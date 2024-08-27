Что смотреть вместо YouTube на Android TV, если он не работает в России

Ситуация с YouTube в России спустя почти месяц блокировки по-прежнему не лучшая. У одних пользователей сервис работает на всех устройствах, у других — лишь на некоторых платформах. А кому-то и вовсе не повезло — видеохостинг «не заводится» вообще нигде. Причем отключение затронуло даже YouTube на Android TV, хотя на этой операционке никаких проблем не возникало за последние два года. Но если у вас приложение на телевизоре не открывается, не отчаивайтесь. Вот 5 отличных альтернатив Ютубу на Андроид ТВ, которые доступны на данный момент.

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Red Bull TV — что включить фоном на телевизоре

Зачастую YouTube не смотрят, а слушают его, включая, например, подкасты. И вправду: какой смысл тратить пару часов, не отрываясь от экрана? Или включают видеохостинг просто для красивой картинки, чтобы немного украсить комнату. С последним вас выручит Red Bull TV — классное приложение со спортивным контентом. В нем транслируют классные передачи по экстремальным видам спорта, сопровождающиеся классными пейзажами гор и не только.

Тут вам и сноубординг, и горные лыжи, и другие крутые соревнования, захватывающие дух. Минус в том, что почти все программы на Red Bull TV на английском языке. Однако они с лихвой компенсируются красивой картинкой, для которой озвучка вообще не требуется. Лично я включаю шоу просто так — вместо заставки на Андроид ТВ. Возможно, и вам понравится, тем более, что это приложение есть в Гугл Плей на телевизоре.

Спорт для Смарт ТВ

Где смотреть документальные фильмы

Многие смотрят документальные фильмы на Ютубе, коих там действительно много. Если сервис не работает, можете обратиться к MagellanTV Documentaries — приложению с большим количеством фильмов и сериалов на английском языке. Отсутствие русской озвучки может для кого-то показаться проблемой, а для других — возможностью подтянуть иностранный язык.

В любом случае, здесь сотни крутых фильмов о разных событиях, науке, культуре и многом другом в формате 4К, который, к слову, на Ютубе в России больше недоступен. Рекламы здесь нет, а приложение MagellanTV Documentaries доступно даже для смартфона. Всего к аккаунту можно подключить до 5 устройств и переключаться между ними. Если вдруг на вашем телевизоре в Гугл Плей не окажется этого приложения, вы всегда можете скачать его APK-файл и установить самостоятельно.

Документалки для телевизора

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Скачать RuTube для Android TV

Конечно же, главная альтернатива Ютуба в России — это RuTube. Приложение есть и для Android TV, причем пользоваться им довольно просто благодаря продуманному интерфейсу. Единственная проблема может быть связана с тем, что в отличие от Ютуба, на главной странице не отображаются «Недавно просмотренные» — за ними нужно перейти в боковое меню.

В остальном, здесь собраны фильмы, сериалы, телешоу и другой контент на любую тематику. Смотреть видео на Рутубе можно без рекламы и совершенно бесплатно — достаточно лишь авторизоваться в своем аккаунте VK. Отдельно стоит отметить детский раздел на RuTube, где есть мультики и другой контент для вашего ребенка.

Рутуб для Андроид ТВ

Где смотреть короткие видео кроме Ютуба

Многие коротают время просмотром коротких роликов на Ютубе. Вроде как, и проблемы нет — аналоги Shorts есть сейчас почти везде. Вот только на Андроид ТВ их найти крайне сложно. К счастью, можете скачать ТикТок на телевизор и забыть о проблеме! И да, это официальное приложение сервиса для Смарт ТВ, вышедшее не так давно.

При этом разработчикам удалось оптимизировать ТикТок для Android TV максимально удачно: видео располагается посреди экрана, а вокруг — размытое изображение. Переключайте его с пульта, читайте комментарии — отличий от ТикТока для смартфона вообще не заметите.

ТикТок для телевизора

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ВК Видео для Андроид ТВ

Еще один очень популярный видеохостинг в России — это VK Видео. Именно туда уже почти два года как перешли все популярные блогеры и юмористические шоу. Естественно, сервис оперативно выпустил приложение для Андроид ТВ, которое очень похоже на Ютуб. Тем самым, привыкать заново не придется — оно работает очень просто.

Тут вам и фильмы, и крутые шоу, и различные блоги, и различные стримы, а также авторы, которых на Ютубе забанили по разным причинам. Кроме того, если авторизоваться через аккаунт ВКонтакте, можно посмотреть видео, сохраненные у себя на странице! В общем, ВК Видео для телевизора — прекрасная альтернатива Ютубу, в компании с которой можно скоротать свободное время.

ВК Видео для телевизора