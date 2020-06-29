Google добавит в Android продвинутый определитель номеров

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Иван Кузнецов 0

Обширные возможности Google позволяют ей делать такое, о чём многие из её конкурентов могут только мечтать. Если помните, это именно она первой реализовала портретную съёмку на одиночную камеру, улучшила цифровую стабилизацию настолько, что она стала не хуже оптической, и научила смартфон распознавать жесты в воздухе. Я уже не говорю об отлаженной системе борьбы со спамом и нежелательными сообщениями, которые успешно применяются в фирменных клиентах почты и SMS от Google. Осталось дело за малым – встроить в приложение звонков для Android нормальный определитель номеров.

У Google появится свой определитель телефонных номеров

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Прямо сейчас Google работает над продвинутой функцией определения номеров, которая станет составной частью приложения «Телефон» для Android. А её продвинутость состоит в том, что она сможет определять не только принадлежность телефонного номера, с которого поступает звонок, но и цель звонка. Это позволит пользователям заранее узнать, кто и, самое главное, зачем им звонит, чтобы на основе имеющейся информации принять решение о том, стоит ли отвечать на входящий звонок или лучше проигнорировать его и не снимать трубку.

Определитель номеров для Android

Проверенные звонки позволят определять не только принадлежность номеров, но и цель звонка

Для того чтобы воплотить эту функцию, Google организовала кампанию «Проверенные звонки», в рамках которой планирует собрать информацию о сотнях тысяч заведений и предприятий. Причём сбор данных будет вестись не в пассивном режиме, а в активном. То есть компании сами смогут проходить так называемую процедуру верификации, способствуя тому, чтобы Google вносила их в свою базу данных. Верифицирующие данные будут включать в себя сведения о направлении деятельности компаний, их телефонных номерах, возможные цели звонков и другую сопутствующую информацию.

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В результате, когда пользователь будет получать коммерческий звонок, на экране его смартфона отобразится весь необходимый спектр данных, который позволит решить, отвечать на вызов или нет. Помимо номера приложение «Телефон» отобразит название компании, например, «Ростелеком» и цель звонка, например, установка роутера. Все звонки от проверенных компаний будут фиксироваться на серверах Google для верификации, а по завершении разговора – удаляться в целях обеспечения безопасности пользователей.

Определитель номера от Яндекса

У Яндекса тоже есть определитель номера, который, по-моему, работает даже эффективнее, чем то, что предлагает Google

Безусловно, разработка Google заслуживает уважения, вот только российский Яндекс уже давно реализовал нечто похожее у себя. Отечественный поисковик не стал заставлять компании проходить верификацию, а воспользовался моделью краудсорсинга. То есть позволил пользователям самим формировать базу данных входящих звонков. В результате получилось примерно то же самое, но лучше. Мало того, что приложение Яндекса научилось определять принадлежность номеров, так в какой-то момент у него появилась возможность предупреждать о цели звонка. Допустим, доставка товара, реклама банковских услуг или просто нежелательный звонок.

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На мой взгляд, методика, которую избрал Яндекс, более предпочтительна, чем у Google. Поэтому, кстати, я сам пользуюсь отечественным решением. Ведь логично, что мошенники не будут проходить верификацию у поискового гиганта, а краудсорсинговая модель, которая позволяет людям самим определять принадлежность номеров, даёт возможность внести случаи звонков от мошенников в базу и предупредить о них всем последующим пользователям. На выходе получается максимально информативная и, что немаловажно, практически не затратная система определения номеров, не предполагающая активного участия коммерческих компаний.

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