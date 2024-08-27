Что смотреть вместо YouTube на Android TV, если он не работает в России

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Иван Герасимов

Ситуация с YouTube в России спустя почти месяц блокировки по-прежнему не лучшая. У одних пользователей сервис работает на всех устройствах, у других — лишь на некоторых платформах. А кому-то и вовсе не повезло — видеохостинг «не заводится» вообще нигде. Причем отключение затронуло даже YouTube на Android TV, хотя на этой операционке никаких проблем не возникало за последние два года. Но если у вас приложение на телевизоре не открывается, не отчаивайтесь. Вот 5 отличных альтернатив Ютубу на Андроид ТВ, которые доступны на данный момент.

Что смотреть вместо YouTube на Android TV, если он не работает в России. Рассказываем, что смотреть на телевизоре с Андроид ТВ, кроме Ютуба. Фото: 9to5google. Фото.

Рассказываем, что смотреть на телевизоре с Андроид ТВ, кроме Ютуба. Фото: 9to5google

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Red Bull TV — что включить фоном на телевизоре

Зачастую YouTube не смотрят, а слушают его, включая, например, подкасты. И вправду: какой смысл тратить пару часов, не отрываясь от экрана? Или включают видеохостинг просто для красивой картинки, чтобы немного украсить комнату. С последним вас выручит Red Bull TV — классное приложение со спортивным контентом. В нем транслируют классные передачи по экстремальным видам спорта, сопровождающиеся классными пейзажами гор и не только.

Red Bull TV — что включить фоном на телевизоре. Red Bull TV можно просто включить фоном, чтобы на телеке была красивая картинка. Фото.

Red Bull TV можно просто включить фоном, чтобы на телеке была красивая картинка

Тут вам и сноубординг, и горные лыжи, и другие крутые соревнования, захватывающие дух. Минус в том, что почти все программы на Red Bull TV на английском языке. Однако они с лихвой компенсируются красивой картинкой, для которой озвучка вообще не требуется. Лично я включаю шоу просто так — вместо заставки на Андроид ТВ. Возможно, и вам понравится, тем более, что это приложение есть в Гугл Плей на телевизоре.

Спорт для Смарт ТВ

Где смотреть документальные фильмы

Многие смотрят документальные фильмы на Ютубе, коих там действительно много. Если сервис не работает, можете обратиться к MagellanTV Documentaries — приложению с большим количеством фильмов и сериалов на английском языке. Отсутствие русской озвучки может для кого-то показаться проблемой, а для других — возможностью подтянуть иностранный язык.

Где смотреть документальные фильмы. В приложении Magellan TV можно найти множество документальных фильмов. Фото.

В приложении Magellan TV можно найти множество документальных фильмов

В любом случае, здесь сотни крутых фильмов о разных событиях, науке, культуре и многом другом в формате 4К, который, к слову, на Ютубе в России больше недоступен. Рекламы здесь нет, а приложение MagellanTV Documentaries доступно даже для смартфона. Всего к аккаунту можно подключить до 5 устройств и переключаться между ними. Если вдруг на вашем телевизоре в Гугл Плей не окажется этого приложения, вы всегда можете скачать его APK-файл и установить самостоятельно.

Документалки для телевизора

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Скачать RuTube для Android TV

Конечно же, главная альтернатива Ютуба в России — это RuTube. Приложение есть и для Android TV, причем пользоваться им довольно просто благодаря продуманному интерфейсу. Единственная проблема может быть связана с тем, что в отличие от Ютуба, на главной странице не отображаются «Недавно просмотренные» — за ними нужно перейти в боковое меню.

Скачать RuTube для Android TV. У RuTube очень удобное приложение для Андроид ТВ. Фото.

У RuTube очень удобное приложение для Андроид ТВ

В остальном, здесь собраны фильмы, сериалы, телешоу и другой контент на любую тематику. Смотреть видео на Рутубе можно без рекламы и совершенно бесплатно — достаточно лишь авторизоваться в своем аккаунте VK. Отдельно стоит отметить детский раздел на RuTube, где есть мультики и другой контент для вашего ребенка.

Рутуб для Андроид ТВ

Где смотреть короткие видео кроме Ютуба

Многие коротают время просмотром коротких роликов на Ютубе. Вроде как, и проблемы нет — аналоги Shorts есть сейчас почти везде. Вот только на Андроид ТВ их найти крайне сложно. К счастью, можете скачать ТикТок на телевизор и забыть о проблеме! И да, это официальное приложение сервиса для Смарт ТВ, вышедшее не так давно.

Где смотреть короткие видео кроме Ютуба. ТикТок можно пользоваться прямо на телевизоре, а вы и не знали! Фото: apkpure.com. Фото.

ТикТок можно пользоваться прямо на телевизоре, а вы и не знали! Фото: apkpure.com

При этом разработчикам удалось оптимизировать ТикТок для Android TV максимально удачно: видео располагается посреди экрана, а вокруг — размытое изображение. Переключайте его с пульта, читайте комментарии — отличий от ТикТока для смартфона вообще не заметите.

ТикТок для телевизора

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ВК Видео для Андроид ТВ

Еще один очень популярный видеохостинг в России — это VK Видео. Именно туда уже почти два года как перешли все популярные блогеры и юмористические шоу. Естественно, сервис оперативно выпустил приложение для Андроид ТВ, которое очень похоже на Ютуб. Тем самым, привыкать заново не придется — оно работает очень просто.

ВК Видео для Андроид ТВ. ВК Видео может заменить вам Ютуб прямо на телевизоре! Фото: androidtvbox.ru. Фото.

ВК Видео может заменить вам Ютуб прямо на телевизоре! Фото: androidtvbox.ru

Тут вам и фильмы, и крутые шоу, и различные блоги, и различные стримы, а также авторы, которых на Ютубе забанили по разным причинам. Кроме того, если авторизоваться через аккаунт ВКонтакте, можно посмотреть видео, сохраненные у себя на странице! В общем, ВК Видео для телевизора — прекрасная альтернатива Ютубу, в компании с которой можно скоротать свободное время.

ВК Видео для телевизора

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