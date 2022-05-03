5 бесплатных приложений, которые я всегда устанавливаю на новый телефон

В экосистеме Android есть множество приложений, которые пользователи могут установить бесплатно. Среди них есть игры, планеры, офисные приложения и другие. Но есть несколько приложений, которые каждый пользователи установит сразу после активации нового телефона. У меня тоже есть несколько таких приложений, при этом многие из них делает Google. В этой подборке я хочу поделиться ими и услышать ваше мнение о том, согласны ли вы с тем, что они действительно полезны. В Google Play 3,48 миллиона приложений и я перепробовал несколько сотен, если не тысяч, но навсегда со мной остались эти 5 приложений.

Google Find My Device — как найти потерянный телефон

Google Find My Device — одно из самых популярных приложений как для Android, так и для iOS. А еще Google Find My Device — одно из лучших бесплатных приложений в Play Store. Оно помогает пользователям легко находить свои устройства в случае их пропажи. Одним из преимуществ этого приложения является то, что оно очень простое в использовании. Кроме того, вы можете удалить все данные и сбросить пин-код или пароль удаленно.

Оно позволит найти ваши гаджет не только в том случае, если его украли или вы его где-то потеряли. Но и в том случае, если не можете найти дома свой телефон или планшет. Главное, чтобы на них была активна учетная запись.

Что может приложение Google Find My Device

Легко найти потерянное устройство

Доступ к приложению со своего рабочего стола или других устройств

Можно найти несколько устройств Android, на которых активна учетная запись.

Удаленный сброс телефона и стирание памяти

Блокировка потерянного телефона

Скачать Google Find My Device

Gmail — лучшее приложение для работы с почтой

Gmail доступно абсолютно бесплатно. Это приложение предлагает все виды услуг, связанные с электронной почтой. С Gmail вы можете иметь контроль над всеми своими письмами. Интересно, что вы можете получать оповещения о входящих, как вы получаете оповещения о текстовых сообщениях.

5 крутых приложений для рисования на Android.

Также в этом приложении доступны некоторые другие сервисы Google. Фактически, вы можете общаться прямо из приложения Gmail. Оно просто обязано быть на каждом телефоне. Особенно, если вы пользуетесь почтой Google. Я еще пользуюсь клиентом Spark, но для работы с Gmail одноименное приложение подходит как нельзя лучше.

Что может приложение Gmail

Хорошо организованные электронные письма

Быстрые обновления

Push-уведомления

Синхронизация с документами Google

Google контакты

Синхронизация с другими сервисами GMS

Скачать Gmail

Instasize — обработка фотографий для социальных сетей

Не стоит путаться в названии и думать, что приложение создано только для созвучной, запрещенной в России социальной сети. Оно может работать со всеми социальными сетями. Ведь по сути оно только позволяет в несколько кликов сделать фотографию подходящей для публикации.

Многие смартфоны не оснащены хорошими камерами, но постить с них тоже можно и нужно. Даже когда камеры хорошие, есть необходимость в редактировании изображений. Вот почему в Google Play так много фоторедакторов. Но Instasize — это продвинутое приложение для обработки фотографий, которое выделяется на их фоне. Несмотря на свои расширенные функции оно является бесплатным. С помощью этого приложения пользователи Android могут получать уникальный и премиальный контент. Вы можете настроить фон и использовать десятки других инструментов.

Что может приложение Instasize

Имеет более 100 оригинальных фильтров

Винтажные фильтры

Качественные инструменты для корректировки цвета

Пользовательские шаблоны для разных социальных сетей

Скачать Instasize

Google Переводчик — лучший переводчик для телефона

Многих удивит, что Google Переводчик находится в этом списке. Для этого есть минимум несколько причин. Хотя, только того, что это одно из лучших бесплатных приложений для Android, уже достаточно.

Google запретила сторонним приложениям записывать телефонные разговоры.

Если вы путешествуете, общаетесь с иностранцами или просто часто потребляете иностранный контент, вы оцените возможности Google Переводчика. Это приложение может переводить более чем на 100 языков. Кроме того, вы можете загрузить более 50 языков для автономного использования. Кроме того, вы можете навести камеру на текст и получить мгновенный перевод. Однако это доступно только примерно для 40 языков. Зато рукописный ввод поддерживает более 90 языков. Все это доступно абсолютно бесплатно. Не удивительно, что с более чем 1 миллиардом загрузок это приложение является одним из самых популярных в мире.

Что может приложение Google Переводчик

Помогает общаться

Оффлайн-перевод

Перевод любого текста

Переводит текст с изображения

Синхронизируется с Chrome и приложением Google

Сохранение перевода для последующего быстрого доступа

Скачать Google Переводчик

Todoist — лучший планировщик задач

С этим приложением вы точно никогда ничего не забудете. Им можно пользоваться бесплатно, но есть премиальные функции, которые пригодятся для командной работы. Сюда можно отнести коллективное комментирование, обмен данными и кое-что еще.

Но создание задач и подзадач для себя и коллег, разбивка на списки задач по проектам, отметка о выполнении, напоминания и многое другое есть и в бесплатной версии. Это приложение мы выбрали всей редакцией, так как им просто удобно пользоваться. У него есть неплохие альтернативы, но я выбрал его.

Что может приложение Todoist

Возможность совместной работы

Приятный интерфейс

Разбивка на личные и служебные задачи или проекты

Богатая функциональность бесплатной версии

Скачать Todoist