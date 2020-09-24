Как добавить виджеты из iOS 14 на любой Android

Думаю, никто не возьмётся спорить с тем, что подход Apple к развитию iOS лучше подхода Google. Бесспорно, меня тоже раздражают ограничения, которые в Купертино навязывают пользователям своей операционки, но, если взять только качество реализации обновлений, новых функций и всевозможных системных механизмов, то тут компании из Купертино действительно нет равных. Отличный тому пример – iOS 14, которая добавила поддержку виджетов, которые на поверку оказались интереснее и удобнее, чем в исполнении Google. Рассказываю, как перенести их на Android.

Как на Android включить управление нажатиями по задней крышке из iOS 14

Несмотря на то что на Android виджеты устроены совершенно иначе, нежели на iOS, это не значит, что их нельзя реализовать там в принципе. Скорее, напротив. Просто нужно воспользоваться специальным приложением под названием KWGT, которое поддерживает так называемые скины от сторонних разработчиков, создающих собственные виджеты для популярных приложений. По сути, всё, что от вас потребуется, — это скачать само приложение, отыскать в интернете интересующие вас скины и просто добавить их на рабочий стол.

Виджеты iOS 14 на андроид скачать

Скачайте KWGT себе на смартфон из Google Play;

Нажмите на свободное пространство на рабочем столе и добавьте виджет KWGT;

Перейдите по этой ссылке и скачайте интересующие вас скины виджетов;

Запустите KWGT и перейдите в раздел «Экспорт» — Downloads;

Добавьте в KWGT скин виджета, настройте его размер, вид и форму и сохраните;

Вернитесь на рабочий стол и разместите виджет там, где вам удобно.

Как включить библиотеку приложений из iOS 14 на любом Android

При добавлении виджетов на рабочий стол очень важно учитывать размеры скинов, которые вы скачиваете, чтобы они не занимали больше места, чем им требуется. Как правило, разработчики пишут размеры прямо в названии скинов. Например, 4×1 или 4×2. Поэтому очень важно подгонять скин с размером 4×2 под виджет 4×2. Если этого не сделать, несовпадение скина и виджета на рабочем столе может привести к тому, что разместить что-то рядом с ним уже не удастся, да и масштабировать его в этом случае будет нельзя. В итоге получится не так классно, как на iOS. А нам ведь только этого и нужно, не так ли?

Где скачать виджеты из iOS 14

Небольшое уточнение: в каталоге KWGT есть много скинов в стиле iOS 14. Поэтому отыскать их можно в самом приложении. Но, если вы хотите пользоваться скинами сторонних разработчиков, скачивая их на стороне, вам потребуется платная версия KWGT. Она стоит 200 рублей и покупается на один раз. Не так уж и много, как по мне. Я, когда писал эту статью, хотел оплатить доступ к полной версии, но оказалось, что она уже была куплена. Поэтому, если вам жалко денег, проверьте, возможно, вы тоже когда-то приобрели её, а потом забыли.

Лицемерие как оно есть: пользователи iOS 14 дорвались до кастомизации

Я составил небольшую подборку пакетов с виджетами, которые скачал сам и проверил на качество. Они нарисованы очень чётко и на 100% повторяют исполнение виджетов, которые доступны в iOS 14. У них нет собственных названий, поэтому я привожу имена авторов:

При желании вы сможете найти виджеты, которые вам понравятся, самостоятельно либо, при наличии соответствующих навыков создать их в приложении KWGT. Ведь оно предназначается не только для установки скинов, но и имеет встроенный редактор, который позволяет с нуля делать классные виджеты, которыми потом будет приятно пользоваться, осознавая, что это было сделано своими руками.