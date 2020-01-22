Каждый год производители продают миллионы смартфонов по всему миру. Все они предлагают отличную производительность, классную камеру и привлекательный внешний вид. Из года в год на прилавках магазинов появляются всё более совершенные решения, о которых ранее мы могли лишь мечтать. Рынок смартфонов, вероятно, самый быстроразвивающийся в сравнении с остальными. И сейчас я попытаюсь объяснить, почему именно смартфоны двигают технологии вперед.

Экраны

Давайте начнём с самого видимого — экраны. Уже сейчас каждый может приобрести гибкий Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X. К выходу готовятся Motorola Razr и Galaxy Z Flip в форм-факторе раскладушки. Такие устройства крайне сложны в реализации за счёт наличия гибкой подложки дисплея. И именно в смартфонах, а не в ноутбуках впервые мы увидели подобное. Только после выхода Fold на CES 2020 производители показали свои решения с гибкими экранами.

Конечно, анонсировала Lenovo свой гибкий ноутбук еще в середине прошлого года, но давайте будем смотреть на то, когда именно стартуют продажи устройства, запуск планируется лишь летом этого года, что существенно позже сентября, когда стартовали продажи Galaxy Fold.

Несомненно, в будущем и ноутбуки и смартфоны будут иметь подобный форм-фактор. Вопрос лишь в том, как скоро это произойдёт.

Процессоры

Еще один важный момент, который делает мобильные устройства особенными — это процессор. Самый производительный Snapdragon 855 работает на 7-нм техпроцессе, а уже в 2021 году появятся процессоры с 5-нм размером транзисторов. Такие показатели пока недостижимы на рынке процессоров для стационарных компьютеров и ноутбуков.

На CES 2020 AMD показала процессоры для ноутбуков нового поколения с 7-нм техпроцессом. И это при том, что еще год назад 7-нм процессор был показан компанией Qualcomm. К тому же ARM-процессоры сложны в разработке и включают в себя не только ЦПУ, но еще и графический чип, чип ISP, отвечающий за обработку фотографий, нейросетевой кластер со множеством ядер, модемы для 5G-соединений и так далее.

Память

То же можно сказать и про память, современные смартфоны предлагают быструю память с объёмом в 512 ГБ, Samsung уже начала производство чипов памяти на 12 ГБ LPDDR5 с 10-нм техпроцессом. Новый чип со скоростью в 5500 Мбит в секунду способен передать 44 ГБ данных (12 фильмов в FHD-качестве) всего за 1 секунду. Как вам такое? К тому же он расходует на 30% меньше заряда в сравнении с прошлым поколением. То, что ребятам удалось уместить в крайне компактный чип настолько быструю и объёмную память, конечно, вызывает уважение. Давайте обсудим это в Телеграм.

Нейросети

Не секрет, что в смартфонах используются не самые продвинутые модули камер. Их сложно сравнивать с профессиональными решениями в вопросе получения информации об изображении. Однако благодаря исследованиям в области машинного обучения мы можем наблюдать, как даже с помощью обычной мобильной камеры Google удается демонстрировать в своих смартфонах удивительные результаты. Рынок смартфонов заставляет производителей вкладывать средства в исследования в области машинного обучения. Не так давно Samsung заявила о том, что в ближайшие несколько лет инвестирует в эту область несколько миллиардов долларов.

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Несомненно без смартфонов не было бы никакого 5G. Именно благодаря этому соединению станут возможны быстрые скорости из-за чего качество контента возрастет пропорционально. 5G даст толчком развитию умного дома и города. И немалую роль в этом играют смартфоны.

Аккумуляторы

Конечно, пока на рынке нет смартфонов с аккумуляторами, отличающимися от литиевых, однако всё идёт именно к этому. Популярность смартфонов привела к тому, что производители инвестируют в исследования в области аккумуляторов. Например, Huawei задумывалась о выпуске аккумуляторе на графене.

Интересно узнать, что думают об этом наши читатели. Вы так же, как и я, считаете, что смартфоны двигают технологии вперед и делают весь мир лучше?