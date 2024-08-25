У OnePlus есть крутой недорогой смартфон, а вы и не знали. У него всего один недостаток

Пока все владельцы смартфонов активно охотятся за новинками от Xiaomi и realme, за кадром остаются довольно любопытные модели. Чего стоит только обилие моделей на любой вкус от iQOO с добротной начинкой и приятной операционкой или же vivo — подороже, для тех, кто не хочет быть как все. В последнее время многие также позабыли про OnePlus, так как ее смартфоны несколько меркнут на фоне дорогих флагманов и среднебюджетников, а зря: у компании недавно вышел крутой смартфон Nord 4, который стоит очень дешево. У него лишь один недостаток, который наверняка отпугнет вас. Но давайте поподробнее.

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Красивый смартфон с металлическим корпусом

Пожалуй, важнейшая фишка OnePlus Nord 4, которая делает его особенным — это цельнометаллический корпус. Если другие модели обладают лишь шасси из алюминия или титана, то корпус смартфона OnePlus целиком состоит из алюминия. И это нереально круто, так как именно такой форм-фактор выглядит премиально, стильно и никакие веяния моды ему не страшны. Лично мне он даже чем-то напомнил легендарный Nokia 6300.

Однако из-за такого решения производителю пришлось пойти на определенные компромиссы, например, отказаться от беспроводной зарядки, которая не будет работать с металлом. А еще вывести антенны сотовой связи на грани смартфона, из-за чего он со стороны даже напоминает iPhone 6 Plus. При этом такие нюансы нивелируются крутыми расцветками, например, полосатой Mercurial Silver с приятной текстурой.

При этом OnePlus Nord 4 получился тяжелым — масса составляет 200 г. Зато внутри него стоит аккумулятор на 5500 мА*ч, что нехарактерно даже для современных флагманов. Ну и прикольная фишка — слайдер оповещений на боковой грани.

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Недорогой смартфон OnePlus с мощным процессором

Не знаю как вы, но для меня важнейший пунктик при выборе смартфона — хороший процессор с запасом производительности на несколько лет. В OnePlus Nord 4 установили свежий Snapdragon 7+ Gen 3 на 4 нанометрах. Тут вам и свежие ядра, и поддержка ИИ, поэтому новинка, что называется, в тренде.

По данным измерений, модель выдает почти 1,3 млн очков и даже больше в AnTuTu, но вот, например, Филиппу Беликову с канала «Честный блог» добиться этой цифры не удалось. Зато, по его словам, с производительностью проблем никаких нет и не предвидится, особенно, если взять топовую конфигурацию 12/256 ГБ, где установлена более продвинутая память UFS 4.0.

В тестах смартфон не троттлит и поддерживает высокую частоту работы процессора, что крайне хорошо. А добавляет скорости OxygenOS — крутая операционка со всеми современными фишками. Добавляет плавности поддержка 120 Гц, яркость в 2000 нит и Ultra HDR, благодаря чему изображения будут круто подсвечиваться. Пользоваться таким AMOLED-экраном реально приятно с учетом тонких рамок и непривычно маленького «подбородка»!

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Какая камера в OnePlus Nord 4

Но не все так идеально, главный недостаток, судя по отзывам блогеров и других пользователей на форумах, это камера OnePlus Nord 4. На бумаге с ней нет проблем — установлен сенсор Sony LYTIA на 50 мегапикселей. Он неплох: хорошо пишет видео, сглаживая все вибрации, но вот никаких чудес от него ждать не нужно.

К тому же, упор сделан на постобработку за счет ИИ и процессора — как раз то, к чему многие пользователи относятся скептически. Да, таковы времена, когда уже хочется не просто красивую фотографию, а естественную. Фотографии объективно получаются посредственными — чуть лучше, чем на дешевые смартфоны.

Слабовато выглядит и сверхширик, а также фронтальная камера в OnePlus Nord 4. Первый крайне плох при слабом освещении, поэтому дорисовывают фотографии нейросети. А у второй есть сложности с засветами: судя по видео канала Честный блог, у фронталки большие проблемы с динамическим диапазоном. В этом плане даже у Infinix Note 30 VIP таких проблем не было, хотя они в разных ценовых категориях.

Ну и раз уж речь зашла про камеры, то стоит отметить их расположение: два горизонтальных объектива на задней крышке отталкивают многих потенциальных покупателей. Они выглядят странно и непривычно — в духе новых Nothing. Но слегка портят впечатление — это факт. По крайней мере, камера OnePlus Nord 4 выбивается из трендов.

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Стоит ли покупать OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 4 — отличный смартфон с мощным железом, качественной сборкой и нестандартным внешним видом. Честно говоря, таких сейчас почти не встретить, тем более, по адекватной цене. Но камера у него явно стоит на втором плане, поэтому модель не подойдет тем, кто хочет делать крутые снимки, хвастаться детализацией или цветопередачей. Для соцсетей вполне сойдет, а также оценят те, кому камера в смартфоне не особо важна. Да и новый процессор Snapdragon вкупе с быстрой оболочкой, как по мне, здесь реально полезнее, но решать, конечно же, вам.

Смартфоны OnePlus лучше покупать на АлиЭкспресс: сейчас модификация 12/256 Гб обойдется вам примерно в 35 000 рублей, а также придется доплатить примерно 1700 рублей в качестве таможенной пошлины. На выходе получаете очень мощный смартфон до 40 000 рублей, который вдобавок приятно и безопасно носить без чехла!

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