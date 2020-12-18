Как на Android убрать фон фотографии

Как часто вы фотографируете на смартфон? Думаю, очень часто. Поэтому практически наверняка среди них есть масса неудачных. Уж не знаю, что именно портит кадры вам, но в моём случае – это почти всегда неудачный фон. Бывает сделаешь селфи, и только потом понимаешь, что сфотографировался на фоне неубранной постели или снял кого-то на фоне проходящих мимо людей. В таких случаях первое желание – это переснять кадр. Другое дело, что сделать это получается далеко не всегда. Поэтому логичнее просто вырезать объект съёмки из не устраивающего вас фона.

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Существует масса способов удалить фон на фотографии. Для этого даже есть специальные сайты, куда можно загрузить снимок, и они после недолгой обработки представят вам готовое решение. Правда, как правило, работают они недостаточно хорошо, то обрезая нужное, то, наоборот, оставляя слишком много лишнего. Поэтому идеальным вариантом становится ручная обрезка кадра в специализированных фоторедакторах. Но поскольку для этого нужно хотя бы иметь представление о том, как это делать, такой метод подходит не всем. А вот Photoroom – всем.

Как фон фотографии сделать белым

Приложение Photoroom получило функцию умного удаления фона, которая позволяет максимально аккуратно вырезать объект съёмки из фотографии, а потом использовать его по назначению.

Скачайте приложение Photoroom из Google Play;

Запустите его и нажмите «Начнём с фотографии»;

Выберите из галереи снимок или сделайте новый;

Дождитесь обработки и получите фото без фона.

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Мне очень нравится, как работают алгоритмы Photoroom. Если объект чётко отличим от фона, то они без труда вырежут его максимально аккуратно. Я тестировал его приложение на разных снимках и пришёл к выводу, что в большинстве случаев проблем не возникает. Алгоритмы аккуратно обходят мельчайшие детали кадра вроде ушей, волос или других предметов. А вот на портретных фотографиях и фотографиях, снятых с близкого расстояния, почему-то случаются затыки. Приложению становится сложно отличить фон от объекта съёмки, и оно лажает.

Как поменять фон на фотографии

Фотографии с удалённым фоном можно использовать для самых разных целей. Самый популярный – подставить другой фон из ассортимента доступных в приложении Photoroom либо выбрать что-нибудь своё. Таким образом можно поиграть в постыронию и разместить себя на фоне Эйфелевой башни или тропического пейзажа. В общем, вариантов применения масса. Но мне особенно понравилась возможность разместить объект съёмки, вырезанный из фона, на журнальной обложке – получается очень эффектно и иронично.

После обработки фото нажмите на кнопку «Фон»;

В контекстном меню внизу выберите «Заменить»;

Выберите подходящую тематику для фона;

Примеряйте варианты фонов, а потом сохраните фото.

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Единственное, с чем алгоритмы Photoroom не справляются гарантированно, — это вырезание фона внутри объекта съёмки. Например, вы сделали снимок стола и хотите удалить со снимка фон. Но поскольку стол имеет ножки, готовьтесь к тому, что приложение удалит всё лишнее вокруг него, но не из-под него. В результате получится несколько не тот эффект, на который можно рассчитывать. Но, с другой стороны, думаю, что в скором времени разработчики поправят этот недостаток и научат-таки алгоритмы вырезать всё лишнее совсем.