Что смотреть вместо YouTube в России, когда он перестанет работать

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Иван Герасимов

На днях YouTube в России перестал работать у многих пользователей: сервис еле открывается, из-за чего посмотреть на нем видео практически нереально. Пока проблема носит временный характер и видеохостинг, вроде как, постепенно приходит в себя. Однако пользователи уверены, что в итоге он полностью перестанет работать в России. По крайней мере, на данный момент нормально смотреть видео явно не получается ни на одной платформе, включая Смарт ТВ — она, кстати, долгое время не испытывала вообще никаких проблем. Возникает справедливый вопрос: чем заменить YouTube в России, когда его отключат? Вы будете удивлены, но вариантов — хоть отбавляй. И все бесплатные!

Что смотреть вместо YouTube в России, когда он перестанет работать. Разбираемся, что смотреть, когда YouTube окончательно перестанет работать. Фото: the-sun.com. Фото.

Разбираемся, что смотреть, когда YouTube окончательно перестанет работать. Фото: the-sun.com

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VK Видео — что смотреть вместо Ютуба

Пожалуй, самый популярный на сегодня видеохостинг в России — это VK Видео. Сервис выпустил приложение для всех платформ, включая Смарт ТВ, с которым легко разобраться. Поначалу туда перезаливали ролики с Ютуба, но позднее все стало наоборот: теперь эксклюзивы выходят в ВК Видео, а на Ютуб попадают заметно позже.

VK Видео — что смотреть вместо Ютуба. ВК Видео — один из самых популярных видеохостингов на данный момент. Фото.

ВК Видео — один из самых популярных видеохостингов на данный момент

Что радует — так это отсутствие рекламы в VK Видео, удобный поиск, разбивка по каналам, а также отсутствие необходимости входить в свой аккаунт, чтобы смотреть видео. На просторах сервиса найдете вообще что угодно — от популярных юмористических шоу до фильмов, которые только вышли, но не попали в отечественный прокат. Качаем его в первую очередь!

ВК Видео

RuTube — российская альтернатива YouTube

Если раньше RuTube казался неудачной калькой с YouTube, то сейчас все изменилось. С 2022 года сервис прокачали и сделали очень удобным. Тут вам и разбивка по категориям, включая фильмы и интервью, и точные рекомендации, и приложения для всех платформ, включая Смарт ТВ. Есть даже фильмы, чтобы вам не приходилось ходить за ними на другие платформы.

RuTube — российская альтернатива YouTube. RuTube вышел в топ App Store после замедления YouTube! Фото.

RuTube вышел в топ App Store после замедления YouTube!

В отличие от ВК Видео, в приложение интегрирован аналог YouTube Shorts — сервис Yappy, в который можно залипнуть, чтобы скоротать время. Если вам безразлична блокировка YouTube, то разницы между ним и RuTube вы вообще не заметите — все российские блогеры давно перешли на эту платформу. Рекомендую скачать приложение прямо сейчас, пока его не удалили из Google Play — в App Store его больше нет.

Рутуб для Андроид

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Смотреть видео в Дзене

Еще один способ найти полезное видео с инструкцией или просто скоротать время за просмотром блога — это зайти на Дзен. Главный плюс платформы — фактически бывшая стартовая страница Яндекса, где есть всё, начиная с новостей и заканчивая короткими видео и статьями. Тут реально есть практически все видео на любые темы — смысла переживать, что без Ютуба мы пропадем, я не вижу.

Смотреть видео в Дзене. В Дзене масса крутых видео на любые темы. Фото.

В Дзене масса крутых видео на любые темы

К тому же, они разбиты на разные категории, поэтому вы сможете быстро найти нужный видеоролик. В поиске Дзена можно включить либо отображение текстов, либо видео. Большой плюс — короткие ролики от блогеров, которые помогут скрасить свободное время.

Скачать Дзен

Где смотреть видео, кроме Ютуба

Еще один неочевидный вариант — сервис Boosty. Наверняка вы не раз слышали о нем от блогеров, которые предлагают подписаться на их канал, чтобы получать эксклюзивный контент. Вы можете либо оформить платную подписку, либо просматривать некоторый контент бесплатно.

Где смотреть видео, кроме Ютуба. Boosty — платформа с эксклюзивным платным контентом, но есть и бесплатный. Фото.

Boosty — платформа с эксклюзивным платным контентом, но есть и бесплатный

Обычно сюда попадают те авторы, чьи каналы заблокировали на YouTube или просто блогеры, имеющие небольшую, но верную аудиторию. Большой недостаток — отсутствие рекомендаций, поэтому смотреть один канал за другим не выйдет, так как его придется искать вручную. С другой стороны, здесь удобный плеер без рекламы и масса интересного контента от блогеров, который сложно где-либо достать.

Boosty для Android

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Платформа — аналог Ютуб

Еще одна очень альтернатива YouTube — это сервис Платформа. Он самый молодой из перечисленных в списке, так как начал работать в бета-версии летом 2024 года. Пока контента да и просмотров у него маловато, что в целом нормально. Тут есть разбивка по категориям, система рекомендаций и довольно удобный плеер, в котором можно смотреть видео в формате 4К.

Платформа — аналог Ютуб. Платформа — новый видеохостинг, появившийся совсем недавно. Фото.

Платформа — новый видеохостинг, появившийся совсем недавно

Есть и короткие видео Shorts, так что, в целом видеосервис Платформа выглядит довольно привлекательно. Минус в том, что пока у нее нет мобильного приложения, поэтому придется пользоваться веб-версией. Будем наблюдать за развитием видеохостинга — с учетом того, что YouTube постепенно умирает, у Платформы есть все шансы стать одной из самых популярных в России.

Сервис Платформа

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