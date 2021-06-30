Что такое Android App Bundle и в чём его отличие от APK

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Иван Кузнецов 0

Наверное, все знают, что APK – это формат, в котором приложения для Android размещаются в Google Play и на сторонних платформах. Но если при загрузке из официального каталога установка происходит автоматически, и пользователь никак не взаимодействует с установочным файлом, то при использовании альтернативных площадок, всё происходит несколько иначе. Сначала вы скачиваете сам APK-файл и уже вручную его устанавливаете. Но некоторое время назад на альтернативных платформах, помимо привычных APK-файлов, стали появляться какие-то Android App Bundles. Разбираемся, что это и зачем вообще нужно.

AAB

Android App Bundle — это как APK, только лучше

Android App Bundle – это новый, так называемый «пакетный», формат приложений для Android. В отличие от APK, которые для успешной установки должны соответствовать параметрам смартфона, на который их устанавливают, AAB – это универсальный формат, который уже содержит в себе сведения обо всех устройствах и разных сочетаниях железа сразу.

Если вы откроете APKMirror – пожалуй, самый популярный альтернативный сайт с приложениями, — и перейдёте на страницу любого приложения, то увидите, что у него есть несколько разных версий APK. Каждая из них соответствует смартфонам с определёнными особенностями. Обычно это версия Android, тип процессора или показатель DPI, но бывают и другие.

Как установить Android App Bundle

APK

Посмотрите, сколько APK-файлов у Instagram. Их все заменяет один пакет AAB

Android App Bundle представлены только в единственном экземпляре. Потому что они изначально созданы универсальными и совместимыми с различными устройствами, независимо от сочетаний их аппаратного обеспечения и технических характеристик. При установке пакет сам выдаст смартфону подходящий установочный файл, и тот его установит.

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Поскольку Android App Bundle – это пакет различных компонентов, то они поставляются не в виде целостного файла, а в виде ZIP-архива. Это несёт как минимум одно существенное ограничение – AAB нельзя установить так же просто, как обычные APK-файлы просто по нажатию. С AAB это не прокатывает. Поэтому для их установки необходим специальный клиент, который всё распакует и установит вам на устройство.

Я для этой цели пользуюсь клиентом APKMirror. С ним установка Android App Bundle выглядит вот так:

  • Скачайте установщик APKMirror по этой ссылке (один раз);
  • Найдите и скачайте приложение в формате Android App Bundle;
Android App Bundle

Установить AAB как обычный APK-файл нельзя

  • Нажмите на архив и откройте его с помощью APKMirror;
  • Следуйте инструкциям, которые установщик выведет на экран.

Чем Android App Bundle лучше APK

Несмотря на то что что пакет AAB содержит базовый APK-файл, даже распаковав архив вручную, вы всё равно не сможете его установить. Дело в том, что пакет обычно включает в себя ещё ряд дополнительных компонентов, которые необходимы приложению для нормальной установки. Поэтому тут строго обязательно нужно-приложение установщик, которое работает со сторонними AAB. Так что Google Play для этой роли точно не годится.

Google I/O

В августе 2021 года Google полностью переходит на формат AAB

Может показаться, что всё это слишком сложно и запоминать всю последовательность действий, описанных выше, не имеет смысла. Однако это большое заблуждение, потому что уже в августе 2021 года Google откажется от использования классических APK. То есть все новые приложения и те, которые обновятся к тому времени, уже не будут иметь выделенных APK, а будут представлены на сторонних площадках только в виде AAB.

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Google настаивает на использовании Android App Bundle, потому что они, несмотря на универсальность, более легковесны, чем классические APK, и их легче поддерживать. Формат AAB позволяет разработчикам создать только одну сборку приложения, которую будет проще обновлять, контролировать и совершенствовать. Так что учитесь работать с «бандлами», иначе останетесь без стороннего ПО.

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