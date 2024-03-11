Почему в 2024 году смартфону мало 128 ГБ памяти

Все мы обращаем внимание на объем памяти в смартфоне. Ведь именно от вместимости накопителя зависит, сколько данных получится сохранить на устройстве, и даже то, с какой скоростью будет работать Андроид. В этой связи очень острым становится вопрос оптимальной памяти. Многие считают, что с точки зрения стоимости устройства и его возможностей вполне хватит смартфона на 128 ГБ. Но я убежден в недостаточности такой вместимости накопителя, и сейчас это докажу.

Сколько места занимает Андроид

Даже на новом смартфоне несколько десятков гигабайтов занимает система. Так, в прошлом году покупатели устройств линейки Galaxy S23 на базе OneUI 5.1 с ужасом для себя обнаружили, что Андроид весит 30-60 ГБ. То есть он занимает почти половину заявленного пространства, если брать телефон на 128 ГБ.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

После этого другие производители принялись мериться, у кого система занимает меньше места. Так, анонсируя оболочку HyperOS, компания Xiaomi заявила, что ее прошивка является самой легкой и весит 9 ГБ. Правда, в этом случае есть немало нюансов.

Во-первых, в реальности HyperOS занимает чуть больше места (на моем Xiaomi 12T Pro почти 13 ГБ). Во-вторых, уменьшение размера прошивки достигается путем вырезания из прошивки некоторых функций, а для доступа к ним требуется загрузка дополнительных данных (например, для режимов камеры). После этого система начинает весить уже без 20 ГБ. Наконец, помимо прошивки на смартфоне установлено несколько десятков неудаляемых приложений, чей размер даже без кэша составляет до 10 ГБ. Получается, что одна только система по умолчанию занимает 25-30 ГБ, и от заявленных 128 ГБ у нас остается всего 100 ГБ.

Сколько весят приложения на Андроид

Если взглянуть на размер приложений в Google Play, то сложно заподозрить какую-либо угрозу. Да, за последние годы они увеличились, но для установки мессенджера или мобильного клиента соцсети до сих пор требуется 100-300 МБ. Не так уж и много, правда?

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Однако со временем приложения (как предустановленные, так и стандартные) начинают обрастать кэшем и данными. В итоге условный Яндекс всего за несколько месяцев может разжиреть до 13 ГБ, а Telegram, где вы подписаны на разные каналы, до 20-30 ГБ. И это при условии, что в настройках мессенджера будет включена автоматическая очистка кэша каждую неделю.

Помимо браузера, соцсетей и мессенджеров на вашем смартфоне наверняка будут установлены приложения стриминговых сервисов для кино или музыки. А если вы решите послушать любимую песню без интернета, пока находитесь в дороге, придется расщедриться минимум на 10 МБ (только для одной песни), чтобы ее предварительно загрузить. Про фильмы говорить вообще страшно. Для скачивания кино в FullHD нужно 15-20 ГБ.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

И это я еще не упомянул 3D-игры, занимающие сегодня по несколько десятков гигабайтов, а еще не рассказал о самом главном — месте для хранения фото и видео. 100 фотографий потребуют минимум 500 МБ, а для 1 часа видео придется выделить почти 10 ГБ.

Поддержка MicroSD на смартфоне

В принципе, фото и видео можно хранить на карте памяти. Но ежегодно количество смартфонов с поддержкой MicroSD сокращается. Если раньше от карт памяти отказывались только в дорогих моделях, то сейчас вы не найдете столь важный слот даже в каком-нибудь Infinix ZERO 30 4G за 15-20 тысяч рублей.

Почему нужно покупать смартфоны с поддержкой MicroSD

Все это вынуждает нас ограничиваться встроенным объемом памяти. Если системные файлы занимают 30 ГБ, а каждое приложение из Google Play через месяц эксплуатации просит еще от 1 до 30 ГБ, становится ясно, что 128 ГБ очень мало.

Сколько должно быть свободного места на телефоне

Если вы до сих пор считаете, что смартфон на 128 ГБ — это вполне нормально, то вот вам финальный аргумент. Если на внутреннем накопителе останется меньше 10 ГБ, вы не сможете даже обновить приложение, так как система резервирует место под критические нужды вроде переустановки системы.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Кроме того, существует правило: чем меньше свободной памяти на телефоне, тем медленнее он работает. Если количество доступного места опустится ниже отметки 20% от общего объема накопителя, начнутся серьезные проблемы (лаги, вылеты из приложений и так далее). Все равно не согласны, что 128 ГБ мало для телефона? Тогда примите участие в опросе нашего телеграм-канала и поделитесь своим мнением!

Недорогие смартфоны с большой памятью

И последнее. Недостаточность 128 ГБ начинают понимать и производители смартфонов. Только Apple продолжает выпускать флагманы с таким скромным объемом накопителя, в то время как остальные бренды готовы предложить 256 ГБ даже в устройствах за 10-15 тысяч рублей. Вот несколько примеров:

Телефон с большой памятью стоит недорого. Поэтому старайтесь не брать устройства с накопителем на 128 ГБ и меньше или в крайнем случае уточняйте наличие поддержки MicroSD, чтобы иметь возможность перенести некоторые данные на внешнее хранилище.