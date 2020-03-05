Несмотря на то что мне откровенно не нравится роботизированный голос Google Assistant, и Алиса, на мой вкус, звучит гораздо приятнее, отказать ему в беспрецедентных возможностях я не могу. За годы своего существования голосовой помощник Google превратился в супер-удобного консьержа, который знает ответы на любые вопросы и способен выполнять широкий спектр команд, недоступных конкурентам. Думаю, даже если бы Google решила на пару лет заморозить проект Google Assistant, а потом снова его разморозила, он бы всё равно оказался функциональнее, чем всё остальное. Но, конечно же, компания так никогда не сделает, потому что ассистенту по-прежнему есть чему поучиться.

Читайте также: Google превратила Google Assistant в вашего персонального секретаря

Сегодня ночью Google представила функцию чтения для Google Assistant. Благодаря ей ассистент сможет вслух читать содержимое веб-страниц и запущенных приложений. Ему неважно, присутствуют ли на экране другие элементы, кроме текста, он автоматически проанализирует контент, отбросит всё лишнее и начнёт зачитывать, соблюдая знаки препинания и паузы. Эта функция пригодится для слабовидящих людей, а также в ситуациях, когда нет возможности держать смартфон перед собой и читать текст самостоятельно. Да и зачем, если можно просто попросить?

Как заставить Google Assistant читать

Чтобы Google Assistant зачитал текст на экране, необходимо сначала открыть нужную страницу в веб-браузере, а затем вызвать помощника либо голосом, либо нажатием соответствующей кнопки и сказать: «Прочти это» или «Прочитай». По большому счёту формулировка, которой вы пользуетесь при даче ассистенту команды, значения не имеет. Он прекрасно понимает контекст, позволяя вам задействовать любые слова, которые вы сочтёте нужными. Тем не менее, лучше всё-таки не изгаляться, проверяя познания Google Assistant, а сформулировать команду максимально просто.

Читайте также: Google добавит в Google Assistant настройки чувствительности

При чтении Google Assistant будет продолжать слушать пользователя, делая процесс интерактивным. Благодаря этому вы сможете попросить его повторить прочитанное или переключиться на следующий блок, если речь идёт, например, о чтении рецепта во время готовки. Кроме того, можно будет вручную изменять скорость чтения и вносить другие корректировки, чтобы улучшить восприятие текста. Ведь не всем нравится размеренное чтение, кому-то хочется побыстрее услышать написанное и проанализировать это.

Обновление Google Assistant

Чтобы облегчить восприятие речи ассистента на слух, разработчикам Google пришлось поработать над его произношением, научить правильной расстановке ударений, паузам и даже выражению. Конечно, насколько это вообще было возможно, поскольку Google Assistant – один из немногих голосовых ассистентов, которые используют синтезированный компьютером голос, а не задействуют актёров озвучания, как, например, «Алиса» от Яндекса, Siri или Cortana от Microsoft. Поэтому, конечно, избежать огрехов при чтении на 100% всё равно не удастся.

Читайте также: В Chrome для Android появится поддержка Google Assistant

Google Assistant может читать текст на 42 языках, в том числе и на русском. Однако сейчас, пока новая функция распространяется только в тестовом режиме, воспользоваться ей смогут только владельцы смартфонов Google Pixel. Поэтому, если вы являетесь счастливым обладателем одного из них, можете испытать нововведение уже сейчас. Через некоторое время оно доберётся до всех аппаратов не старше пяти лет. Единственное условие – поддержка сервисов Google в целом и Google Assistant в частности.