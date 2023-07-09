Для чего нужна SIM-карта с NFC и как ей пользоваться

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Герман Вологжанин

За последние годы технология беспроводной связи NFC стала незаменимой почти для каждого владельца смартфона. Среди прочего она позволяет совершать бесконтактные платежи, поднося мобильное устройство к терминалу. При этом чип, отвечающий за оплату покупок, бывает встроен не только в смартфон, но и в симку. Да-да, операторы выпускают SIM-карты с NFC, которые продаются наряду с обычными. Разберемся, зачем они нужны и как пользоваться такими карточками.

Для чего нужна SIM-карта с NFC и как ей пользоваться. Да, SIM-карты тоже зачем-то оснащают NFC. Фото.

Да, SIM-карты тоже зачем-то оснащают NFC

Для чего нужна СИМ-карта с NFC

SIM-карта с NFC выполняет ту же функцию, что и телефон, оснащенный подобным чипом. То есть она позволяет совершать бесконтактные платежи, прикладывая ваше устройство к терминалу. Но для чего это нужно, если сегодня смартфоны с NFC не являются редкостью, и с высокой долей вероятности ваш аппарат изначально имеет нужную функциональность?

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Любой смартфон, работающий на Android 4.4 и выше, поддерживает технологию HCE (Host-based Card Emulation). Как следует из названия, она позволяет эмулировать банковские карты или, говоря простым языком, хранить информацию о них в памяти устройства. Это помогает нам переводить деньги и совершать платежи хоть онлайн, хоть бесконтактно в офлайне.

Для чего нужна СИМ-карта с NFC. По умолчанию именно HCE используется в качестве средства оплаты. Фото.

По умолчанию именно HCE используется в качестве средства оплаты

Однако, если вы получите Root-права на телефоне, возможности HCE будут заблокированы. То есть вы больше не сможете использовать свой девайс в качестве средства оплаты. Во всяком случае без SIM-карты с NFC. Ведь симка, оснащенная таким чипом, сама выступает в качестве кошелька, позволяя проводить оплату даже с Root.

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Деньги при совершении транзакции в таком случае списываются не с банковской карты, которая сохранена в одном из платежных приложений вроде Mir Pay на Android, а с баланса симки. С этим разобрались. Но может ли такая SIM-карта добавить функции бесконтактной оплаты в смартфон без NFC?

Спасет ли симка, если телефон без NFC

SIM-карта c NFC играет роль отдельного кошелька, однако не добавляет функцию бесконтактных платежей в устройство, которое не оснащено таким чипом. Симка всегда подключается к NFC-антенне телефона. А она, к слову, располагается под спинкой гаджета и имеет довольно внушительную площадь, в несколько раз превосходящую размеры СИМ-карты.

Спасет ли симка, если телефон без NFC. На смартфоне без NFC симка не поможет. Фото.

На смартфоне без NFC симка не поможет

То есть, если ваш телефон без NFC, то вы не сможете оплачивать покупки, прикладывая спинку устройства к терминалу в магазине. SIM-карта с аналогичным чипом спасением не является. Однако есть масса других способов бесконтактной оплаты товаров в магазине, которые подойдут владельцам смартфонов без НФС.

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Как получить SIM-карту с NFC

В России симки с NFC появились примерно 5 лет назад на волне популярности сервисов Apple Pay и Google Pay. Однако сейчас найти их довольно сложно. В колл-центре билайн мне сказали, что SIM-карты с NFC в 2023 году они не продают, а внятная информация на официальных ресурсах операторов отсутствует. Тем не менее, вы можете попытаться добиться своего, позвонив в службу поддержки компании, которая предоставляет услуги связи.

Как получить SIM-карту с NFC. SIM-карта с NFC отличается от обычной. Фото.

SIM-карта с NFC отличается от обычной

Если окажется, что SIM-карты c NFC у нужного оператора все-таки есть, советую сразу получить ответы на интересующие вопросы у сотрудника колл-центра. Скорее всего, вам будет предложено обратиться в офис компании и бесплатно обменять свою симку на карту с поддержкой бесконтактной оплаты.

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Настройка NFC на смартфоне

После установки симки с НФС в смартфон вы не сможете сразу использовать ее в качестве платежного средства. По умолчанию транзакции будут выполняться через HCE, но это легко исправить:

  1. Откройте настройки NFC в телефоне.
  2. Активируйте беспроводную технологию.
  3. Перейдите в раздел «Расположение элемента безопасности».
  4. Выберите «Кошелек SIM».
Настройка NFC на смартфоне. Только теперь симка станет кошельком. Фото.

Только теперь симка станет кошельком

Допускаю, что возможность выбора расположения элемента безопасности есть не на всех смартфонах. Однако, как должно было стать ясно из содержания этого материала, SIM-карта с NFC не только обладает сомнительной функциональностью, но и встречается крайне редко. Поэтому вам вряд ли когда-нибудь удастся воспользоваться симкой для совершения платежей.

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