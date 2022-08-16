Где дешево купить смартфоны Samsung в 2022 году, ввезенные параллельным импортом

Этой весной мы чуть не остались без смартфонов: еще в начале марта многие производители приостановили поставки в Россию, а СМИ чуть ли не еженедельно напоминали россиянам о примерных остатках на складах продавцов. К счастью, негативного исхода удалось избежать за счет параллельного импорта — ввоза различных товаров без согласия самих брендов. Все бы ничего, только вот смартфоны, попавшие в Россию таким способом, в большинстве случаев даже бюджетные смартфоны Samsung продаются по бешеным ценам — такое ощущение, что в них заложен курс доллара на начало марта. Но есть отличный способ купить смартфон Samsung дешево — о том, как не переплатить, сейчас и поговорим.

Сколько стоят смартфоны Samsung

Если зайти на официальный сайт Samsung, то можно обнаружить, что возле любой модели указано «Скоро в продаже» — ненароком можно подумать, что фанаты раскупили смартфоны, а новые не завезли. Но это не так: Samsung долго решала, оставаться ли в России или приостановить официальные продажи, запутала поклонников марки, но в итоге выбрала второй вариант. Компания сделала это под предлогом усложнившейся логистики, поэтому теперь смартфоны Samsung продаются в России, поставленные исключительно по параллельному импорту. Плохо ли это? Отчасти. Взгляните на эти цены.

На сайте одного из известных реселлеров версия на 256 ГБ продается почти за 100 000 рублей, хотя с момента анонса Galaxy S22 прошло уже более полугода и обычно к этому времени смартфоны Samsung сильно дешевеют. К тому же, вы можете заметить, что в описании есть пометка «Товар ввезен в соответствии с Приказом Минпромторга России от 19.04.2022 N 1532», а сам смартфон на странице продавца представлен в варианте «ЕАС» — товар, сертифицированный Таможенным союзом. Пугаться не стоит: ЕАС то же самое, что Ростест, к которому мы привыкли. Именно благодаря сертификации смартфоны можно без проблем продавать в России, но почему же смартфоны стали дороже, чем в докризисные времена? Дело в том, что параллельный импорт требует дополнительных вложений.

Компании, которая покупает эти смартфоны у посредника, нужно регистрировать новое юридическое лицо для закупок.

Существуют определенные сложности с логистикой: торговым сетям нужно каким-то образом перевезти большие партии новых устройств.

На компании ложатся дополнительные издержки в стране закупок, поэтому товар обходится на 15-20, а то и 30% дороже. А еще добавьте к этому гарантийные обязательства самих торговых сетей.

Все это говорит о том, что у официальных продавцов уровень цен установился и их снижения ждать не стоит. Есть ли вариант купить смартфон подешевле? Безусловно!

Как купить Самсунг дешевле

При поиске в интернете помимо у вас также отобразятся смартфоны Samsung по низкой цене чуть ли не в два раза — и это нормально. Но выбрать добросовестного продавца из десятков предложений очень сложно. Магазин Video-Shoper.ru в отличие от других продавцов-однодневок, сайты которых постоянно «переезжают», работает уже почти 20 лет и пользуется популярностью. Я и сам часто у них закупаюсь различной техникой и друзьям рекомендую. Только посмотрите, за сколько можно купить Samsung Galaxy у ребят.

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Ребята честно указывают всю информацию о смартфонах на своем сайте: в описании вы можете обнаружить, что Samsung Pay не работает или что из аксессуаров входит в комплект. То есть, для вас не будет неприятного сюрприза, когда обнаружите, что адаптера для зарядки нет в комплекте.

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Самые низкие цены на смартфоны Samsung

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По сути, серый импорт отличается от параллельного, но для покупателя разницы никакой — остается лишь выбрать, где дешевле. Но нужно покупать смартфон в надежном месте вроде Video-Shoper.ru, где вас точно не кинут и не закроются на следующий день.