WhatsApp официально представил перенос чатов между iOS и Android

Несмотря на то что на рынке уже давно существует масса приложений для переноса чатов WhatsApp, сам мессенджер никогда не предлагал нативного способа трансфера. Поэтому, если вы переходили с Android на iOS (как я) или наоборот, вы рисковали потерять всю свою переписку, если по какой-то причине не хотели прибегать к стороннему софту. Долгое время в WhatsApp уверяли, что так и должно быть, потому что это ограничение связано с соображениями безопасности. Дескать, невозможно переносить зашифрованные сообщения. Но в результате разработчики мессенджера всё-таки сдались.

WhatsApp официально получил обновление с функцией переноса чатов. Разработчики мессенджера представили его на презентации Samsung Unpacked, которая прошла 11 августа. Они показали, как работает нововведение и объяснили, что в скором времени его получат все пользователи без исключения.

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Первое время перенос чатов Ватсап будет доступен только в одну сторону – с iOS на Android – и только на смартфонах Samsung. Правда, переносить переписку по воздуху, как сейчас это происходит в Telegram всё равно не удастся.

Можно ли перенести чаты WhatsApp

WhatsApp требует использования дополнительного ПО и оборудования. Например, в случае с аппаратами Samsung нужно задействовать приложение Smart Switch и кабели, которыми смартфоны должны быть подключены друг к другу.

Пока неизвестно, требуется ли кабель для всех смартфонов без исключения или только для Samsung. Дело в том, что многие производители выпускают «бесконтактные» приложения для переноса данных с устройства на устройство.

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Они выполняют перенос данных по воздуху, подключаясь друг к другу по Wi-Fi. В теории это должно быть не менее безопасно, чем передавать файлы по кабелю, потому что перенос происходит не через облако, а локально. Так что ничего страшного в этом быть не должно.

WhatsApp уверяет, что ей пришлось договориться с производителями смартфонов напрямую, чтобы наладить возможность переноса чатов между разными платформами. Всё-таки передавать резервную копию между iCloud и Google Drive невозможно из соображений безопасности.

А вот передать чаты, которые физически вписаны в память одного устройства, на другое – вполне возможно. По крайней мере, разработчикам этот способ показался самым оптимальным.

Как перенести переписку Ватсап

Судя по всему, функция переноса чатов WhatsApp будет находиться не в самом WhatsApp, а в стороннем приложении, используемом для переноса. Именно поэтому, видимо, Google решила выпустить в App Store свою собственную утилиту, которая позволяет переносить данные с iOS на Android.

Всё, что нужно сделать, — это выбрать данные, которые нужно перенести, отметив чаты WhatsApp, потом установить соединение между двумя аппаратами, опционально подключить их кабелем друг к другу и дождаться завершения трансфера.

Видимо, разработчики WhatsApp ещё сами до конца не уверены в работоспособности такого метода переноса, поэтому решили не распространять его на широкую аудиторию. Это позволит в случае возникновения каких-то проблем просто отозвать обновление.

Почему не стоит пользоваться WhatsApp и что выбрать вместо него

А, если бы оно стало доступно неограниченному кругу пользователей, сделать это было бы куда сложнее. Поэтому, если нововведение до вас ещё не добралось, просто ждите либо воспользуйтесь другим способом переноса, который мы описывали в отдельной статье.

WhatsApp уверяет, что ждать придётся недолго. Обновление начнёт распространяться на широкую аудиторию в ближайшие недели. То есть до окончания августа оно должно уже добраться до большего числа пользователей, которые смогут перенести чаты WhatsApp с iOS на Android.

Однако в обратную сторону – с Android на iOS – переносить чаты пока будет нельзя. Скорее всего, всё дело в ограничениях iOS, которая не может принимать многие данные от Android. Чтобы решить эту проблему, WhatsApp необходимо провести дополнительные испытания и получить «визу» от Apple. В противном случае, ничего не получится.