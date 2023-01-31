Что такое Система быстрых платежей и как пользоваться СБП на телефоне

Благодаря функциональности смартфонов, перевод денег с карты на карту стал невероятно удобным. Однако долгое время впечатление от этой процедуры портила комиссия, если отправитель и получатель пользовались услугами разных банков. Все изменилось с запуском в 2019 году Системы быстрых платежей — СБП. Ее появление сделало возможными межбанковские переводы без комиссии. Но, как это обычно бывает, минусам СБП тоже нашлось место, а потому важно понять, что из себя представляет система и как ей пользоваться.

Система быстрых платежей — что это

СБП — проект Банка России, в разработке которого принимала участие дочерняя организация АО «НСПК», занимающаяся, в частности, обслуживанием карт МИР. Система быстрых платежей объединяет более 200 банков и позволяет совершать без комиссии переводы между ними.

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Выражение «без комиссии» является условным, так как лимит СБП составляет 100 000 ₽. При совершении следующего перевода, превышающего эту сумму, удерживается 0,5%, но не более 1 500 ₽ за одну транзакцию. Кроме того, в сутки можно перевести через СБП максимум 150 000 ₽.

Как подключить СБП на телефоне

Важным условием использования СБП на телефоне является подключение своего счета к системе. Для этого вам понадобится приложение банка, в котором нужно выполнить пару нехитрых манипуляций. В качестве примера рассмотрим, как подключить СБП в СберБанке:

Запустите приложение СберБанк. Нажмите на иконку своего профиля, после откройте настройки, тапнув по шестеренке. Перейдите в раздел «Система быстрых платежей». Нажмите кнопку «Подключить» напротив каждой опции СБП, которой вы планируете пользоваться.

Только после этого вам станут доступны переводы через СБП, а также дополнительные способы использования системы, включая бесконтактную оплату покупок.

Как пользоваться СБП

Для физического лица есть два варианта использования Системы быстрых платежей: межбанковские переводы и оплата покупок. Наиболее популярным является первый метод применения СБП, поэтому предлагаю начать именно с него.

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Как переводить деньги через СБП

Чтобы осуществить перевод по Системе быстрых платежей, вновь необходимо воспользоваться приложением своего банка. Внутри вам понадобится сделать несколько нажатий:

Откройте вкладку «Платежи». Среди предложенных опций выберите «Перевод через СБП». Если ее нет — найдите СБП через поиск внутри приложения. Укажите номер телефона получателя, название его банка (обязательно), счет списания и сумму перевода. Нажмите кнопку «Продолжить».

После этого деньги моментально поступят на карту получателя, но только при условии, что его счет тоже подключен к Системе быстрых платежей. Наконец, не забывайте про комиссию СБП, о которой я уже говорил ранее.

Как платить через СБП

Еще один способ использования системы — оплата через СБП. В частности, она доступна во многих российских онлайн-магазинах (например, Яндекс Маркет). Чтобы и здесь применить возможности системы, необходимо:

Перейти на страницу оформления заказа. Открыть вкладку «Способ оплаты». В качестве своего варианта выбрать СБП. Нажать кнопку «Перейти к оплате». Указать свой банк и подтвердить совершение платежа.

Обращаю ваше внимание на то, что кэшбэк при оплате через СБП не начисляется. В частности, это происходит с баллами Спасибо от СберБанка и бонусными системами большинства других кредитно-финансовых организаций. Но все-таки лучше уточнить информацию о начислении кэшбэка у своего банка.

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Приложение СБП

Система быстрых платежей не нуждается в приложении СБП, так как ее работа напрямую зависит от того, подключен ли сам банк к ней. Поэтому оплата товаров и переводы осуществляются через отдельное программное обеспечение, будь то мобильный клиент вашей кредитно-финансовой организации или магазин онлайн-покупок.

Вместе с тем еще в 2021 году Системой быстрой платежей был запущен сервис СБПэй, чье приложение доступно в Google Play и прочих апсторах. Об этой программе мы уже рассказывали в тематическом материале, отмечая, что она способна стать заменой Google Pay и Mir Pay. По аналогии с другими похожими сервисами СБПэй предназначен для оплаты покупок смартфоном в офлайн магазине: через QR-код или по NFC. С целью настройки необходимо:

Запустить приложение. Нажать кнопку «Начать». Выбрать свой банк и указать номер, привязанный к вашему счету (также можно авторизоваться через приложение банка).

СБПэй — настоящая панацея в условиях, когда Visa и MasterCard ушли из России. Но это на бумаге, а на практике сервис работает через раз, о чем свидетельствует как личный опыт, так и отзывы тысяч других пользователей. Я попытался совершить оплату через СБПэй по NFC, но вместо подтверждения транзакции почувствовал многозначительную вибрацию смартфона без каких-либо сообщений и услышал писк терминала.

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Оплата по QR-коду работает стабильно, но и здесь дают о себе знать нюансы: кэшбэк не приходит, а информация о транзакции не отображается в истории приложения банка, из-за чего бывает сложно следить за своими тратами. Если вы пользовались СБПэй, напишите в комментариях, как вы оцениваете этот сервис и видите ли в нем перспективу.