Как настроить Mir Pay на Android и платить им вместо Google Pay

Несмотря на то что подтверждённой информации о блокировке Google Pay в России пока не поступало, исключать такую вероятность полностью по-прежнему нельзя. Не далее как сегодня ночью Google прекратила продавать рекламу у нас в стране, а значит, есть риск дальнейшего повышения ставок. Поэтому нужно быть готовым к тому, что бесконтактный платёжный сервис поискового гиганта тоже может перестать работать. Но это не значит, что возможность оплачивать покупки телефоном после этого исчезнет полностью. Просто нужно настроить на Android Mir Pay и платить уже с его помощью.

Mir Pay - это российский сервис бесконтактных платежей для Android, который разрабатывает Национальная система платёжных карт (НСПК). Несмотря на то что Mir Pay не работает на iOS (хотя местные власти ведут переговоры с Apple о добавлении его в App Store), это всё-таки очень универсальный сервис.

Как включить Mir Pay на Android

Mir Pay работает с картами большинства российских банков, выпущенных под эгидой платёжной системы Мир. Поэтому неважно, чья у вас карта — Сбербанка, Тинькофф банка или ВТБ — оплачивать ей покупки смартфоном можно будет в любом случае, вне зависимости от суровости американских и европейских санкций.

Скачайте приложение Mir Pay из Google Play или AppGallery;

Запустите его, дайте запрашиваемые привилегии и авторизуйтесь;

Нажмите «Добавить карту» и либо сфотографируйте её, либо отсканируйте с помощью NFC;

Введите CVP-код из трёх цифр, который располагается на задней части карты;

Включите Mir Pay для оплаты покупок по умолчанию вместо Google Pay.

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В принципе, ничего сложного. Но некоторые пользователи жалуются на две проблемы, с которыми сталкиваются при настройке Mir Pay на Android. Вот они:

Mir Pay пишет: вы пытаетесь добавить карту, отличную от платёжной системы Мир .

. Mir Pay не работает как платёжное средство по умолчанию при поднесении к терминалу.

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Первая проблема, как показывает практика, довольно распространённая. Она проявляется у многих при добавлении карты сканированием бесконтактного модуля при помощи NFC. Я трижды прикладывал «пластик» к задней части смартфона, прежде чем Mir Pay принял карту. Мне так и не удалось понять, почему это происходит, но у меня есть версия.

Она заключается в том, что смартфон просто не успевает правильно считать карту, например, если вы убираете её слишком быстро или просто вертите ей, пытаясь заставить NFC сработать. Когда я просто приложил карту на несколько секунд к задней крышке своего аппарата и дождался срабатывания, всё распозналось без каких-либо проблем.

Как настроить Mir Pay

Вторая проблема решается не менее просто — нужно просто включить Mir Pay как платёжное средство по умолчанию. Сделать это можно двумя способами.

В самом приложении:

Запустите Mir Pay у себя на Android-смартфоне;

Перейдите в раздел «Настройки» внизу экрана;

Включите «Основное плаатёжное приложение»;

Подтвердите переключение платёжного средства.

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В настройках Android:

Перейдите в «Настройки» и выберите «Другие соединения»;

В открывшемся окне перейдите в раздел с настройкой NFC;

Отыщите и откройте вкладку «Приложение по умолчанию»;

В выпадающем меню выберите Mir Pay как платёжное средство.

Как платить Mir Pay

По сути, Mir Pay работает точно так же, как Google Pay. Чтобы оплатить покупку, вам необходимо просто включить экран кнопкой питания и приложить смартфон к терминалу на кассе. В этот момент произойдёт распознавание и Mir Pay передаст ему токен с платёжной информацией. Подтверждение биометрией не требуется. Но только для покупок на сумму до 3000 рублей. У Google Pay максимальная сумма ограничена 1000 рублей.

Для оплаты покупок через Mir Pay интернет не требуется. То есть в теории вы можете платить, даже если трафик закончился или тариф в принципе не предусматривает доступ в Сеть. Однако количество платёжных токенов Mir Pay, которые и позволяют платить, ограничен, и для их восполнения смартфону нужно подключаться к интернету. Как правило, это должно происходить каждые 10 транзакций. Так же устроен и Google Pay, так что ничего криминального тут нет.

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Очень удобно, что Mir Pay будут принимать везде, где проходит оплата картами Мир. Даже терминалы подсанкционных банков — а их на сегодня пять: ВТБ, Открытие, Новикомбанк, Совкомбанк и Промсвязьбанк — не откажут вам в транзакции при использовании Mir Pay. Другое дело, что в интернет-магазинах и онлайн-сервисах отечественный сервис бесконтактной оплаты принимают неохотно. Ни Яндекс.Такси, ни Ламода, ни какой-нибудь СберМегаМаркет Mir Pay не поддерживают.