Эта ссылка убивает WhatsApp на Андроиде. Что делать, если вам ее отправили

Периодически мессенджеры на разных операционных системах вылетают или уводят устройство в бесконечную перезагрузку при получении определенного набора символов. Обычно разработчики исправляют подобные глюки очень быстро, так как находятся умники, которые ради шутки начинают рассылать такое всем своим друзьям и знакомым. Вот и Ватсап не остался в стороне от подобных проблем. Если кто-то прислал вам в чат ссылку wa.me/settings, то будьте готовы, что мессенджер может уйти в бесконечную перезагрузку.

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Причем даже не важно, переходили вы по ней или нет. Достаточно того, чтобы она просто находилась в этом чате. Но мы знаем, как это можно исправить практически безболезненно. Срочно читайте эту статью и узнаете, что делать, если столкнулись с такой проблемой.

Как удалить чат в Ватсапе

Данная проблема возникает в WhatsApp для Android версии 2.23.10.77. Пока разработчики не обновили приложение и не закрыли уязвимость, то придется выкручиваться самостоятельно. Самый простой способ, с помощью которого можно вылечить перезагрузку Ватсапа — это удалить чат с этой ссылкой. Так как перезагрузка начинается только после того, как вы откроете переписку, содержащую этот набор символов, то можно просто удалить вызывающий глюки чат, и дело с концом. Согласитесь, что это выход. Вот только при этом вы гарантировано потеряете все содержимое чата. Будьте к этому готовы. А удалить чат можно следующим образом:

Откройте Ватсап и найдите чат, который хотите удалить, но не открывайте его;

Задержите на нем палец до появления зеленой галочки;

В верхней части экрана нажмите на мусорное ведро и подтвердите удаление.

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Как видите, делается все быстро и беспроблемно. Этот способ идеально подойдет, если кто-то рассылает ссылку хаотично всем абонентам, и вы с этим человеком особо не общаетесь. Потерять подобный чат не составит какой-то проблемы. А вот если вам ее случайно или в качестве шутки прислал кто-то из близких, с кем у вас очень богатая история переписки, то лучше воспользоваться другим выходом.

Как удалить сообщение в Ватсапе

Но можно попробовать избавиться от назойливой ссылки более элегантным способом. Если у вашего собеседника iPhone, то можете попросить его удалить это сообщение из чата для всех пользователей. И тогда есть вероятность, что все будет работать как надо. Самое забавное, что iPhone эта проблема не коснулась, поэтому именно таким способом можно попробовать решить это маленькое недоразумение:

На iPhone откройте нужный чат;

Задержите палец на нужном сообщении;

Нажмите кнопку “Удалить” и выберите вариант “Для всех”.

Удалить сообщение в Ватсапе для всех можно в течение двух дней. Поэтому не затягивайте с этим, а то через какое-то время придется удалять чат. В ситуации, когда надо сохранить переписку, каждая минута на счету.

Быстрые ответы в Ватсап

Если же вам важно сохранить переписку и при этом необходимо продолжать общаться с пользователем, то есть еще один интересный выход из ситуации. Для этого можно отвечать на сообщения в с помощью быстрого ответа из центра уведомлений. Делается это следующим образом:

Когда вам придет сообщение в Ватсап , не закрывайте и не сворачивайте его;

, не закрывайте и не сворачивайте его; Нажмите кнопку “Ответить” и введите необходимое сообщение;

Отправьте его адресату.

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У этого способа есть несколько минусов. Самый главный из них — это невозможность просматривать картинки и медиафайлы из центра уведомлений. К сожалению, открыть чат даже в плавающем окне у вас не получится. Поэтому остается либо смириться, либо возвращаться к варианту с удалением чата. Но на какое-то время это вполне жизнеспособный вариант, который позволит вам сохранить важную переписку и не потерять нужные сообщения.

Скачать бета-версию WhatsApp

В качестве еще одного способа решения проблемы с перезагружающимся Ватсапом можно попробовать установить бета-версию приложения. Как раз вчера разработчики разместили свежую бетку под номером 2.23.12.8. Можно установить ее, и с высокой долей вероятности Ватсап перестанет перезагружаться. Сделать это можно так:

Перейдите по этой ссылке и скачайте бета-версию Ватсапа ;

; Дождитесь окончания загрузки и нажмите на скачанный файл;

При необходимости разрешите браузеру установку приложений из неизвестных источников;

Дождитесь окончания процесса установки и авторизуйтесь в бета-версии Ватсапа.

Скачать WhatsApp Beta

После этого вы сможете пользоваться всеми нововведениями бета-версии раньше других пользователей, которые остаются на стандартной версии приложения. Но в любом случае любая бетка, в том числе и Ватсапа, может быть нестабильной и периодически вылетать. Поэтому, как только в основной версии будут решены все проблемы, я рекомендую вернуться на нее. Не просто так разработчики Ватсапа не выкладывают бета-версию для всех желающих.