Как выход сервисов Google из строя почти убил наши Android-смартфоны

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Иван Кузнецов 2

Сервисы Google и Android – это явления, которые связаны друг с другом так же неразрывно, как двигатель и бензин, как самолёты и пассажиры, как вода и цветок. Не будь одного, и второе уже не будет и вполовину таким ценным. В принципе, бензин можно заменить на газ, пассажиров – на груз, а воду – другой жидкостью, но и в том, и в другом, и в третьем случае получится какой-то суррогат. Это пользователи Android ощутили на себе вчера днём, когда сервисы Google неожиданно полегли, лишив всех нас исправно функционирующих смартфонов.

Google

Вчера сервисы Google упали на пару часов, и это был ад

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Сбой, о котором идёт речь, произошёл примерно в полдень, то есть фактически в самый разгар рабочего дня. Но, думаю, если бы он случился в любое другое время, ничего принципиально бы не поменялось. Ведь и днём, и ночью выход сервисов Google из строя для любого Android-смартфона – пожалуй, кроме Huawei и Honor, — равносилен лишению части знаковых функций, без которых немыслима работа современного пользователя со своим устройством.

Не работают сервисы Google

Сервисы Google

Сервисов Google много, и, если все упадут разом, будет катастрофа

Сервисы, доступа к которым лишились пользователи из-за сбоя:

  • YouTube
  • Google Новости
  • Google Фото
  • Gmail
  • Google Контакты
  • Google Подкасты
  • Google Карты
  • Google One
  • Google Drive

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Несмотря на то что часть сервисов из этого списка считаются сугубо развлекательными, по факту это не совсем так. Например, для меня Google Новости и YouTube являются такими же рабочими инструментами, как, скажем, Excel или 1С для экономистов и бухгалтеров. С их помощью я мониторю свежие инфоповоды, ищу мнения аналитиков и отраслевых экспертов, знакомлюсь с обзорами и отзывами по конкретным видам техники, о которых мне предстоит писать. Однако вчера я такой возможности лишился.

Зачем нужны сервисы Google

Google Поиск

Сбой в работе сервисов Google может фактически лишить вас смартфона

Другое дело, что, я – особый случай. Но и всем остальным сбой в работе сервисов Google доставил массу неудобств:

  • Пользователи «Google Контактов» лишились доступа к своим записям в облаке;
  • Пользователи Google One и Google Drive лишились доступа к файлам в хранилище;
  • Пользователи «Google Фото», у которых это единственное приложение для просмотра фото, лишились доступа к фотографиям;
  • Пользователи Gmail лишились доступа к письмам и входящим оповещениям;
  • Путешественники лишились доступа к маршрутам в «Google Картах».

Не отправляются смс на Андроид

Carrier Services

Сбой в работе Carrier Services на прошлой неделе лишил пользователей Android возможности писать и принимать смс

А ведь аналогичный сбой мог произойти и с другими сервисами. Вы только представьте себе, что, скажем, из строя вышел бы Google Play или, того хуже, пакет Google Play Services. За примерами далеко ходить не придётся. На прошлой неделе пользователи Android пожаловались, что из-за бага в Carrier Services, которые тоже являются частью системы GMS, они перестали получать смс-сообщения, а также лишились возможности их отправить. Решить проблему оказалось возможно откатом до более ранней версии. Однако сам факт того, что работа наших устройств настолько сильно повязана на сервисах Google, может вселять ужас.

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Вы только представьте, что в какой-то момент «лягут» все сервисы Google без исключения. Gmail, YouTube, Google Play, Carrier Services, Android System WebView – все они просто выйдут из строя и всё. В этом случае мы лишимся доступа не только к привычным приложениям и задачам, но и вообще не сможем сделать с помощью своих смартфонов ничего – от отправки смс-сообщений и совершения звонков до выхода в интернет. Есть ли выход из этой ситуации? Ну, откровенно говоря, нет. Разве что переход на Huawei Mobile Services, но это будет не лучше замены шила на мыло.

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2 комментария Оставить свой
  1. alex86m6

    А я в это время работал 😀
    И даже не заметил, что сервисы Google «упали» 😀

    — YouTube
    — Google Новости
    — Google Фото
    — Gmail
    — Google Контакты
    — Google Подкасты
    — Google Карты
    — Google One
    — Google Drive

    GMail разве что. Но там только личная почта. Не критично. Да и правду сказать, не обратил внимания, что «писем нет» некоторое время.

  2. alex86m6

    Это что за бред сивой кобылы?

    «вообще не сможем сделать с помощью своих смартфонов ничего – от отправки смс-сообщений и совершения звонков до выхода в интернет. »

    Звоним и отправляем СМС, а также ходим в Интернет мы с помощью мобильного оператора а не Гугла. Разве нет?

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