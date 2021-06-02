Как навсегда получить безлимит в «Google Фото». Единственный рабочий способ

Google запустила безлимитное хранилище в «Google Фото» в 2015 году. Пользователи могли загружать в облако фотографии и видеозаписи в неограниченном количестве. Единственное условие, которое требовалось выполнить, — это отказаться от исходного качества в пользу высокого. Таким образом алгоритмы Google ужимали файл в 2-3 раза, практически не оказывая влияния на детализацию, цветопередачу и другие аспекты кадра. Однако со временем стало ясно, что интерес к сервису слишком высок, и Google уже не тянет, а потому было решено отключить безлимит. Но есть одна лазейка.

Как освободить пространство в Google Фото

Немногие знают, что Google сделала большое исключение для владельцев смартфонов Google Pixel. Когда они вышли, компания предложила их владельцам пожизненное безлимитное хранилище в «Google Фото» вообще без ограничений. То есть они могли загружать в облако фотографии и видеозаписи даже не в высоком, а в исходном качестве. Поняли, что это значит?

Как получить безлимит в Гугл Фото

Сегодня на AliExpress, на Ebay и на Amazon по-прежнему можно купить Google Pixel первого поколения. Это может быть восстановленный экземпляр, бывший в употреблении или даже новый. В каком он будет состоянии, не так важно. Главное, что вместе с ним вы получите доступ к неограниченному хранилищу в «Google Фото». Причём брать нужно именно Pixel первого поколения.

Дело в том, что неограниченное хранилище в «Google Фото» без оговорок доступно только им. Владельцам всех остальных моделей Google тоже предоставляла безлимитное пространство для хранения фото и видео в исходном качестве, но только на период их поддержки. По истечении трёх лет исключение действовать перестаёт и владельцы Google Pixel 2, 3, 4 и 5 лишаются доступа к неограниченному хранилищу.

Как узнать, на сколько вам хватит места в Google Фото

Не нужно гнушаться старости первого «пикселя». Пользоваться им на постоянной основе вам всё равно не придётся. Он вам нужен только в качестве шлюза для выгрузки фотографий. Да-да, загружать снимки в «Google Фото» нужно будет именно через смартфон Pixel. Неважно, что они были сделаны на другое устройство. Главное, что выгрузка будет производиться с «пикселя», сервис всё равно примет все фото и видео за его собственные.

Бесплатное облако в Телеграме

Удобнее всего для этого задействовать бесплатный файлообменник на базе Telegram – Uploadgram.

Скачайте приложение Uploadgram на оба смартфона;

Запустите его и нажмите на синюю кнопку Upload;

Выберите нужные файлы на устройстве и загрузите их;

Скачайте эти файлы на Pixel и залейте их в «Google Фото».

Очень важно, чтобы загрузка фотографий в «Google Фото» производилась с самого устройства Pixel. Дело в том, что сервис распознаёт именно аппарат, а не учётную запись. Поэтому, даже купив бывший в употреблении смартфон, вам вместе с ним перейдёт право на безлимитное хранилище для своих фотографий и видео без ограничений по качеству. Так что не волнуйтесь. У вас будет это право независимо от того, где и у кого вы купили свой Google Pixel.

Почему я не буду оформлять платную подписку на Google Фото

Правда, нужно быть готовым к тому, что Google может отключить безлимит для первых «пикселей» в любой момент. Ведь именно так она поступила в отношении вторых и всех последующих смартфонов. Сначала им было обещано неограниченное хранилище в «Google Фото», а потом компания неожиданно лишила их владельцев этой привилегии без объяснения причин. Так что кто знает, что на этот раз придёт в голову руководству поискового гиганта.