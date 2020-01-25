Задумывались ли вы когда-нибудь, какая магия происходит в тот момент, когда вы, ткнув в контакт из адресной книги, ждете ответа абонента? Процесс куда сложнее, чем кажется, и раньше он был еще интереснее, когда коды надо было вводить вручную по одной цифре, а то и вообще говорить: “Барышня, соедините …”. В те времена все было иначе. Сейчас цифровые технологии и автоматизация сделали многие процессы намного проще, но убили в нашей жизни определенную долю романтики некоторых процессов. В этой статье я расскажу, чем отличается набор номера в формате “+7-926…” от набора в формате “8-926…” и некоторые другие интересные факты о телефонной коммутации.

Кто изобрел телефон?

Когда появился первый телефон, он вообще не был предназначен для передачи голоса. Александр Белл, который считался изобретателем телефона, пытался изобрести устройство, которое назвал «гармонический телеграф». Правда, в процессе работы выяснилось, что устройство может достаточно точно передавать звуки. И таким образом оно позволяло передать голос. Отрицательным моментом было то, что из-за несовершенства технологий, передача осуществлялась только на расстояние не более 500 метров. Для некоторых задач этого было достаточно, но для массового использования надо было еще поработать с этой системой.

В итоге в 1876 году Белл подал заявку на патент устройства под названием “говорящий телеграф”. Трубка была одна и она одновременно передавала и получала сигнал. Звонка тоже не было, а сигналом вызова служил свисток. Сам же звонок был изобретен чуть позже в 1878 году коллегой Белла — Т. Ватсоном.

В 2002 году Конгресс США в резолюции № 269 признал, что телефон был изобретен не Беллом, а итальянским естествоиспытателем Антонио Меуччи. Нельзя сказать, что он полностью изобрел телефон, но именно он еще в 1860 году, то есть за 16 лет до открытия Александра Белла, опубликовал статью, в которой подробно рассказал о приборе, способное передавать звуки по электрическим проводам. Таким образом, хоть он и не продемонстрировал в отличии от Белла промышленный образец своего изобретения, но именно он рассказал, как оно должно работать.

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Как работает телефон

Говорить о том, что в первых образцах нужны были сложные телефонные станции не приходится. Самые первые представители этого типа связи вообще работали только по принципу прямого соединения. То есть надо было протянуть провод от звонившего до того, кому он звонит. Конечно, такая идея не имела будущего как массовое явление, хоть и используется до сих пор. Например, в качестве средств секретной связи, когда сигнал ни в коем случае не должен быть перехвачен. Прямая связь в этом случае является оптимальным решением.

Для того, чтобы можно было соединять абонентов внутри города, потом в разных городах, а по мере развития сетей и вовсе на международном уровне, создавались телефонные станции. То есть человек связывался с такой станцией и телефонист (обычно телефонистка) соединял его с нужным абонентом. Процесс был сложным, ненадежным и требовал большого количества людей, которые должны сидеть и буквально физически подключать один провод к другому.

Именно поэтому с приходом более современных технологий на смену такому способу соединения пришел более простой способ автоматических телефонных станций. В начале АТС были простейшими и работали не всегда стабильно, имея большое количество реле и других вспомогательных элементов. В наше время они почти полностью перешли на цифровые стандарты.

Примером работы АТС, который мог ощутить каждый, кто снимал трубку для того, чтобы позвонить кому-то, был гудок. Тот самый длинный гудок, который означал, что АТС готова к принятию командных сигналов. В этот момент абонент мог начинать набирать коды, к которым мы еще вернемся, и сам номер.

АТС бывают машинные, декадно-шаговые, координатные, квазиэлектронные, электронные аналоговые, электронные цифровые и Интернет-АТС. Сейчас мы не будем подробно останавливаться на них, так как эту тему можно развернуть на отдельную статью, и если вам это интересно, пишите в комментариях или в нашем Telegram-чате. Если интерес будет, я подготовлю отдельную статью. Пока поговорим о кодах телефонных станций и почему в Россию надо звонить, набирая “+7”.

Как набирать телефонный номер?

Многие сталкивались с форматом номеров, когда одни показывают его в формате “+7-…….”, а другие — в формате “8-…….”. На самом деле, если вы пользуетесь телефоном в России, правильным являются оба варианта. Зато, если звонить из-за границы, вам придется набирать номер именно с плюсом или вводя вместо “+7” комбинацию цифр “007”. Это что-то типа единого стандарта, который позволяет минимизировать количество набираемых кодов для выхода сначала на междугородние звонки, а потом на международные.

Сейчас для унификации даже входящие номера определяются в международном формате. Это существенно упрощает процесс работы с номерами. Помню, когда все работало немного иначе, номера, сохраненные в телефонной книге с восьмеркой, спокойно набирались, но не определялись. То есть, если номер был в этом формате, аппарат не сопоставлял его и входящий номер определялся просто в виде цифр. Сейчас это исправили и встретить такое почти невозможно.

Давайте обсудим в нашем Telegram-чате, застали ли вы те самые телефоны с диском.

Пожалуй, единственной проблемой выбора, как набирать номер, является то, что звонки могут тарифицироваться по-разному, то есть, как международные или как местные. Я лично с таким не сталкивался, хотя набираю и так, и так, но в Сети поговаривают, что такое бывает.

То есть, набирая номер в формате “+7”, вы всегда дозвонитесь до абонента в России или Казахстане, так как именно для этих стран действует такой международный код. А знак “+” это всего лишь выход на международный формат номера.

Какие бываю телефонные коды?

Основных телефонных кодов в мире всего 9 и все они распределены между регионами нашей планеты. Например, код “+1” это США, Канада и страны Карибского бассейна, “+7” это Россия и Казахстан,”+3” это преимущественно европейские страны.

При этом коды присваиваются на основании этих цифр. Учитывая тот факт, что Россия и Казахстан занимают огромную территорию, логично, что у них нет деления и действует код с одной цифрой. С менее крупными странами все немного иначе. Например, Эстония имеет код 372, Монако — 377 и так далее. То есть код региона начинает прирастать другими цифрами.

После набора кода страны надо набирать код региона, код города, код АТС и сам номер. Если город большой, то он имеет свой код, минуя код региона. Например, Москва является крупным городом и имеет свой код 495 (и некоторые другие). Он считается московским, хоть и используется во многих городах Московской области.

Последовательно набирая код, можно “добраться” до абонента. Это как искать товар в интернет-магазине. Сначала выбираем категорию “электроника”, потом “потребительская электроника”, потом “средства связи”, потом “смартфоны”, дальше “производитель” и уже потом модель.

Раньше так и было, и надо было каждый раз после набора кода дождаться длинного гудка, символизирующего переход местной АТС в режим приема команд, дальше переходить на следующую АТС и так до самого абонента. Теперь достаточно кинуть все коды разом и система сама разберет их и направит звонок в нужное место. Такая система не только упростила набор, сведя его к тапу по контакту в смартфоне, но и свела к минимуму количество “вы не туда попали”. Конечно, в том случае, если номер был записан правильно.

Как видим, наша жизнь стала намного проще и вот еще одно доказательство этого. А еще вы теперь знаете, чем отличается набор номера через “+7” и через “8”. Хотя, кому это надо, когда все только переписываться или в лучшем случае созваниваются через мессенджеры?