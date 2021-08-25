FMWhatsApp — что это за приложение и стоит ли им пользоваться

WhatsApp – это приложение, которое, как «Сбербанк Онлайн», есть практически у всех. Даже если вы им не пользуетесь в обычной жизни, наверняка всё равно держите его чисто на всякий случай. Как правило, такие люди используют WhatsApp для связи с тем, с кем они не знакомы лично. Потому что писать человеку в Telegram может быть не совсем удобно, а WhatsApp – это как публичный профиль в социальной сети. Он доступен всем. Другое дело, что для некоторых Ватсап является основным средством связи, и они всячески его улучшают. Например, с использованием кастомных приложений.

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FMWhatsApp – это модифицированная версия традиционного клиента WhatsApp. Его название происходит от имени разработчика Fouad Mokdad, который и проапгрейдил классическое приложение, снабдив его дополнительными возможностями. Как и WhatsApp Plus, о котором мы тоже недавно рассказывали, FMWhatsApp предлагает пользователю более широкий набор функций, чем обычная версия WhatsApp.

Что умеет FMWhatsApp

В отличие от WhatsApp Plus, который, как мы выяснили, не предлагает практически ничего особенного, FMWhatsApp обещает пользователю реальные преимущества по сравнению с классической версией приложения. Вот что он умеет:

Скрывает время последнего входа в WhatsApp;

Убирает двойные галочки, указывающие на прочтение сообщения;

Позволяет заблокировать конкретные чаты или функции паролем;

Содержит несколько сотен тем оформления интерфейса;

Поддерживает множество шрифтов и других параметров персонализации;

Увеличивает максимальный размер файла, который можно передать через WhatsApp;

Позволяет отправлять изображения без сжатия и потери качества;

Предлагает расширенный спектр эмодзи для отправки в сообщениях.

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Звучит, круто, не так ли? Пожалуй, таким приложением захочет пользоваться кто угодно, учитывая, что оно позволяет скрыть галочки в Ватсапе, предлагает широкий инструментарий для кастомизации и даже скрывает время последнего входа в онлайн. Другое дело, что использование FMWhatsApp и вообще любых других подобных модов может быть реально опасно.

Во-первых, авторизуясь в FMWhatsApp, вы фактически передаёте разработчику приложения свои данные, и никогда не знаешь, как он ими воспользуется.

Во-вторых, разработчик фактически получает возможность читать ваши сообщения, потому что нет гарантии, что они защищаются сквозным шифрованием.

В-третьих, сам WhatsApp не разрешает использование модов и может заблокировать вашу учётную запись, если выявит соответствующий факт.

В-четвёртых, моды WhatsApp можно скачать только из ненадёжных источников, потому что ни в Google play, ни в AppGallery, ни тем более в App Store их нет.

В-пятых, на популярности FMWhatsApp время от времени играют хакеры, распространяя своё вредоносное ПО за мод Ватсапа, заражая большое количество пользователей вирусами.

Стоит ли пользоваться модами для WhatsApp

Например, на днях стало известно, что в одной из сборок FMWhatsApp обнаружился троян Triada. Он проникает на устройство своей жертвы, укореняется там и начинает свою вредоносную деятельность. Triada действует в двух направлениях: показывает рекламу, встраивая её в системный интерфейс, а заодно оформляет на пользователя платные подписки, списывая деньги с его карты.

Логично, что впустить Triada в FMWhatsApp решил не сам создатель мода. Скорее всего, злоумышленники взяли готовую сборку приложения, «препарировали» её и внедрили туда троян самостоятельно, а потом выложили её в открытый доступ. Ведь если сам разработчик FMWhatsApp сумел кастомизировать WhatsApp, не стоит удивляться, что то же самое сделали и с его приложением.

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Поэтому, если вы хоть сколь-нибудь дорожите своей конфиденциальностью, своими финансами и работоспособностью своего смартфона, лучше всего не пользоваться кастомными и модифицированными версиями никаких приложений. Разумеется, если они не разрешены разработчиком исходного приложения. Например, Telegram позволяет создавать альтернативные версии, так что ими вполне можно пользоваться. А вот WhatsApp – нет.