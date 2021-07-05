Что за программа Ватсап плюс и стоит ли ей пользоваться

Думаю, вы не раз видели в интернете рекламу или по крайней мере слышали о приложении WhatsApp+, WhatsApp Plus, или Ватсап плюс. Как его только не называют, но суть от этого не меняется. Условно говоря, это улучшенная модификация мессенджера, которая предлагает более широкий спектр возможностей, чем его оригинальная версия. Звучит круто, но означает ли это, что им стоит пользоваться? Попробую объяснить на пальцах, потому что именно от этого зависит ваша безопасность и сохранность вашей переписки.

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Если вам интересно, безопасен ли WhatsApp Plus – я имею в виду настоящий, — то, условно говоря, да. Его предназначение состоит лишь в том, чтобы предложить вам дополнительные возможности. Именно на это и покупаются многие «продвинутые» пользователи, которым якобы мало функциональности оригинального приложения. Но что это за функции такие?

Что умеет WhatsApp Plus

А вот какие:

Настройка цвета интерфейса и шрифта;

Отправка медиа в исходном качестве;

Загрузка медиа в исходном качестве;

Частичное копирование текста сообщения;

Сокрытие изображения своего профиля;

Исправление времени подключения и статуса;

Установка различных тем оформления.

Откровенно говоря, ничего сверхъестественного WhatsApp Plus не предлагает. Ведь изменение оформления мессенджера, подстройка шрифтов – это чистой воды блажь, сокрытие изображения профиля – глупость, а отправка и загрузка медиафайлов в исходном качестве доступна и в оригинальном приложении.

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Не знаю, как вы, но я не вижу для себя причин скачивать WhatsApp Plus. Другое дело, что этим нередко пользуются злоумышленники, которые распространяют вредоносные приложения под видом продвинутой версии мессенджера. Чтобы привлечь жертв, они обещают не только те функции, которые описаны выше, но и возможность изменить или удалить уже отправленное сообщение в WhatsApp.

Само собой, ни удалить сообщение, ни изменить его содержимое по прошествии часа после отправки в WhatsApp нет, и даже WhatsApp Plus такую возможность не добавляет. Это невозможно, потому что сообщения обрабатываются на серверах, и чтобы их изменить или удалить, нужно отправить соответствующую команду на сервера, но сам сервис такой возможности не предусматривает.

Стоит ли пользоваться Ватсап Плюс

Означает ли это, что WhatsApp Plus можно пользоваться, если скачать настоящую версию, а не подделку от злоумышленников, при условии, что вам хватит «официально» заявленных функций? Ну, на самом деле нет. Дело в том, что WhatsApp – это не опенсорс-проект. То есть он, в отличие от Telegram, запрещает использование кастомных клиентов.

А те, кто всё-таки не подчиняются правилам мессенджера, считаются нарушителями, с которыми у WhatsApp только одна расправа – блокировка. Как именно мессенджер отслеживает тех, кто пользуется кастомной версией приложения, неизвестно. Более того, неизвестно, есть ли у WhatsApp вообще модераторы. Но, как бы там ни было, руководство сервиса чётко говорит, что поклонникам WhatsApp Plus светит бан.

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Лично я бы на вашем месте рисковать ни за что бы не стал. И тут дело даже не в страхе перед блокировкой, хотя и это довольно неприятная мера. Тут дело в том, что WhatsApp не предусматривает использование альтернативных клиентов, а потому не имеет должной защиты. То есть вы, авторизуясь в кастомном приложении со своим аккаунтом, сливаете свою переписку и все сопутствующие данные неизвестно кому.

То ли дело Telegram. Он изначально был создан как открытый проект. Поэтому разработчики с самого начала предусмотрели в его коде защитные механизмы, которые обеспечивают безопасность сообщений и передаваемых файлов от создателей кастомных приложений. Благодаря им вы можете пользоваться любыми клиентами Telegram, вне зависимости от того, кто их создал, и вам ничего за это не будет. А вот с WhatsApp это не прокатит.