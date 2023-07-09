Для чего нужна SIM-карта с NFC и как ей пользоваться

За последние годы технология беспроводной связи NFC стала незаменимой почти для каждого владельца смартфона. Среди прочего она позволяет совершать бесконтактные платежи, поднося мобильное устройство к терминалу. При этом чип, отвечающий за оплату покупок, бывает встроен не только в смартфон, но и в симку. Да-да, операторы выпускают SIM-карты с NFC, которые продаются наряду с обычными. Разберемся, зачем они нужны и как пользоваться такими карточками.

Для чего нужна СИМ-карта с NFC

SIM-карта с NFC выполняет ту же функцию, что и телефон, оснащенный подобным чипом. То есть она позволяет совершать бесконтактные платежи, прикладывая ваше устройство к терминалу. Но для чего это нужно, если сегодня смартфоны с NFC не являются редкостью, и с высокой долей вероятности ваш аппарат изначально имеет нужную функциональность?

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Любой смартфон, работающий на Android 4.4 и выше, поддерживает технологию HCE (Host-based Card Emulation). Как следует из названия, она позволяет эмулировать банковские карты или, говоря простым языком, хранить информацию о них в памяти устройства. Это помогает нам переводить деньги и совершать платежи хоть онлайн, хоть бесконтактно в офлайне.

Однако, если вы получите Root-права на телефоне, возможности HCE будут заблокированы. То есть вы больше не сможете использовать свой девайс в качестве средства оплаты. Во всяком случае без SIM-карты с NFC. Ведь симка, оснащенная таким чипом, сама выступает в качестве кошелька, позволяя проводить оплату даже с Root.

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Деньги при совершении транзакции в таком случае списываются не с банковской карты, которая сохранена в одном из платежных приложений вроде Mir Pay на Android, а с баланса симки. С этим разобрались. Но может ли такая SIM-карта добавить функции бесконтактной оплаты в смартфон без NFC?

Спасет ли симка, если телефон без NFC

SIM-карта c NFC играет роль отдельного кошелька, однако не добавляет функцию бесконтактных платежей в устройство, которое не оснащено таким чипом. Симка всегда подключается к NFC-антенне телефона. А она, к слову, располагается под спинкой гаджета и имеет довольно внушительную площадь, в несколько раз превосходящую размеры СИМ-карты.

То есть, если ваш телефон без NFC, то вы не сможете оплачивать покупки, прикладывая спинку устройства к терминалу в магазине. SIM-карта с аналогичным чипом спасением не является. Однако есть масса других способов бесконтактной оплаты товаров в магазине, которые подойдут владельцам смартфонов без НФС.

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Как получить SIM-карту с NFC

В России симки с NFC появились примерно 5 лет назад на волне популярности сервисов Apple Pay и Google Pay. Однако сейчас найти их довольно сложно. В колл-центре билайн мне сказали, что SIM-карты с NFC в 2023 году они не продают, а внятная информация на официальных ресурсах операторов отсутствует. Тем не менее, вы можете попытаться добиться своего, позвонив в службу поддержки компании, которая предоставляет услуги связи.

Если окажется, что SIM-карты c NFC у нужного оператора все-таки есть, советую сразу получить ответы на интересующие вопросы у сотрудника колл-центра. Скорее всего, вам будет предложено обратиться в офис компании и бесплатно обменять свою симку на карту с поддержкой бесконтактной оплаты.

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Настройка NFC на смартфоне

После установки симки с НФС в смартфон вы не сможете сразу использовать ее в качестве платежного средства. По умолчанию транзакции будут выполняться через HCE, но это легко исправить:

Откройте настройки NFC в телефоне. Активируйте беспроводную технологию. Перейдите в раздел «Расположение элемента безопасности». Выберите «Кошелек SIM».

Допускаю, что возможность выбора расположения элемента безопасности есть не на всех смартфонах. Однако, как должно было стать ясно из содержания этого материала, SIM-карта с NFC не только обладает сомнительной функциональностью, но и встречается крайне редко. Поэтому вам вряд ли когда-нибудь удастся воспользоваться симкой для совершения платежей.