Что такое Система быстрых платежей и как пользоваться СБП на телефоне

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Герман Вологжанин 0

Благодаря функциональности смартфонов, перевод денег с карты на карту стал невероятно удобным. Однако долгое время впечатление от этой процедуры портила комиссия, если отправитель и получатель пользовались услугами разных банков. Все изменилось с запуском в 2019 году Системы быстрых платежей — СБП. Ее появление сделало возможными межбанковские переводы без комиссии. Но, как это обычно бывает, минусам СБП тоже нашлось место, а потому важно понять, что из себя представляет система и как ей пользоваться.

Что такое Система быстрых платежей и как пользоваться СБП на телефоне. СБП помогает совершать межбанковские переводы без комиссии и не только. Фото.

СБП помогает совершать межбанковские переводы без комиссии и не только

Система быстрых платежей — что это

СБП — проект Банка России, в разработке которого принимала участие дочерняя организация АО «НСПК», занимающаяся, в частности, обслуживанием карт МИР. Система быстрых платежей объединяет более 200 банков и позволяет совершать без комиссии переводы между ними.

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Выражение «без комиссии» является условным, так как лимит СБП составляет 100 000 ₽. При совершении следующего перевода, превышающего эту сумму, удерживается 0,5%, но не более 1 500 ₽ за одну транзакцию. Кроме того, в сутки можно перевести через СБП максимум 150 000 ₽.

Как подключить СБП на телефоне

Важным условием использования СБП на телефоне является подключение своего счета к системе. Для этого вам понадобится приложение банка, в котором нужно выполнить пару нехитрых манипуляций. В качестве примера рассмотрим, как подключить СБП в СберБанке:

  1. Запустите приложение СберБанк.
  2. Нажмите на иконку своего профиля, после откройте настройки, тапнув по шестеренке.
  3. Перейдите в раздел «Система быстрых платежей».
  4. Нажмите кнопку «Подключить» напротив каждой опции СБП, которой вы планируете пользоваться.
Как подключить СБП на телефоне. Чтобы начать пользоваться СБП, нужно подключить к системе свой банковский счет. Фото.

Чтобы начать пользоваться СБП, нужно подключить к системе свой банковский счет

Только после этого вам станут доступны переводы через СБП, а также дополнительные способы использования системы, включая бесконтактную оплату покупок.

Как пользоваться СБП

Для физического лица есть два варианта использования Системы быстрых платежей: межбанковские переводы и оплата покупок. Наиболее популярным является первый метод применения СБП, поэтому предлагаю начать именно с него.

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Как переводить деньги через СБП

Чтобы осуществить перевод по Системе быстрых платежей, вновь необходимо воспользоваться приложением своего банка. Внутри вам понадобится сделать несколько нажатий:

  1. Откройте вкладку «Платежи».
  2. Среди предложенных опций выберите «Перевод через СБП». Если ее нет — найдите СБП через поиск внутри приложения.
  3. Укажите номер телефона получателя, название его банка (обязательно), счет списания и сумму перевода.
  4. Нажмите кнопку «Продолжить».
Как переводить деньги через СБП. Перевод через СБП доступен в приложениях большинства банков. Фото.

Перевод через СБП доступен в приложениях большинства банков

После этого деньги моментально поступят на карту получателя, но только при условии, что его счет тоже подключен к Системе быстрых платежей. Наконец, не забывайте про комиссию СБП, о которой я уже говорил ранее.

Как платить через СБП

Еще один способ использования системы — оплата через СБП. В частности, она доступна во многих российских онлайн-магазинах (например, Яндекс Маркет). Чтобы и здесь применить возможности системы, необходимо:

  1. Перейти на страницу оформления заказа.
  2. Открыть вкладку «Способ оплаты».
  3. В качестве своего варианта выбрать СБП.
  4. Нажать кнопку «Перейти к оплате».
  5. Указать свой банк и подтвердить совершение платежа.
Как платить через СБП. Также при помощи СБП можно оплачивать покупки. Фото.

Также при помощи СБП можно оплачивать покупки

Обращаю ваше внимание на то, что кэшбэк при оплате через СБП не начисляется. В частности, это происходит с баллами Спасибо от СберБанка и бонусными системами большинства других кредитно-финансовых организаций. Но все-таки лучше уточнить информацию о начислении кэшбэка у своего банка.

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Приложение СБП

Система быстрых платежей не нуждается в приложении СБП, так как ее работа напрямую зависит от того, подключен ли сам банк к ней. Поэтому оплата товаров и переводы осуществляются через отдельное программное обеспечение, будь то мобильный клиент вашей кредитно-финансовой организации или магазин онлайн-покупок.

Вместе с тем еще в 2021 году Системой быстрой платежей был запущен сервис СБПэй, чье приложение доступно в Google Play и прочих апсторах. Об этой программе мы уже рассказывали в тематическом материале, отмечая, что она способна стать заменой Google Pay и Mir Pay. По аналогии с другими похожими сервисами СБПэй предназначен для оплаты покупок смартфоном в офлайн магазине: через QR-код или по NFC. С целью настройки необходимо:

  1. Запустить приложение.
  2. Нажать кнопку «Начать».
  3. Выбрать свой банк и указать номер, привязанный к вашему счету (также можно авторизоваться через приложение банка).
Приложение СБП. В теории СБПэй должен работать даже у владельцев карт Visa и MasterCard, так как списание происходит не с карты, а с банковского счета. Фото.

В теории СБПэй должен работать даже у владельцев карт Visa и MasterCard, так как списание происходит не с карты, а с банковского счета

СБПэй — настоящая панацея в условиях, когда Visa и MasterCard ушли из России. Но это на бумаге, а на практике сервис работает через раз, о чем свидетельствует как личный опыт, так и отзывы тысяч других пользователей. Я попытался совершить оплату через СБПэй по NFC, но вместо подтверждения транзакции почувствовал многозначительную вибрацию смартфона без каких-либо сообщений и услышал писк терминала.

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Оплата по QR-коду работает стабильно, но и здесь дают о себе знать нюансы: кэшбэк не приходит, а информация о транзакции не отображается в истории приложения банка, из-за чего бывает сложно следить за своими тратами. Если вы пользовались СБПэй, напишите в комментариях, как вы оцениваете этот сервис и видите ли в нем перспективу.

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