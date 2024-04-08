Даже смартфоны на мощном процессоре могут тормозить. Вот почему это происходит

Самая частая причина, почему тормозит телефон, — слабый процессор, что вполне логично. Если железо обладает недостаточными вычислительными способностями, а его накопитель отличается низкой скоростью чтения и записи, то устройство просто не может работать стабильно, сколько ни старайся его оптимизировать. Однако Андроид тормозит не только на дешевых смартфонах. С проблемой могут столкнуться даже владельцы флагманов на мощных процессорах. Получается, от производительного железа нет толка? Давайте разбираться.

Режим экономии энергии на Андроид

На каждом смартфоне есть режим экономии энергии, предназначенный для улучшения автономности. Разумеется, не без жертв. После его активации отключаются многие функции. В частности, частота обновления экрана снижается со 120 Гц до 60 Гц, из-за чего начинает казаться, что телефон тормозит.

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Но главная проблема подобного режима — снижение тактовой частоты процессора. Говоря простым языком, железо начинает работать не на полную мощность. Из-за этого то и дело возникают подтормаживания.

Обратите внимание, что режим экономии энергии на телефоне может включаться автоматически, то есть без вашего непосредственного участия. Как правило, происходит это в момент, когда устройство находится на грани разрядки. Так что старайтесь держать заряд выше 20% и на всякий случай проверьте, не включен ли энергосберегающий режим в настройках смартфона.

Как работает режим энергосбережения на смартфоне

Что такое троттлинг процессора

Все смартфоны подвержены троттлингу, то есть принудительному снижению производительности устройства для снижения температуры процессора. Обычно он включается только под нагрузками, однако это может произойти просто, если вы постоянно держите высокую яркость экрана или пользуетесь смартфоном в жару.

Также важно заметить, что выраженность троттлинга бывает разной. Все в данном случае зависит от процессора. Если при разработке чипа было решено пожертвовать тепловыделением в угоду производительности, а создатели смартфона не позаботились о хорошей системе охлаждения, Андроид будет тормозить даже при выполнении относительно простых задач.

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Почему смартфону нужно много памяти

Многие воспринимают память телефона исключительно как единицу, влияющую на то, какое количество данных можно сохранить на устройстве. Но это не так. Также от состояния памяти на Андроид зависит скорость чтения и записи данных.

По мере заполнения накопителя скорость памяти снижается, что приводит к замедлению работы смартфона. Деградация становится особенно заметной, когда остается менее 20% свободного места от общего объема накопителя. Именно поэтому 128 ГБ памяти критически мало в 2024 году даже для тех, кто почти не фотографирует и пользуется мобильным устройством исключительно в рабочих целях.

Почему в 2024 году смартфону мало 128 ГБ памяти

Что плохого в фоновом режиме на Андроид

В процессе эксплуатации смартфон заполняется не только внутренняя, но и оперативная память. Обычно это происходит, когда человек открывает несколько приложений подряд. Однако некоторые программы работают в фоновом режиме даже без предварительного запуска. Лаги в таком случае неизбежны.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, как закрыть приложения в фоне. Прочитайте его, если ваш телефон сильно тормозит, ведь мощный процессор помогает только тем, кто заботится о нем.

Оптимизация Андроид и приложений

Каким бы мощным процессор ни был оснащен смартфон, от него не будет никакого толка, если производитель не позаботится о должной оптимизации прошивки. Порой после установки очередного обновления Андроид начинает тормозить. К счастью, со следующими апдейтами ситуация исправляется, но некоторые производители не сильно уделяют этому моменту мало внимания, из-за чего лаги продолжают давать о себе знать постоянно.

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Помимо производителя смартфона об оптимизации должен позаботиться и разработчик приложений, которыми вы пользуетесь на Андроид. Если он решит закрыть глаза на устранение проблем, пустив все на самотек, никакой процессор не сможет стать залогом отсутствия тормозов.

Почему опасно ронять смартфон

Наконец, никакая мощность процессора и оптимизация не поможет, если однажды вы случайно уроните смартфон. Ведь при падении происходит много неприятностей, а разбитый экран — это лишь видимая часть последствий.

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Во-первых, могут возникнуть проблемы с тачскрином, из-за чего создастся впечатление заторможенности устройства. Во-вторых, во время падения велик риск повреждения внутренних компонентов, включая процессор или модуль памяти. Поэтому будьте аккуратны, пользуясь своим смартфоном.