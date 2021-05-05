Какие производители смартфонов готовят свои электромобили

Электрические автомобили уже перестали быть чем-то диковинным и стали совершенно обычным делом. Настолько, что даже в обычных дворах (не в Москве) начали появляться зарядные станции для них. Конечно, все началось с Tesla, и ее машины еще долго будут именем нарицательным в индустрии и примером для подражания. Но есть и другие компании, которые работают в этом же направлении. Пока результатов мало, но уже как минимум трое производителей смартфонов решили занять свое место на этом все еще формирующемся рынке. Есть и другие компании, которые стремятся к своим наработкам в этой сфере. О полноценном автомобиле говорить пока рано, но давайте посмотрим, на каком этапе находятся работы на данный момент.

Электромобиль Huawei

Наверное, это единственный производитель из тех, о которых мы будем говорить в этой статье, не стремящийся к выпуску полноценного автомобиля. Можно подумать, что в ее положении было бы перспективно разработать свой автомобиль и продавать его, получая много денег, но такая логика ошибочна.

Сейчас у компании нет возможности вкладывать деньги в развитие этого направления. Что-то, конечно, есть, но в создание своей машины надо вкладывать много и каждый год. Такие инвестиции постепенно окупятся, но у Huawei нет столько времени и перспектив получать много денег ежегодно.

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Вместо этого она решила создавать системы для автомобилей. Это будут бортовые системы управления, которые смогут полностью заменить мультимедиа в машине. Кроме этого, ведутся работы над созданием полноценного автопилота.

В некотором роде это очень правильный ход. Если компания сможет сделать универсальную систему, которая позволит интегрировать автомобиль в другие сферы жизни пользователей, многие автопроизводители выстроятся в очередь за сотрудничеством. В итоге, продавая такие системы для установки в чужие машины, компания может много зарабатывать, не тратя средства на создание огромного количества других систем в своей машине. А в будущем, вероятно, сможет купить готовую платформу для реализации своего электромобиля.

Электромобиль Xiaomi

Подробно об электромобиле от Xiaomi мы писали буквально пару недель назад. Компания еще на презентации Mi Mix Fold подтвердила, что готовится инвестировать очень большие деньги в создание своей машины. Точных данных пока нет, но аналитики даже начали предсказывать, что Xiaomi купит какого-нибудь производителя автомобилей, чтобы на его базе осуществить задуманное.

Лэй Цзюнь даже устроил опрос, сколько фанаты марки готовы были бы отдать за такую машину, и получилась цифра от 1 до 3 миллионов рублей, если переводить по курсу. Повторяться не стоит, и всю информацию вы можете найти по этой ссылке. Поэтому продолжим.

Электромобиль Apple Car

Как и другие еще не вышедшие устройства Apple, автомобиль покрыт толстой завесой тайны. Даже в компании какие-то подробности о нем знают только специалисты, причастные к проекту. И то не факт. Во времена выхода iMac G3 работа над ним велась в такой обстановке секретности, что многие специалисты просто не знали, что они делают. Они только готовили те или иные компоненты по техническому заданию руководства. Многие работники дружили и по выходным ходили на рыбалку, но они не знали, что делают чипы для одного революционного устройства. С большой долей вероятности работа ведется именно в таком режиме.

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То, что самой богатой компании в мире интересен этот проект, сомневаться не приходится. Вот только для получения подробностей надо будет еще подождать. Кто-то из аналитиков и инсайдеров говорит, что Apple Car представят в 2023-2024 году. Другие делятся информацией, что работа ведется с 2014 года. За такой срок сложно создать полноценный автомобиль, но если Apple готовит именно полную платформу, то на нее будет очень интересно посмотреть.

Есть информация, что компания обращалась за помощью к Hyundai. Это один из крупнейших холдингов в мире автопрома, и кто может помочь, как не он. Но его представители отрицали сотрудничество с Apple. Вопрос только в том, почему оно его отрицает? Его нет или в контракте есть строгий пункт о неразглашении? В конце концов такая информация тоже не появляется просто так и кто-то из сторон дал повод говорить о сотрудничестве.

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Впрочем, пессимисты говорят, что Apple, как и Huawei, готовит только компоненты для системы управления и мультимедиа, но не более того. А еще есть и те, кто говорит, что компания вообще ничего не готовит и все это домыслы.

Электромобиль Oppo

И последний на сегодня представитель мира смартфонов, который готовит свой электромобиль — Oppo. Правда, пока это тоже только слухи.

Согласно отчету Xiuxiushai (Via CarNewsChina), генеральный директор и основатель китайского технологического гиганта Тони Чен по всей видимости возглавит этот проект. Согласно источнику, Чен и его команда провели последние пару недель, исследуя ресурсы, нанимая таланты из отрасли и в целом тестируя жизнеспособность проекта. Человек, близкий к топ-менеджеру, также заявил, что в настоящее время компания только проводит исследования и анализирует, сможет ли она выйти на этот рынок. По его словам, проект пока не утвержден.

Даже в производстве автомобилей мы сосредоточимся на областях, в которых OPPO может работать хорошо. Если автопроизводители не могут создавать хорошие автомобили, а у OPPO есть силы, мы попробуем это в будущем, — сказал генеральный директор Тони Чен.

Это свидетельствует о том, что производитель смартфонов может все еще вести внутренние дискуссии, решая, создавать ли собственный автомобиль или выходить в отрасль с набором компонентов так же, как и Huawei.

Интересно, что в отчете говорится даже о встрече Чен с поставщиком Tesla и производителем аккумуляторов CATL где-то в течение последних двух недель. Кроме того, ходят слухи, что Энди Ву, вице-президент по разработке программного обеспечения Oppo, ведет работу, связанную с системами автономного вождения. Впрочем, создание автопилота не зависит от того, создают ли они свои собственные автомобили или предлагают свои услуги другим автопроизводителям.

Рынок электромобилей растет и будет расти дальше. Многие автопроизводители уже сказали, что полностью откажутся от двигателей внутреннего сгорания через 10-15 лет. Так почему бы лидерам IT-индустрии не опередить эти большие, но неповоротливые компании?