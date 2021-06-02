Как навсегда получить безлимит в «Google Фото». Единственный рабочий способ

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Google запустила безлимитное хранилище в «Google Фото» в 2015 году. Пользователи могли загружать в облако фотографии и видеозаписи в неограниченном количестве. Единственное условие, которое требовалось выполнить, — это отказаться от исходного качества в пользу высокого. Таким образом алгоритмы Google ужимали файл в 2-3 раза, практически не оказывая влияния на детализацию, цветопередачу и другие аспекты кадра. Однако со временем стало ясно, что интерес к сервису слишком высок, и Google уже не тянет, а потому было решено отключить безлимит. Но есть одна лазейка.

Google Pixel

Google предоставляет владельцам Google Pixel неограниченный безлимит в «Google Фото»

Как освободить пространство в Google Фото

Немногие знают, что Google сделала большое исключение для владельцев смартфонов Google Pixel. Когда они вышли, компания предложила их владельцам пожизненное безлимитное хранилище в «Google Фото» вообще без ограничений. То есть они могли загружать в облако фотографии и видеозаписи даже не в высоком, а в исходном качестве. Поняли, что это значит?

Как получить безлимит в Гугл Фото

Сегодня на AliExpress, на Ebay и на Amazon по-прежнему можно купить Google Pixel первого поколения. Это может быть восстановленный экземпляр, бывший в употреблении или даже новый. В каком он будет состоянии, не так важно. Главное, что вместе с ним вы получите доступ к неограниченному хранилищу в «Google Фото». Причём брать нужно именно Pixel первого поколения.

Pixel

Сегодня можно купить первый Pixel на АлиЭкспресс меньше чем за 10к рублей

Дело в том, что неограниченное хранилище в «Google Фото» без оговорок доступно только им. Владельцам всех остальных моделей Google тоже предоставляла безлимитное пространство для хранения фото и видео в исходном качестве, но только на период их поддержки. По истечении трёх лет исключение действовать перестаёт и владельцы Google Pixel 2, 3, 4 и 5 лишаются доступа к неограниченному хранилищу.

Как узнать, на сколько вам хватит места в Google Фото

Не нужно гнушаться старости первого «пикселя». Пользоваться им на постоянной основе вам всё равно не придётся. Он вам нужен только в качестве шлюза для выгрузки фотографий. Да-да, загружать снимки в «Google Фото» нужно будет именно через смартфон Pixel. Неважно, что они были сделаны на другое устройство. Главное, что выгрузка будет производиться с «пикселя», сервис всё равно примет все фото и видео за его собственные.

Бесплатное облако в Телеграме

Удобнее всего для этого задействовать бесплатный файлообменник на базе Telegram – Uploadgram.

  • Скачайте приложение Uploadgram на оба смартфона;
  • Запустите его и нажмите на синюю кнопку Upload;
Uploadgram

Телеграм очень удобен в роли облачного хранилища. Тоже, кстати, безлимитного

  • Выберите нужные файлы на устройстве и загрузите их;
  • Скачайте эти файлы на Pixel и залейте их в «Google Фото».

Очень важно, чтобы загрузка фотографий в «Google Фото» производилась с самого устройства Pixel. Дело в том, что сервис распознаёт именно аппарат, а не учётную запись. Поэтому, даже купив бывший в употреблении смартфон, вам вместе с ним перейдёт право на безлимитное хранилище для своих фотографий и видео без ограничений по качеству. Так что не волнуйтесь. У вас будет это право независимо от того, где и у кого вы купили свой Google Pixel.

Почему я не буду оформлять платную подписку на Google Фото

Правда, нужно быть готовым к тому, что Google может отключить безлимит для первых «пикселей» в любой момент. Ведь именно так она поступила в отношении вторых и всех последующих смартфонов. Сначала им было обещано неограниченное хранилище в «Google Фото», а потом компания неожиданно лишила их владельцев этой привилегии без объяснения причин. Так что кто знает, что на этот раз придёт в голову руководству поискового гиганта.

Теги
Лонгриды для вас
Мяч
Футбольный менеджер 2021 для Android и другие новые игры

В последнее время было небольшое затишье с точки зрения выпуска студиями интересных игр. Однако, если покопаться в Google Play, то можно найти несколько неплохих примеров того, что действительно удалось. Чего стоит один только футбольный менеджер, которого ждали миллионы фанатов жанра и вот он появился. Есть и другие хорошие игры в разных жанрах, которые старательно отбираем и выпускаем по субботам в традиционной еженедельной подборке. С нас, как обычно, хорошие игры, а с вас желание играть и пробовать что-то новое. В конце не забывайте делиться своим мнением и предлагать игры, которые нравятся вам. Как говорится, садитесь поудобнее, мы начинаем.

Читать далее
Рабочий стол Xiaomi
Рабочий стол защищен от изменений — Xiaomi. Как отключить

Думаю, не ошибусь, если предположу, что вы нечасто меняете расположение иконок на рабочем столе. Ведь это так логично – расположить однажды всё так, как удобно именно вам, а потом пользоваться плодами своего труда. В результате мы настолько привыкаем к тому, в каком порядке расположены значки приложений, что начинаем путаться, стоит хотя бы одному из них исчезнуть или просто изменить внешний вид. Однако иногда бывает просто необходимо сделать перестановку или по крайней мере удалить всё лишнее, но смартфон почему-то противится этому, присылая уведомление о том, что рабочий стол защищён от изменений.

Читать далее
Кисточки
Лучшие приложения для рисования на Android

Рисование - отличный способ проводить время! Люди с древних времен занимались этим как для того, чтобы скоротать время, так и для заработка. Сегодня, когда максимально ценится креативный подход и умение пользователя выражать свои мысли на бумаге или другом носителе, возможность рисовать по-новому обретает еще больше смысла. Сейчас вместо стен пещер у нас есть телефоны, планшеты и компьютеры, на которых можно рисовать все, что угодно. При этом даже не надо обладать уникальными навыками - достаточно просто начать. Даже ”неправильные” рисунки, если они вообще возможны, вызывают большой интерес и часто очень высоко ценятся. Поэтому давайте просто расслабимся и немного порисуем. Тем более, что многие из приведенных ниже приложений доступны не только на Android, но и на iOS, а значит, поддерживаются на iPhone и iPad.

Читать далее
Новый комментарий