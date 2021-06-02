Есть ли разница между снимками в высоком и исходном качестве в Google Фото

Во времена, когда Google предлагала пользователям безлимитное хранилище в «Google Фото», для них действовало одно небольшое условие. Для того, чтобы загружать в облако фото и видео без ограничений, нужно, чтобы они были переведены из исходного качества просто в высокое. По большому счёту это ни на что не влияло. Реально отличить ужатую фотографию от оригинальной невооружённым глазом было невозможно. Однако после объявления об отмене услуги безлимитного хранения снимков Google переобулась и начала рекомендовать хранить фото и видео в исходном виде, дабы не терять в качестве. А есть ли разница?

Когда Google выступила с рекомендацией в пользу исходного качества, она подкрепила свои доводы двумя изображениями. На них было изображено одно и то же. Но один снимок, который был подписан как «Высокое качество», страдал от явной пикселизации, как если бы был снят на камеру с разрешением 0,3 Мп.

Как навсегда получить безлимит в «Google Фото». Единственный рабочий способ

А второй, помеченный как «Исходное», был предельно красив и детализирован без признаков сжатия или потерь качества. Поэтому многие подумали, что Google начала специально урезать детализацию ужатых снимков, чтобы спровоцировать пользователей на оформление подписки. Но по факту это оказалось совсем не так.

Сравнение высокого и исходного качества в Гугл Фото

Коллеги из The Verge решили сравнить, как отличаются друг от друга фотографии в высоком и исходном качестве. Для этого они взяли несколько снимков, прогнали их через «Google Фото», чтобы сжать, а потом сопоставили с оригиналом. Вот что из этого получилось:

Как узнать, на сколько вам хватит места в Google Фото

Ну, как, заметили разницу? Скорее всего, да. Кое-где она действительно заметна. Правда, я вас обманул и подписал фотки в высоком качестве как оригинал и наоборот. Что скажете теперь? Разницы между снимками, которую вы умудрились разглядеть, на самом деле визуально незаметна.

Я специально делаю акцент на визуальных отличиях, потому что чисто технически они есть. Но выявить их можно только при помощи специального софта, изучения характеристик снимков либо при помощи приближения.

Какое качество в Google Фото выбрать

Дело в том, что алгоритмы «Google Фото» не просто сжимают фотографию, они снижают её разрешение до 16 Мп. Поэтому неважно, в каком разрешении вы делали свой снимок – 16, 24, 48, 64 или 108 Мп. Неважна даже камера, на которую вы снимаете. Можете взять хоть профессиональную фотокамеру, хоть систему супер-зум, хоть обычную беззеркалку.

После загрузки в «Google Фото» в высоком качестве оно всё равно примет максимальное разрешение, в котором сервис готов его хранить. То же самое происходит и с видео. Вне зависимости от того, было снято оно в 4К или к 8К, после загрузки в облако, оно будет доступно в разрешении Full HD, или 1080p.

Почему я не буду оформлять платную подписку на Google Фото

Безусловно, снижение разрешение фото и видео может сказаться на тех пользователях, которые хотят иметь доступ к оригиналам, потому что они нужны им для последующей обработки или монтажа. В этом случае действительно лучше не пользоваться высоким качеством, а грузить в облако исходники.

Они займут больше места, чем ужатые файлы, но зато вы сможете потом получить их в том виде, в котором сняли. А вот, если вы хотите сэкономить пространство, то выбирайте высокое. Чаще всего оно сжимает фотки в 2-3 раза, но бывает и больше.