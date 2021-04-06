Существуют ли игровые внутриканальные наушники

Несмотря на широкое распространение беспроводных наушников и даже моделей типа TWS, проводные аксессуары все равно остаются в цене. У них много преимуществ, но есть один существенный недостаток — производители смартфонов стали отказываться от разъема для наушников. Создатели аксессуаров отреагировали на такое действие, и теперь это сложно назвать проблемой. В качестве примера можно привести наушники Logitech G333, которые вышли не так давно, и несмотря на то, что они проводные, их можно назвать по-настоящему универсальными. Хотя сам производитель относит их к категории игровых. У нас в редакции к ним сначала отнеслись скептически, а потом… Но давайте обо все по порядку!

Как упакованы наушники

Как обычно, знакомство с любым аксессуаром начинается с коробки. Не зря же Стив Джобс считал, что именно упаковка создает первое впечатление о продукте. Я с ним полностью согласен и не устану повторять, что отношение производителя к упаковке — это отношение к продаваемому продукту.

В данном случае упаковка плотная, открывается в виде книжки и на ней есть вся необходимая информация, пусть и не на русском языке. Возможно, дальше что-то поменяется, но и без этого понятно, чего ждать от содержимого.

Что в комплекте Logitech G333

Внутри наушники упакованы в пластиковый лоток, а под ним находится весь комплект поставки. Если перечислить все, что положили в коробку, то это:

Сами наушники

Три пары сменных амбушюр (насадок) синего цвета

Переходник на USB Type-С

Чехол для переноски

Инструкция и прочая печатная продукция

Переходник — это то, о чем я говорил в самом начале — то, что позволило обойти стороной проблему отсутствия разъема для наушников на корпусе многих современных Android-смартфонов. Все они имеют разъем USB Type-С и звук можно выводить через него.

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За чехол отдельное спасибо, так как проводные наушники в кармане обычно превращаются в какое-то непонятное месиво проводов и пыли. Если есть чехол, носить наушники в нем будет и удобнее, и гигиеничнее.

Плюсы Ligitech G333

Несмотря на то, что речь идет об игровых наушниках, в них нет подсветки или других сопутствующих атрибутов. Зато есть выбор из трех необычных цветов, яркая вставка на внешней части корпуса, цветные амбушюры и удобный провод.

В отличии от обычного провода других наушников, провод Logitech G333 действительно очень удобен. Он имеет плоское сечение и даже после того, как долго находился в скрученном состоянии, не тянется ”пружинкой”, а плоско лежит на столе или по кротчайшему пути идет к карману. Лучше всего это заметно на новых наушниках, когда достаешь их из коробки и провод не перекручивается.

Еще одним преимуществом G333 является алюминиевый корпус. Это не только делает гаджет более премиальным, но и дает ему дополнительные шансы выжить после падения. Особенно, если после вы еще и наступите на наушник. У меня такое было.

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Наушники с микрофоном

С правой стороны на проводе есть пульт, который может менять громкость, переключать песни и останавливать-запускать воспроизведение. Он же позволяет отвечать на звонки. А для того, чтобы разговаривать по телефону, в него встроен микрофон.

Качество у него довольно неплохое, поэтому для звонков, общения через Zoom и даже для стримов его вполне хватит. Собеседник будет слышать вас хорошо, но выходить во время разговора на сильный ветер не стоит — шорох ветра будет вас заглушать. Когда его нет, все нормально.

Двухдрайверные наушники

Logitech G333 имеют в своей конструкции по два динамических драйвера с каждой стороны диаметром 5,8 и 9,2 мм соответственно. Первые нужны для отработки высоких и средних частот, а на долю вторых приходится бас. Благодаря этому, у наушников очень хорошая детализация, которая поможет во время игр, когда надо будет услышать как можно больше.

Но и при прослушивании музыки звук получается хорошим. Я проверял их на барабанных соло и рок музыке. Не скажу, что это было лучшее из того, что я слышал, но звук приятный и хорошо детализирован.

Характеристики Logitech 333

Вес наушников с кабелем: 19 г

Вес адаптера USB-C: 6 г

2 динамических диффузора: 5,8 мм + 9,2 мм

Частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц

Импеданс: 24 Ом ± 20 %

Чувствительность: 101,6 ± 3 дБ SPL при 1 кГц

Микрофон: ECM-микрофон 4 мм, чувствительность −42 дБ

Подключение через: USB Type-С и 3,5 мм mini Jack

Чем проводные наушники лучше беспроводных

Если вы думаете, что беспроводные наушники также универсальны, как и проводные, то вы ошибаетесь. Когда слушаешь музыку, никаких проблем не возникает, так как звук не надо сравнивать с картинкой, и задержка просто незаметна. Зато, если вы начинаете смотреть видео, расслоение картинки и звука может ощущаться довольно сильно. В играх это принимает катастрофические масштабы, так как звук сопровождает ваши действия и его отставание сильно дезориентирует.

Поэтому проводные наушники сами по себе намного лучше подходят для игр. При этом играть можно не только на смартфоне, но и на других устройствах, включая консоли. Нет ничего проще, чем подключить провод к геймпаду и наслаждаться игрой. В то же время пробовать подключить беспроводные наушники (тем более TWS) к консоли — тот еще квест.

Получается, в этом случае универсальными становятся не беспроводные, а наоборот, проводные наушники. Только с ними можно играть на смартфоне, слушать музыку и смотреть видео в дороге, а придя домой, просто переключить их в разъем компьютера или геймпада и наслаждаться игрой на большом экране.

Стоит ли покупать Logitech G333

Если вам нужны игровые наушники от именитого бренда, с хорошим дизайном и удобным проводом — Logitech G333 вам подойдут.

Их главные плюсы: провод, который не перекручивается, алюминиевый корпус, два драйвера и возможность подключения через USB Type-C. Некоторые проводные наушники делаются исключительно под этот разъем, но с G333 вы получаете право выбора. То есть вы сможете подключать их не только к смартфону, но и к компьютеру.

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В результате тестирования одно я понял точно — хоть я и предпочитаю беспроводные модели для своих сценариев использования — проводные еще рано списывать со счетов. Только они позволят играть без ограничений, вызванных задержкой звука или сложностями подключения. Даже если это не аудиофильский или ультрабюджетный сегмент, они все еще имеют право на жизнь. Ими можно и нужно пользоваться, особенно, если вы любите играть на смартфоне, компьютере и консолях.

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