакомые сразу предупреждают, что в ближайшее время не смогут ответить на сообщения, а если приходится отвечать на звонок, то используют громкую связь в смартфоне или синхронизацию с Android Auto в машине. В конце концов, используйте голосовые сообщения в таких случаях — это прекрасный способ держать все под контролем и оставаться на связи.

Чем занять себя, если в дороге разрядился смартфон

Куда деть телефон в спортзале

Я длительное время проработал в фитнес-клубе и давно обратил внимание на то, сколько проблем создает использование смартфона во время тренировок. Во-первых, звонящий телефон на тренировках не только мешает, но и раздражает окружающих: для посетителей групповых занятий мы даже добавили пункт о запрете на смартфоны в правила клуба. Во-вторых, это чревато травмами: многие пользуются телефонами даже во время бега на дорожке.

Вы даже не представляете, сколько конфузов происходило из-за таких ситуаций и сколько травм было. В-третьих, смартфон отвлекает от самого процесса тренировки, перетягивая все внимание на чтение новостей или чаты в мессенджерах. Уберите телефон подальше, пока тренируетесь.

Еще больше увлекательных статей ищите в нашем Яндекс.Дзен! И не забудьте подписаться!

Почему нельзя пользоваться телефоном перед сном

Мы используем смартфоны настолько часто, что даже ложимся спать практически в обнимку с ними. Но делать этого точно не стоит: излучение от экрана телефона имеет синий спектр, который воспринимается мозгом человека как утренний солнечный свет. Это побуждает нас к бодрости, а мозг снижает выработку мелатонина, готовя организм к пробуждению и продуктивному дню. В любом случае, ваш сон нарушится и хорошо отдохнуть не выйдет. За 2 часа до сна уберите телефон подальше и ни в коем случае не кладите его под подушку.

Что расслабляет больше: игры или YouTube? Проверили на себе

Смартфон упал в воду

Мы не раз говорили об этом: несмотря на защиту от воды смартфоны лучше не тестировать таким образом. Тем не менее, случаются неприятные ситуации, когда это происходит совершенно случайно. Первым делом вам следует высушить устройство, но без использования дополнительных приборов. Даже простое попадание влаги, например, дождь, это повод убрать телефон подальше, чтобы не вывести из строя компоненты устройства. Само собой, заряжать его в такой ситуации тоже не нужно.

Хотите обсудить прочитанное? Ждем вас в нашем Telegram-чате!