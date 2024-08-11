Что смотреть вместо YouTube в России, когда он перестанет работать

На днях YouTube в России перестал работать у многих пользователей: сервис еле открывается, из-за чего посмотреть на нем видео практически нереально. Пока проблема носит временный характер и видеохостинг, вроде как, постепенно приходит в себя. Однако пользователи уверены, что в итоге он полностью перестанет работать в России. По крайней мере, на данный момент нормально смотреть видео явно не получается ни на одной платформе, включая Смарт ТВ — она, кстати, долгое время не испытывала вообще никаких проблем. Возникает справедливый вопрос: чем заменить YouTube в России, когда его отключат? Вы будете удивлены, но вариантов — хоть отбавляй. И все бесплатные!

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VK Видео — что смотреть вместо Ютуба

Пожалуй, самый популярный на сегодня видеохостинг в России — это VK Видео. Сервис выпустил приложение для всех платформ, включая Смарт ТВ, с которым легко разобраться. Поначалу туда перезаливали ролики с Ютуба, но позднее все стало наоборот: теперь эксклюзивы выходят в ВК Видео, а на Ютуб попадают заметно позже.

Что радует — так это отсутствие рекламы в VK Видео, удобный поиск, разбивка по каналам, а также отсутствие необходимости входить в свой аккаунт, чтобы смотреть видео. На просторах сервиса найдете вообще что угодно — от популярных юмористических шоу до фильмов, которые только вышли, но не попали в отечественный прокат. Качаем его в первую очередь!

ВК Видео

RuTube — российская альтернатива YouTube

Если раньше RuTube казался неудачной калькой с YouTube, то сейчас все изменилось. С 2022 года сервис прокачали и сделали очень удобным. Тут вам и разбивка по категориям, включая фильмы и интервью, и точные рекомендации, и приложения для всех платформ, включая Смарт ТВ. Есть даже фильмы, чтобы вам не приходилось ходить за ними на другие платформы.

В отличие от ВК Видео, в приложение интегрирован аналог YouTube Shorts — сервис Yappy, в который можно залипнуть, чтобы скоротать время. Если вам безразлична блокировка YouTube, то разницы между ним и RuTube вы вообще не заметите — все российские блогеры давно перешли на эту платформу. Рекомендую скачать приложение прямо сейчас, пока его не удалили из Google Play — в App Store его больше нет.

Рутуб для Андроид

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Смотреть видео в Дзене

Еще один способ найти полезное видео с инструкцией или просто скоротать время за просмотром блога — это зайти на Дзен. Главный плюс платформы — фактически бывшая стартовая страница Яндекса, где есть всё, начиная с новостей и заканчивая короткими видео и статьями. Тут реально есть практически все видео на любые темы — смысла переживать, что без Ютуба мы пропадем, я не вижу.

К тому же, они разбиты на разные категории, поэтому вы сможете быстро найти нужный видеоролик. В поиске Дзена можно включить либо отображение текстов, либо видео. Большой плюс — короткие ролики от блогеров, которые помогут скрасить свободное время.

Скачать Дзен

Где смотреть видео, кроме Ютуба

Еще один неочевидный вариант — сервис Boosty. Наверняка вы не раз слышали о нем от блогеров, которые предлагают подписаться на их канал, чтобы получать эксклюзивный контент. Вы можете либо оформить платную подписку, либо просматривать некоторый контент бесплатно.

Обычно сюда попадают те авторы, чьи каналы заблокировали на YouTube или просто блогеры, имеющие небольшую, но верную аудиторию. Большой недостаток — отсутствие рекомендаций, поэтому смотреть один канал за другим не выйдет, так как его придется искать вручную. С другой стороны, здесь удобный плеер без рекламы и масса интересного контента от блогеров, который сложно где-либо достать.

Boosty для Android

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Платформа — аналог Ютуб

Еще одна очень альтернатива YouTube — это сервис Платформа. Он самый молодой из перечисленных в списке, так как начал работать в бета-версии летом 2024 года. Пока контента да и просмотров у него маловато, что в целом нормально. Тут есть разбивка по категориям, система рекомендаций и довольно удобный плеер, в котором можно смотреть видео в формате 4К.

Есть и короткие видео Shorts, так что, в целом видеосервис Платформа выглядит довольно привлекательно. Минус в том, что пока у нее нет мобильного приложения, поэтому придется пользоваться веб-версией. Будем наблюдать за развитием видеохостинга — с учетом того, что YouTube постепенно умирает, у Платформы есть все шансы стать одной из самых популярных в России.

Сервис Платформа