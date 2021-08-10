Google рассказала, почему не стоит устанавливать APK на Android

Android, в отличие от iOS, — система более открытая и свободная. Здесь нет тех ограничений, которые Apple устанавливает для владельцев iPhone. Поэтому среди пользователей Android считается нормой скачивать приложения не только из Google Play, но и из-за его пределов. Иногда это обусловлено нежеланием платить за софт деньги, а иногда – банальным отсутствием нужного приложения в официальном каталоге. Однако в Google считают, что при всех допущениях Android существует только один правильный способ загрузки софта.

В Google Play станет так же чисто, как в App Store

Несмотря на то что Google Play – далеко не самый безопасный магазин приложений, скачивать софт для Android лучше всё-таки именно там. Такого мнения придерживаются в Google. По мнению экспертов службы ИТ-безопасности компании, любые приложения и игры, не прошедшие предварительную проверку, могут представлять опасность для пользователей, которые их скачивают. Поэтому лучше не рисковать и пользоваться проверенными источниками.

Где скачать софт для Android

Google и раньше рекомендовала пользователям скачивать приложения и игры из Google Play, но с появлением Fortnite в компании всерьёз переполошились. Опыт культовой игры показал, что хорошему продукту не нужна площадка дистрибуции, и разработчик может распространять его своим собственными силами. Поэтому, как выяснилось в ходе судебного разбирательства Epic Games против Google, поисковый гигант уговаривал студию-разработчика отказаться от самостоятельного распространения игры.

Однако опасность софта для Android, загруженного из-за пределов Google Play, — это далеко не единственный фактор, из-за которого от этого следует отказаться. Ключевая проблема для большинства пользователей заключается в сложности установки такого софта. В отличие от приложений из официальных каталогов, которые скачиваются и устанавливаются самостоятельно по нажатию всего лишь одной кнопки, установка APK— и ABB-файлов требует куда большего количества шагов.

Как Google превращает Google Play в App Store

Если это APK, пользователю придётся сначала включить функцию загрузки из неизвестных источников, которая скрыта в настройках, потом скачать файл, потом отыскать его в загрузках, потом установить, а потом удалить, чтобы установочный файл не занимал место в хранилище. С AAB всё ещё хуже. AAB не устанавливается без специальных утилит в принципе. Google Play и другие каталоги успешно с этим справляются, но сделать этого вручную для неподготовленного пользователя может оказаться слишком сложным.

Стоит ли скачивать APK

Загрузка приложений из-за пределов Google Play может привести к негативному пользовательскому опыту, поскольку это требует от пользователей большего количества шагов, чем установка приложения непосредственно из авторизованного магазина приложений. В процессе установки приложения из ненадёжных источников возникают трудности, которые делают этот процесс крайне неприятным для пользователей, — объяснили свою позицию в компании Google.

По факту в Google говорят правду. Помимо того, что сайдлоадинг приложений (ручная загрузка со стороны) – это небезопасно, так это ещё и неудобно. Мне неоднократно доводилось с этим сталкиваться. Так что я знаю, о чём говорю. Другое дело, что иногда у пользователей просто нет другого выхода. Поэтому они оказываются вынуждены скачивать софт из-за пределов Google Play. Поводом для этого могут быть как региональные ограничения на загрузку, так и банальное отсутствие нужного приложения в каталоге.

Обновления Сервисов Google Play для Android важнее, чем вы думали

Главное в таких ситуациях – пользоваться надёжными источниками вроде APKMirror или APKPure, а не скачивать софт откуда попало, и не забывать подчищать APK-файлы после установки. Если этого не делать со временем они могут отнять у вас до нескольких гигабайт пространства, которое вы могли бы использовать в своих целях. Так что возьмите за правило: установили APK, вернулись в загрузки и удалили установочный файл. Так вы гарантированно сохраните смартфон в чистоте и порядке.