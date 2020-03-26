Компания Google представила интерфейсное обновление «Google Ассистента» для Android. Новая надстройка получила название Snapshot. Благодаря ей в окне голосового помощника будут появляться не только транскрибированные диалоги, но и подборки другой полезной информации. Они будет включать сводки прогноза погоды в той местности, где находится пользователь, список запланированных встреч из Календаря, напоминания, заметки, интересные мероприятия, которые проводятся поблизости, и много чего ещё. Вся информация будет обновляться в режиме реального времени, учитывая все происходящие изменения.

Google Assistant включается сам по себе. Что делать

Несмотря на то что по большому счёту Snapshot – это довольно проходное обновление, которое, по сути, никоим образом не расширяет возможности «Google Ассистента», а только агрегирует информацию, доступ к которой у него есть уже и так, на самом деле решение Google вывести её на экран довольно полезно. Ведь это только приближает ассистента к тому, чтобы называться вашим персональным помощником, или, если угодно, личным секретарём, который всегда находится в состоянии боевой готовности с перечнем актуальных данных.

Как пользоваться Google Ассистентом

Объясню на своём примере. Чаще всего я обращаюсь к «Google Ассистенту» с вопросом о погоде. У меня на смартфоне нет специальных приложений с погодой, как у некоторых, поэтому озвучить прогноз на сегодня я прошу ассистента. Это оказывается реально быстрее, чем открывать, например, главную страницу Яндекса, а потом переходить в раздел с погодой и смотреть, как она будет меняться в течение дня. А благодаря обновлению теперь можно даже не произносить сам запрос, а просто вызвать помощника и бросить взгляд на экран: необходимая информация появится там автоматически.

Google добавит в Google Assistant настройки чувствительности

Содержание Snapshot является настраиваемым и меняется в зависимости от ваших предпочтений. Допустим, вы не хотите видеть в интерфейсе «Google Ассистента» события и мероприятия, которые проходят поблизости, а желаете, например, постоянно отслеживать дни рождения друзей и коллег по работе. Поэтому вы просто выносите блок с календарём на экран и лицезреете именно его. Более того, при желании можно вообще отключить все эти подсказки и пользоваться ассистентом именно как голосовым помощником, отвечающим на вопросы, и не более того.

Обновление Google Ассистента

Судя по всему, это обновление, как и многие до него, распространяется не через Google Play, а путём применения изменений на серверах Google. По этой причине получить доступ к обновлённому интерфейсу «Google Ассистента» прямо сейчас получится не у всех. Значит, всё, что вам остаётся, — это ждать. Очевидно, что пройдёт ещё несколько дней и необходимые изменения вступят в силу, открыв вам возможность по-новому взглянуть на привычный, казалось бы, сервис, способный существенно облегчить ваше взаимодействие со смартфоном.

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«Google Ассистент» — чрезвычайно полезный голосовой помощник. Лично мне не доводилось встречать более функционального решения, способного выполнять настолько широкий перечень задач. До недавнего времени я пользовался им и горя не знал, однако в какой-то момент понял, что «Алиса» от Яндекса для меня является более предпочтительным вариантом по ряду причин. Несмотря на то что ей неподвластно до половины возможностей «Google Ассистента», у «Алисы» отличное произношение, которое не пугает вас, а также скрытый спектр функций, который для меня оказался важнее и полезнее.