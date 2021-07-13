Обновления Сервисов Google Play для Android важнее, чем вы думали

Любой пользователь Android знает, что обновления – это круто. Зачем они нужны – вопрос другого рода. Тем более, что Google предлагает сразу три типа апдейтов, каждый из которых имеет своё предназначение. Несмотря на это, в представлении большинства ценностью обладают только системные обновления – те самые, которые Google выпускает раз в год, а все остальные как будто бы и не нужны. Но это глубочайшее заблуждение, и сейчас я докажу вам, почему именно.

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Одним из ключевых типов обновлений для Android являются обновления Google Play. Они не имеют чёткого графика выхода и выходят тогда, как Google сочтёт нужным, а их предназначение состоит, как ни странно, в расширении функциональных возможностей обновляемых устройств. Все те фишки, которые появляются в ваших смартфонах в периоды простоя, приносят именно обновления Google Play.

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Обновления Google Play содержат в себе все те нововведения, которые невозможно реализовать посредством обновления приложений. То есть, если добавить функцию блокировки альбомов можно через «Google Фото», а инструмент каталогизации SMS – через «Сообщения», то вот функцию сейсмометрии или голосовое управление приложениями – уже нет. Этим нововведениям нужен отдельный источник, и его роль играют обновления Google Play.

На мой взгляд, обновления Google Play намного важнее, чем обновления безопасности и собственные обновления приложений для Android. Дело в том, что патчи безопасности, которые Google выпускает каждый месяц, хоть и исправляют уязвимости, по большому счёту качественно не влияют на работу наших устройств. Обновления приложений – влияют, но ради них нужно скачивать сами приложения. А с Google Play всё проще – они и загружаются автоматически, и функциональные возможности устройства расширяют довольно ощутимо.

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Возьмём за пример одно из последних запланированных к релизу нововведений – запуск приложений из Google Play ещё до окончания загрузки. Google проделала большую работу, чтобы научить софт скачиваться на устройство в такой последовательности, чтобы его можно было запускать практически сразу. Пока этот механизм будет работать применительно к играм, поскольку они выстроены по пошаговому принципу, но затем подключат и обычные приложения.

Играть в игры во время загрузки

Например, игра весом 400 мегабайт сможет запуститься уже спустя 10 секунд. За это время на смартфон скачается весь необходимый пакет данных, которые позволят запустить игру и не чувствовать недостатка в графике и возможностях. Тут нужно заметить, что в первую очередь это нововведение получат смартфоны на Android 12, но потом оно доберётся и до всех остальных, что только подтверждает важность обновлений GMS.

По факту, посредством обновлений Google Play компания Google доставляет старым смартфонам, которые не поддерживают их производители, функции новых версий Android. Так что получается, что даже эти устройства, которые уже вроде бы никому не нужны, продолжают получать знаковые нововведения, способные сделать лучше их и помочь пользователям не разочароваться в политике Google по обновлению Android-смартфонов.

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Да, нужно признать, что обновления Google Play с нововведениями свежих версий Android выходят с заметной задержкой относительно системных апдейтов, да и функции содержат в себе далеко не все. Тем не менее, сам подход Google, заключающийся в поддержке старых смартфонов на Android новыми функциями очень ценен. Так что, когда вам в следующий раз скажут, что Android-аппараты перестанут обновляться спустя два года, смело отправляйте им эту статью.